Thầy giáo gặp lại người từng giúp đỡ sau 26 năm, bất ngờ khu rừng mang tên mình

Năm 1999, thầy giáo người Mỹ Ronald Sakolsky tìm nguồn hỗ trợ, ủng hộ 5.000 USD (gần 130 triệu đồng) cho Yin Yuzhen, một nông dân ở Nội Mông (Trung Quốc), đang nỗ lực chống sa mạc hóa. Mới đây, ông trở lại Trung Quốc và chứng kiến khu vực từng là sa mạc đã trở thành một khu rừng với hơn 50.000 cây.

Ronald Sakolsky trao tặng 5.000 USD. Ảnh: People’s Daily

Ủng hộ 5.000 USD

Năm 1999, ở tuổi 40, Sakolsky - giáo viên lịch sử tại một trường trung học ở Pennsylvania, Mỹ - tình cờ đến Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc để giảng dạy thông qua một chương trình trao đổi giáo viên Trung Quốc - Mỹ.

Khi xem một chương trình trên truyền hình, ông biết đến những nỗ lực của Yin Yuzhen trong việc chống sa mạc hóa tại sa mạc Mu Us, thuộc khu vực Nội Mông. Câu chuyện về công việc của Yin khiến ông xúc động.

“Lúc ấy, tôi đột nhiên bật khóc. Tôi phải làm điều gì đó”, ông Sakolsky chia sẻ.

Sau đó, Sakolsky liên hệ với một số tổ chức tại Mỹ để tìm nguồn hỗ trợ. Cuối cùng, ông tìm được một tổ chức từ thiện đồng ý và ủng hộ 5.000 USD (gần 130 triệu đồng) cho Yin mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.

Ronald Sakolsky chụp ảnh cùng vợ chồng Yin Yuzhen tại cây mà họ cùng nhau trồng vào năm 2000. Ảnh: People’s Daily

Từ sa mạc đến khu rừng mang tên Sai Kaosi

Mùa xuân năm 2000, Sakolsky đến sa mạc Mu Us thuộc khu tự trị Nội Mông để gặp Yin. Họ trồng một cây xanh đánh dấu mối quan hệ giữa hai người sống cách nhau hàng nghìn kilomet.

Trong những năm tiếp theo, Yin tiếp tục công việc chống sa mạc hóa và từng bước biến khu vực khô cằn thành một khu rừng. Sakolsky trở về Mỹ và tiếp tục công việc giảng dạy.

Yin đặt tên khu rừng là Sai Kaosi, theo biệt danh của Sakolsky do những người bạn Trung Quốc đặt cho ông.

Tháng 5/2026, Yin mời Sakolsky trở lại Trung Quốc để chứng kiến sự phát triển của khu rừng. Ba tháng sau, Sakolsky đã lên đường đến Trung Quốc. Tại sân bay, ông và Yin ôm nhau khóc sau 26 năm xa cách.

Ông chia sẻ rằng khi chứng kiến Yin trồng cây hơn 2 thập kỷ trước, ông từng nghĩ việc biến sa mạc thành rừng là điều không thể. Nhưng 26 năm sau, ông trở lại và chứng kiến những thay đổi đã diễn ra.

Điều mà ông từng cho là không thể nay đã trở thành hiện thực. Hơn 50.000 cây đang phát triển, tạo thành một khu rừng rộng lớn.

“Được tận mắt nhìn thấy, đó là điều bất ngờ lớn nhất. Tôi đã xem những bức ảnh, tôi đã được kể rất nhiều về nơi này, nhưng chỉ khi tận mắt nhìn thấy, bạn mới nhận ra rằng tất cả những điều đó thực sự là thật”, ông nói.

Trong chuyến trở lại Trung Quốc, Sakolsky và Yin cùng nhau trồng thêm 2 cây non.

“Câu chuyện của chúng tôi sẽ tiếp tục, cũng giống như khu rừng trong sa mạc lớn dần lên qua từng năm tháng”, ông nói.