Thầy giáo 28 tuổi, nhà vô địch thế giới Vovinam, nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Với nam giáo viên, niềm vui đến vào một thời điểm thật đặc biệt. Trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy giáo trẻ, hiện công tác tại trường THPT Bùi Thị Xuân (TP. HCM), vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ở tuổi 28, phần thưởng cao quý ấy là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi thể thao thành tích cao, đồng thời tiếp thêm động lực để anh tiếp tục gắn bó với sự nghiệp trồng người. "Nhận quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất gần ngày 20/11, mình thấy hạnh phúc như được nhân đôi. Đây là niềm vinh dự và tự hào vô cùng to lớn đối với mình", thầy Thành chia sẻ.

Từ cậu bé mê võ đến tuyển thủ quốc gia

Thầy giáo Phan Tấn Thành đến với Vovinam từ một cơ duyên khá giản dị. Thuở nhỏ, thấy câu lạc bộ võ thuật gần nhà tập luyện sôi nổi, cậu bé Thành tò mò đăng ký theo học. Niềm yêu thích ban đầu dần trở thành đam mê. Nhận thấy năng khiếu của Thành, cuối năm lớp 7, gia đình và thầy cô tạo điều kiện để cậu bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Thầy Phan Tấn Thành, vận động viên Vovinam Đội tuyển quốc gia, giáo viên Giáo dục Thể chất tại trường THPT Bùi Thị Xuân, TP. HCM. Ảnh: NVCC

Từ những giải đấu cấp Thành phố, Thành từng bước chinh phục các sân chơi cấp Quốc gia, rồi có cơ hội khoác áo Đội tuyển Vovinam TP. HCM. Sau quá trình nỗ lực, anh trở thành thành viên Đội tuyển Vovinam quốc gia Việt Nam. Với thầy giáo, vận động viên trẻ, Vovinam không đơn thuần là một môn thể thao đối kháng. "Càng gắn bó, mình càng nhận ra Vovinam còn chứa đựng những giá trị sâu sắc về tinh thần thượng võ, lòng nhân ái, tính kỷ luật và đạo đức của người học võ. Chính những giá trị ấy giúp mình có thêm động lực theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp", anh nói.

Hành trình ấy được ghi dấu bằng nhiều thành tích nổi bật. Trong đó có: Huy chương Vàng giải Vô địch toàn quốc, Huy chương Vàng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2022, Huy chương Bạc giải Vovinam Đông Nam Á lần thứ VI, năm 2023, Huy chương Vàng giải Vô địch thế giới lần thứ VII (năm 2023), Huy chương Vàng giải Vô địch châu Á năm 2024 và Huy chương Vàng giải Vô địch thế giới lần thứ VIII (năm 2025)… Đặc biệt, mỗi lần khoác lên mình võ phục, mang theo lá cờ đỏ sao vàng trên đấu trường quốc tế, anh Thành đều cảm nhận rõ trách nhiệm của một vận động viên đại diện cho đất nước.

Một ngày hai vai trò, vượt chấn thương để theo sự nghiệp

Đến với nghề giáo trong những năm đại học, thầy giáo Phan Tấn Thành xem đây là một cơ duyên đẹp, mở ra hướng đi mới bên cạnh sự nghiệp thể thao. "Nghề vận động viên đến với mình trước. Khi học đại học, mình mới có cơ duyên đến với nghề giáo. Mình mong muốn mang những trải nghiệm, đóng góp của mình truyền lại cho thế hệ học sinh, giúp các em có thêm động lực, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm", anh chia sẻ.

Thầy giáo trẻ nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, mong muốn truyền cho học trò tình yêu thể thao và tinh thần vượt khó. Ảnh: NVCC

Theo nam giáo viên, nếu thể thao giúp bản thân rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần vượt khó thì nghề giáo mang đến cơ hội lan tỏa những giá trị ấy đến thế hệ trẻ. Tại trường THPT Bùi Thị Xuân, anh mong muốn học sinh hiểu rằng, Giáo dục Thể chất không đơn thuần là những giờ học vận động hay môn học để hoàn thành điểm số. Đó còn là môi trường giúp các em hình thành nhân cách, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và lối sống tích cực. Hai công việc với những yêu cầu khác nhau khiến lịch trình mỗi ngày của thầy giáo trẻ khá dày đặc. Từ 7h đến 15h15, anh đứng lớp môn Giáo dục Thể chất. Sau đó, từ 16h đến 19h, anh tiếp tục tập luyện cùng Đội tuyển Vovinam. Không phải lúc nào hành trình ấy cũng thuận lợi. Năm 2024, cường độ tập luyện cao khiến Thành gặp chấn thương ở vai và chân.

Thời điểm đó, anh vừa phải tích cực phục hồi, vừa duy trì những bài tập nhẹ để giữ phong độ. Chấn thương cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công việc dạy học, khi anh không thể thực hiện những động tác thị phạm mạnh như trước. "Mình phải tập trung giảng giải lý thuyết và truyền đạt kinh nghiệm cho học sinh", anh kể.

Thầy Thành mong muốn đổi mới các tiết học theo hướng đa dạng, sinh động, tăng cường thực hành, tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm nhiều hoạt động thể thao phù hợp với khả năng và sở thích. Dù sở hữu bảng thành tích thể thao đáng nể, song thầy giáo Thành không đặt nặng việc học sinh phải biết mình từng giành bao nhiêu huy chương hay đạt danh hiệu gì. "Mình nghĩ rằng, thành tích của người thầy có thể tạo sự ngưỡng mộ ban đầu, nhưng chính kiến thức, sự tận tâm và cách truyền cảm hứng mới là điều giúp học sinh thực sự yêu quý, tôn trọng người thầy của mình", anh bộc bạch. Trong thời gian tới, nam giáo viên dự định tiếp tục theo đuổi song song hai con đường thể thao thành tích cao và giáo dục.

Chia sẻ về người đồng nghiệp trẻ, ThS Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân, bày tỏ niềm tự hào: "Thầy Thành là một giáo viên rất trẻ, đồng thời là một đảng viên trẻ của trường. Từ năm 2022 đến nay, thầy liên tục mang về nhiều phần thưởng cao quý tại các kỳ thi trong nước, khu vực và thế giới. Những tấm Huy chương Vàng ấy chính là minh chứng cho công sức lao động mệt mài, cùng tinh thần trách nhiệm của một người trẻ”.

Theo ông Phú, trong công tác giảng dạy, thầy Thành luôn được học trò yêu quý, nhiệt tình trong mọi công việc được trường giao. Thầy còn tích cực tham gia dạy môn Vovinam như một môn kỹ năng sống cho học sinh, suốt 3 năm qua. Nhà trường luôn tạo điều kiện tối đa để thầy vừa hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, vừa tham gia tập luyện, làm trọng tài và thi đấu cống hiến cho thành phố cũng như quốc gia. “Tôi mong rằng, tinh thần của một đảng viên, giáo viên trẻ như thầy Thành sẽ tiếp tục lan tỏa, nêu gương cho các thế hệ học sinh và góp phần đưa môn võ truyền thống Vovinam vươn xa hơn nữa", ThS Huỳnh Thanh Phú chia sẻ.