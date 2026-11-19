Tiết dạy của thầy Trường Sơn kết hợp công nghệ AI luôn gây hứng thú cho các em học sinh

Với thầy Huỳnh Trường Sơn, âm nhạc không đơn thuần là một môn học mà còn là phương tiện nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển cảm xúc, khơi dậy sự tự tin và sáng tạo ở học sinh. Tình yêu âm nhạc từ thuở nhỏ đã đưa thầy đến với nghề giáo, trở thành động lực để thầy bền bỉ cống hiến suốt gần 29 năm qua.

Trước khi về công tác tại Trường TH&THCS Vĩnh Trường, tiền thân là Trường Tiểu học A Vĩnh Trường, thầy Sơn từng giảng dạy tại một số trường tiểu học trên địa bàn huyện An Phú cũ. Trong đó, thầy có 6 năm công tác tại Trường Tiểu học C Vĩnh Hậu, 4 năm tại Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu và 7 năm tại Trường Tiểu học B Vĩnh Trường. Từ năm 2014 đến nay, thầy tiếp tục gắn bó với Trường TH&THCS Vĩnh Trường, dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, thầy Sơn bộc bạch: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Những giai điệu, lời ca và tiếng hát luôn mang đến cho tôi niềm vui và cảm xúc rất riêng. Chính tình yêu ấy đã thôi thúc tôi lựa chọn con đường giảng dạy môn âm nhạc. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là nhìn thấy học sinh ngày càng mạnh dạn hát, múa, vận động theo nhạc và tự tin thể hiện bản thân”.

Đổi mới phương pháp, truyền cảm hứng âm nhạc

Không bằng lòng với những phương pháp giảng dạy quen thuộc, thầy Sơn luôn tìm tòi, đổi mới cách tổ chức hoạt động học tập để mỗi tiết âm nhạc trở thành một trải nghiệm thú vị. Theo thầy, học sinh tiểu học thường yêu thích ca hát, vận động và hào hứng tham gia các hoạt động tập thể. Tuy nhiên, khả năng cảm thụ, năng khiếu và sự tự tin của mỗi em không giống nhau. Một số học sinh còn nhút nhát, gặp khó khăn khi biểu diễn trước đám đông hoặc ghi nhớ nốt nhạc, cao độ và tiết tấu.

Các em học sinh chăm chú, hào hứng trong giờ học âm nhạc của thầy Trường Sơn dạy

Để khắc phục những hạn chế đó, thầy kết hợp học với chơi, tổ chức trò chơi âm nhạc, sử dụng hình ảnh, video minh họa và các hoạt động vận động theo nhạc. Đặc biệt, thầy chú trọng tạo cơ hội để từng học sinh được thực hành, biểu diễn và sáng tạo theo khả năng, qua đó từng bước hình thành sự tự tin và niềm yêu thích môn học.

Bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số, thầy Sơn còn chủ động ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuẩn bị bài giảng, xây dựng học liệu, thiết kế hình ảnh, video minh họa và tình huống học tập phù hợp với từng lứa tuổi.

Thầy cho biết: “Tôi xem AI là một công cụ hỗ trợ rất hữu ích trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học. Tuy nhiên, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn giáo viên vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc lựa chọn nội dung, kiểm duyệt thông tin và tổ chức các hoạt động học tập. Điều quan trọng nhất là làm sao để công nghệ phục vụ tốt hơn cho việc học, giúp học sinh phát huy khả năng cảm thụ, thực hành và sáng tạo âm nhạc”.

Với thầy Sơn, một tiết học thành công không chỉ là khi học sinh hát đúng bài, đọc đúng nốt nhạc mà quan trọng hơn là các em cảm thấy vui vẻ, tự tin, chủ động và thực sự yêu thích môn học.

Sự tận tâm và tinh thần đổi mới trong công tác chuyên môn đã mang lại cho thầy nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm học 2023 - 2024, thầy vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Năm học 2025 - 2026, thầy đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh. Thầy cũng được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Hiện thầy đang hoàn tất hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Với thầy, những phần thưởng là sự ghi nhận đáng quý, đồng thời tiếp thêm động lực để tiếp tục học hỏi, giữ vững trách nhiệm và cống hiến cho các thế hệ học sinh.

Nhận xét về đồng nghiệp, thầy Dương Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Vĩnh Trường, cho biết: “Thầy Trường Sơn tâm huyết, hết mình với từng tiết học và luôn nghĩ mọi cách để học sinh vui. Thầy tài năng, hoạt ngôn, biết sử dụng công nghệ và tổ chức các trò chơi giúp học sinh không chán khi học trên lớp”.

Sự yêu mến của học sinh cũng là minh chứng cho sức hút từ những giờ học âm nhạc của thầy. Em Khưu Trí Nhân, học sinh lớp 5A, chia sẻ: “Em thấy thầy giảng bài vô cùng sinh động, giúp chúng em học không bị nhàm chán. Những tiết dạy luôn tạo hứng thú cho học sinh. Chúng em rất mong chờ những giờ âm nhạc của thầy vì vừa được học, vừa được chơi các trò chơi trí tuệ”.

Thầy Trường Sơn nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang với thành tích giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Lan tỏa yêu thương từ những việc làm thiết thực

Không chỉ tận tụy trên bục giảng, thầy Huỳnh Trường Sơn còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện. Với 45 lần hiến máu, thầy đã góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Đối với thầy, trao đi những giọt máu của mình là cách thiết thực để giúp đỡ những người đang cần được tiếp thêm hy vọng sống.

Thầy Sơn tâm niệm, giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình gieo những giá trị sống tốt đẹp, khơi dậy ước mơ và khát vọng trong mỗi học sinh. Vì vậy, thầy luôn cố gắng trở thành người bạn đồng hành, giúp các em khám phá bản thân, phát huy năng lực và tự tin trưởng thành.

Gần 29 năm gắn bó với nghề, bằng tình yêu âm nhạc, tinh thần đổi mới sáng tạo và tấm lòng nhân ái, thầy Huỳnh Trường Sơn đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người giáo viên tận tụy, trách nhiệm. Những giai điệu thầy truyền dạy không chỉ vang lên trong lớp học mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, sự tự tin và những giá trị nhân văn trong tâm hồn học sinh.