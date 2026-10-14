Thay giảm xóc ô tô sai cách, dễ bị từ chối đăng kiểm

Nâng cấp để tăng độ êm ái

Hệ thống treo liên quan trực tiếp đến độ êm ái và khả năng ổn định của ô tô. Với những mẫu SUV, CUV hoặc MPV có thân xe cao, cảm giác bồng bềnh khi đi qua đường gồ ghề, chuyển làn hoặc vào cua khiến một số chủ xe muốn nâng cấp giảm xóc lò xo (bộ phuộc).

Một chiếc xe bán tải được chủ xe nâng cấp giảm xóc bằng bóng hơi.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (Hoàng Mai, Hà Nội) đang cân nhắc nâng cấp bộ giảm xóc cho chiếc xe VinFast VF8 vì cảm thấy thân xe khá cứng, bị hất nảy nhiều khi đi đường xấu, nhất là lúc chở đủ người, người ngồi cùng dễ say xe.

“Tôi muốn xe đầm chắc, êm ái hơn, hạn chế bồng bềnh, giảm độ nẩy để người ngồi trên xe dễ chịu hơn. Tuy nhiên, tôi cũng lo nếu thay phuộc cứng quá hay mềm quá đều mất đi sự nguyên bản vốn có”, anh Mạnh chia sẻ.

Tương tự, sử dụng chiếc xe Toyota Fortuner, điều không hài lòng nhất chính là hệ thống treo bị cứng, tròng trành, cảm giác vào cua không an toàn, nên anh Trần Hoàng (Ninh Bình) quyết định tìm hiểu thay thế hệ bộ phuộc nhằm cá nhân hóa sở thích trên chiếc xe này.

Qua tìm hiểu trên thị trường độ xe, việc thay thế hệ bộ giảm xóc không quá hiếm. Thực tế nhiều chủ xe đã thay thế bằng độ bóng hơi hay thay thế hệ thống treo để chiếc xe được ưng ý hơn. Sản phẩm và giá cả rất đa dạng tùy hãng, nguồn gốc xuất xứ và chất lượng, loại xe cần thay thế.

Có thể trượt đăng kiểm

Theo cơ sở chuyên độ giảm xóc MTS Minh Lý Auto ở Ngọc Hồi (Hà Nội), chi phí thay thế một bộ giảm xóc cho chiếc xe điện VinFast VF8 khá cao. Nếu thay thế cả bộ 4 chiếc phuộc sẽ tốn khoảng 34 - 37 triệu đồng, khách hàng cũng có thể chọn nâng cấp 2 phuộc sau với chi phí khoảng 19 triệu đồng để tiết kiệm. Nếu thay riêng 2 phuộc trước, giá sẽ là 18 triệu đồng.

Theo tư vấn của cơ sở này, với chiếc xe VinFast VF8, hệ thống giảm xóc nguyên bản có số vòng lò xo ít hơn phuộc MTS, trong khi xe lại nặng do phải gánh khối pin nên quá trình di chuyển sẽ khiến xe xóc nảy hơn. Cơ sở tư vấn chủ xe nên thay 2 phuộc sau gồm lò so, cao su và của thương hiệu MTS (xuất xứ Trung Quốc) có lò xo dài hơn, hành trình hồi nhanh hơn gấp 2 lần giúp xe êm ái hơn, giảm xóc nảy.

Ngoài ra, cơ sở cũng khuyên chủ xe nên nâng gầm bằng vòng đệm cao su kê dưới lò xo sẽ giúp xe cao hơn 3 cm.

Việc cá nhân hóa hệ thống treo có thể mang lại cảm giác lái, êm ái hoặc đơn giản là thỏa mãn đam mê cá nhân. Tuy nhiên, khi thay thế hệ thống treo không đáp ứng kỹ thuật nhà sản xuất có thể gặp nhiều rủi ro, trong đó nổi cộm lên là vấn đề đăng kiểm.

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-17D (Hà Nội), ông Phạm Trọng Tạo: "Với những xe hư hỏng thay thế đúng giảm xóc của nhà sản xuất hoặc loại tương đương thì sẽ được đăng kiểm. Ngược lại, với các xe thay giảm xóc khác loại so với nguyên bản nhiều khả năng sẽ bị trượt đăng kiểm. Ví dụ như thay hệ thống giảm xóc điện cho xe có hệ thống giảm xóc cơ nguyên bản, hay thay hệ thống giảm xóc bóng hơi cho xe có hệ giảm xóc lò xo...".

Thực tế, có thể thấy các dòng xe như xe bán tải hay được chủ xe nâng cấp, chuyển đổi từ nhíp lá thành giảm xóc lò xo hoặc hệ thống bóng hơi cho êm ái. Tương tư, các dòng xe ô tô điện cũng hay được nâng cấp giảm xóc kèm với đó là nâng gầm, tăng khoảng sáng gầm để tránh bị va quyệt pin.

"Với những thay giảm xóc ảnh hưởng đến sự nguyên bản, thay đổi kết cấu, thay sang loại giảm xóc khác, làm tăng khoảng sáng gầm... sẽ bị đơn vị từ chối đăng kiểm hoặc đánh trượt trên hệ thống", ông Tạo thông tin thêm.

Qua đó, các chuyên gia khuyến cáo chủ xe nên ưu tiên phụ tùng có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với mẫu xe, thực hiện lắp đặt tại cơ sở có chuyên môn và kiểm tra, căn chỉnh sau khi thay thế. Với những phương án làm thay đổi kết cấu hoặc thông số kỹ thuật, cần xác minh yêu cầu pháp lý với cơ sở đăng kiểm trước khi thực hiện.