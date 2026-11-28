Cứ vào cuối tuần, nhiều học sinh xã biên giới Nậm Ban (Lai Châu) háo hức đến lớp tiếng Anh miễn phí của Thiếu tá Vũ Văn Chính.

Dù đã trở về Hà Nội sau 2 năm tăng cường công tác tại biên giới, Thiếu tá Vũ Văn Chính vẫn luôn đau đáu hướng về trẻ em và đồng bào nơi đây.

Có 11 năm giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (nay là Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ), giữa tháng 11/2023, Thiếu tá Vũ Văn Chính xung phong nhận nhiệm vụ tại Công an xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu (nay là xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu). Địa bàn có hơn 2.200 nhân khẩu, khoảng 50% hộ dân thuộc diện nghèo.

Khi lên đây, chứng kiến điều kiện học tập thiếu thốn, nhiều học sinh lớp 8 - lớp 9 vẫn chưa có kiến thức nền tảng về môn học này đặc biệt là tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, Thiếu tá Vũ Văn Chính không khỏi trăn trở. Từ chuyên môn sẵn có, anh mở lớp tiếng Anh miễn phí, kiên trì hướng dẫn các em từ những kiến thức cơ bản.

Những buổi học cuối tuần còn có trà sữa, bánh kẹo 0 đồng. Không chỉ giúp học sinh cải thiện kiến thức, giảng viên này mong muốn những giờ học ấy tiếp thêm niềm vui, động lực để các em gắn bó với trường lớp, nuôi dưỡng ước mơ.

Từng là Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Nậm Ban, thầy Đỗ Văn Lý cho biết, nhà trường thiếu giáo viên tiếng Anh, một giáo viên phải đảm nhiệm giảng dạy cả hai cấp học. Vì vậy, sự hỗ trợ của thầy Chính rất thiết thực.

“Thầy rất có tâm, dù bận nhiều việc nhưng vẫn giảng dạy miễn phí cho học sinh. Mỗi lần lên lớp, thầy Chính giảng bài hiệu quả, tạo động lực để học sinh hào hứng đến lớp” - thầy Lý chia sẻ.

Những hành động thiết thực của Thiếu tá Vũ Văn Chính nhận được nhiều lời khen, sự ngưỡng mộ từ học sinh, người dân vùng cao.

Trở về Hà Nội công tác, Thiếu tá Chính vẫn đều đặn vượt hàng trăm cây số lên Lai Châu, kết nối các nhà hảo tâm trao quà, hỗ trợ trẻ em và những gia đình khó khăn. Nhiều em nhỏ, người dân vẫn nhớ và gọi anh bằng cái tên thân thương “chú Chính”, “thầy Chính”.

Trong những chuyến đi qua các bản làng, nhận thấy nhiều mái nhà chưa có cờ Tổ quốc hoặc lá cờ đã cũ, bạc màu, Thiếu tá Vũ Văn Chính khởi xướng chương trình “Nhuộm đỏ vùng biên bằng cờ Tổ quốc”. Đến nay, hơn 3.000 lá cờ đã được trao tận tay người dân.

Thiếu tá Vũ Văn Chính trao cờ Tổ quốc cho học sinh, người dân vùng biên.

Thiếu tá Vũ Văn Chính luôn tâm niệm, mỗi lá cờ tung bay trên mái nhà nơi biên cương không chỉ thể hiện niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước mà còn góp phần bồi đắp ý thức gìn giữ chủ quyền trong mỗi người dân.

Trở lại giảng đường Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thiếu tá Vũ Văn Chính tiếp tục đưa sinh viên tham gia các hoạt động thiện nguyện, trải nghiệm thực tế tại những địa bàn khó khăn. Qua đó, giúp các học viên hiểu hơn về cuộc sống của đồng bào, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân với cộng đồng.

Với Thiếu tá Vũ Văn Chính, niềm vui lớn nhất là thấy trẻ em có thêm cơ hội học tập, người dân vơi bớt khó khăn. Thời gian tới, anh sẽ tiếp tục kết nối các nhà hảo tâm để duy trì những hoạt động thiết thực như tặng quà, gói bánh chưng dịp Tết, trao cờ Tổ quốc và hỗ trợ trẻ em vùng cao.

“Hy vọng trên mỗi dải đất biên cương sẽ luôn có những người chiến sĩ Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ, cùng lan tỏa những hình ảnh đẹp, nhân văn” - Thiếu tá Vũ Văn Chính vui vẻ nói.

Từ lớp học tiếng Anh 0 đồng đến hơn 3.000 lá cờ Tổ quốc nơi biên giới, hành trình của Thiếu tá Vũ Văn Chính được nối dài bằng những việc làm bình dị, góp phần lan tỏa tình quân dân và thắp lên hy vọng nơi những bản làng xa xôi.