Thầy giáo dạy Sử 3 năm liền của nhà vô địch Olympia Anh Đức: 'Vui và hạnh phúc không tả được'

Tuổi thơ của chúng ta luôn được chở che trong vòng tay cha mẹ, được lớn lên dưới một mái ấm gia đình trọn vẹn. Thế nhưng, có những em sớm phải chịu cảnh thiếu vắng tình thân; có em mồ côi cha mẹ, có em bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng. Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa, phường Sầm Sơn, những mảnh đời kém may mắn ấy đang được các cán bộ, nhân viên tận tình chăm sóc.