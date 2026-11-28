Theo Page Six, Ronnie Cremer - người từng dạy guitar cho Taylor Swift những năm đầu sự nghiệp, mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý liên quan đến bài viết mang tên The Mastermind được đăng tải trên tạp chí Vanity Fair.

Bài viết của tác giả May Jeong gây tranh cãi khi khai thác nhiều câu chuyện trong quá khứ của Taylor Swift, trong đó có những chia sẻ của Ronnie Cremer về cách mẹ ruột nữ ca sĩ định hướng con gái trở thành ngôi sao nhạc pop.

Ronnie Cremer - người từng dạy guitar cho Taylor Swift những năm đầu sự nghiệp.

Tuy nhiên, Ronnie Cremer cho rằng tác giả bài viết không phải là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về cách những thông tin này được truyền tải đến công chúng.

"Tôi không có bằng chứng về điều này, nhưng tôi nghĩ những thông tin đó có lẽ đã bị loại bỏ trong quá trình biên tập. May có rất nhiều thông tin và phần lớn những gì tôi cung cấp cho cô ấy đã không xuất hiện trong bài viết. Tôi có chút thất vọng về điều đó", Ronnie Cremer chia sẻ với Page Six.

Ông cũng tiết lộ rằng May Jeong từng nói với mình về việc gặp khó khăn với các biên tập viên liên quan đến một số nhận xét.

Trước đó, một trong những chi tiết gây tranh cãi nhất trong bài viết là câu chuyện Ronnie Cremer kể về bà Andrea Swift - mẹ ruột Taylor Swift. Theo lời ông, bà Andrea từng đưa cho con gái một phần salad trong khi những thành viên khác trong gia đình ăn đồ ăn nhanh, đồng thời nói: "Không ai muốn nhìn thấy một ngôi sao nhạc pop béo cả".

Phát ngôn này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Tuy nhiên, Ronnie Cremer khẳng định phần lớn nội dung cuộc trò chuyện giữa ông và May Jeong đều mang tính tích cực, xoay quanh khoảng thời gian ông đồng hành cùng gia đình Taylor Swift từ năm 2002 đến năm 2004.

"Tôi không có ý định công kích Taylor. Thế giới này không cần thêm những điều tiêu cực. Vì vậy, tôi nghĩ nếu có thể đóng góp theo hướng tích cực, tôi sẽ trả lời những câu hỏi một cách thẳng thắn nhất. Tôi không ngại trả lời những câu hỏi đó và hy vọng họ sẽ sử dụng nhiều hơn những câu trả lời của tôi, nhưng tạp chí đã lựa chọn một hướng đi khác", Ronnie Cremer cho biết.

Thầy giáo cũ của Taylor Swift cũng khẳng định ông không có ấn tượng tiêu cực về May Jeong trong suốt quá trình trao đổi. "Tôi không muốn nói bất cứ điều gì tiêu cực về May. Cô ấy luôn rất tử tế với tôi. Cảm giác của tôi là cô ấy không hoàn toàn kiểm soát được bài viết và nội dung đã bị cắt xén trong quá trình biên tập", ông nói.

Thầy giáo cũ của Taylor Swift cũng khẳng định ông không có ấn tượng tiêu cực về May Jeong trong suốt quá trình trao đổi.

Ronnie Cremer từng dạy Taylor Swift chơi guitar, hỗ trợ thu âm các bản demo và trau dồi kỹ năng âm nhạc khi nữ ca sĩ còn sống tại Pennsylvania, trước khi gia đình cô chuyển đến Nashville. Ông cũng giữ liên lạc với Scott Swift - cha ruột nữ ca sĩ trong nhiều năm trước khi hai bên dần mất liên hệ.

Sau những tranh cãi liên quan đến bài viết của Vanity Fair, Ronnie Cremer đã chủ động đăng tải câu chuyện đầy đủ về khoảng thời gian gắn bó với gia đình Taylor Swift trên trang Instagram cá nhân. Ông khẳng định bản thân vô cùng tự hào về nghệ sĩ cũng như con người mà Taylor Swift đã trở thành, đồng thời bày tỏ mong muốn có cơ hội gặp lại cả gia đình nữ ca sĩ.

Thầy giáo cũ khẳng định bản thân vô cùng tự hào về nghệ sĩ cũng như con người mà Taylor Swift đã trở thành.

Trong khi đó, tác giả May Jeong đã giới hạn quyền bình luận trên trang Instagram cá nhân sau khi bài viết được công bố. Hiện May Jeong và Condé Nast - đơn vị xuất bản tạp chí Vanity Fair chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận của Page Six. Những nhận định của Ronnie Cremer về quá trình biên tập bài báo cũng mới chỉ là suy đoán cá nhân, chưa được xác nhận từ phía tạp chí.