Thương hiệu ớt chưng dầu Lao Gan Ma bị cho là sa thải người lao động sau khi ứng dụng AI, từ đó tạo ra tranh cãi trên MXH. Ảnh: @vangelus.

AI giúp doanh nghiệp rút ngắn quy trình, giảm chi phí và mở rộng khả năng sản xuất nội dung. Tuy nhiên, khi công nghệ được dùng để thay thế sức lao động hoặc những yếu tố gắn với bản sắc thương hiệu, lợi ích về hiệu suất chưa chắc chuyển thành thiện cảm từ khách hàng.

Tranh cãi quanh Lao Gan Ma, thương hiệu ớt chưng dầu trứ danh của Trung Quốc, có lịch sử hơn 30 năm, là một ví dụ. Tại hội nghị về phát triển chất lượng cấp tỉnh ở Quý Châu hồi tháng 9, ông Li Xin, Phó tổng giám đốc điều hành kiêm Giám đốc chất lượng của công ty, đề cập việc ứng dụng AI trong kiểm soát chất lượng.

Sau đó, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng hệ thống kiểm tra ớt bằng AI giúp Lao Gan Ma giảm số người lao động trên một dây chuyền từ hơn 600 xuống còn 48. Số liệu này gây tranh luận, bởi thương hiệu do bà Tao Huabi thành lập năm 1996 vốn gắn với hình ảnh sản xuất truyền thống, theo South China Morning Post (SCMP).

Khi AI đi ngược kỳ vọng của khách hàng

Một hashtag liên quan trên Weibo thu hút hơn 120 triệu lượt xem vào cuối tháng 10. Một bộ phận người dùng kêu gọi tẩy chay, đặt câu hỏi về tác động của tự động hóa đối với sinh kế của người lao động.

Tuy nhiên, con số 600 xuống 48 chưa được xác minh. Đại diện Lao Gan Ma phủ nhận thông tin, khẳng định dây chuyền trên chưa từng có số lượng công nhân lớn như vậy. Công ty xác nhận việc sử dụng công nghệ AI để kiểm tra chất lượng, nhưng bác bỏ cáo buộc sa thải hàng loạt.

Lao Gan Ma chưa công bố mức tiết kiệm cụ thể từ công nghệ mới. Song, phản ứng trên mạng xã hội cho thấy người mua không chỉ quan tâm đến hiệu quả vận hành, mà còn muốn biết lợi ích đó được chia sẻ với ai, theo Jing Daily.

Quảng cáo ứng dụng AI của Valentino bị đánh giá là cẩu thả, rẻ tiền. Ảnh: Valentino.

Lao Gan Ma không phải trường hợp duy nhất. Tháng 7, hãng công nghệ có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) DJI, chuyên sản xuất thiết bị phục vụ quay phim và sáng tạo nội dung, bị chỉ trích sau khi đăng quảng cáo TikTok cho micro Mic Mini với nhân vật dẫn chương trình được tạo bằng AI.

Theo Videomaker, nhiều nhà sáng tạo nội dung không hài lòng với lựa chọn này. DJI sau đó gỡ quảng cáo. Nếu Lao Gan Ma đối mặt với lo ngại về việc làm, thì DJI bị phản ứng vì lựa chọn cách làm quảng cáo đi ngược với kỳ vọng của cộng đồng khách hàng.

Trường hợp Valentino lại nằm ở khía cạnh chất lượng sáng tạo. Tháng 12/2025, nhà mốt Italy giới thiệu video sử dụng hình ảnh tạo bằng AI để quảng bá mẫu túi DeVain. Tuy nhiên, những hình ảnh cơ thể, gương mặt biến dạng, hòa lẫn vào nhau khiến nhiều người xem khó chịu. Một số bình luận trên mạng xã hội mô tả chiến dịch là rẻ tiền, cẩu thả và thiếu sáng tạo.

Valentino phải đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi video quảng cáo này đăng tải. Dù thương hiệu công khai việc sử dụng AI và giới thiệu đây là dự án sáng tạo, phản ứng tiêu cực vẫn xuất hiện.

Khách hàng chi trả thêm cho điều gì?

Vấn đề này đặc biệt đáng chú ý với các thương hiệu cao cấp. Khách hàng không chỉ trả tiền cho công năng sản phẩm, mà còn cho thiết kế, tay nghề, tính nguyên bản và công sức sáng tạo phía sau. Những yếu tố này góp phần tạo nên cảm nhận về tính xác thực. Đây là lý do giúp một sản phẩm có thể được định giá cao hơn mặt bằng chung.

Nghiên cứu When AI Doesn’t Sell Prada (tạm dịch: Khi AI không bán Prada) được đăng tải trên Journal of Advertising Research năm 2025, cung cấp một góc nhìn về phản ứng của người tiêu dùng đối với quảng cáo AI trong ngành hàng xa xỉ.

Qua 3 thử nghiệm, nhóm tác giả nhận thấy người xem đánh giá tiêu cực hơn khi quảng cáo của thương hiệu cao cấp công khai sử dụng hình ảnh tạo bằng AI. Họ cho rằng việc ứng dụng công nghệ này đồng nghĩa với thực tế rằng con người đầu tư ít công sức hơn. Từ đó, khách hàng cảm thấy thương hiệu kém chân thực.

Khán giả có xu hướng phản ứng tiêu cực với quảng cáo ứng dụng AI của các thương hiệu cao cấp. Ảnh: Gucci.

Phản ứng tương tự không xuất hiện với các nhãn hàng đại chúng. Nhóm tác giả cũng nhận thấy rằng nội dung AI có tính sáng tạo cao có thể giảm tác động tiêu cực.

Nghiên cứu tập trung vào quảng cáo, không đánh giá việc thay thế lao động hay tự động hóa sản xuất. Tuy nhiên, kết quả gợi mở một thực tế rằng công nghệ có thể làm suy giảm giá trị mà khách hàng nghĩ rằng đang trả thêm tiền để sở hữu.

Báo cáo China Luxury Consumer Forecast 2025 (tạm dịch: Dự báo tiêu dùng xa xỉ Trung Quốc 2025) của MDRi cho thấy thái độ của khách hàng với AI không hoàn toàn tiêu cực. 80% người được khảo sát cho rằng AI có thể giúp thương hiệu hiểu rõ sở thích và nhu cầu khách hàng hơn.

Tuy nhiên, 66% lo ngại rằng các thiết kế, ấn phẩm được sản xuất hàng loạt nhờ AI có thể làm giảm cảm nhận về tính độc quyền của hàng hóa xa xỉ. Hai kết quả cho thấy người tiêu dùng có thể đón nhận khi công nghệ cải thiện trải nghiệm, nhưng vẫn muốn bảo vệ những yếu tố tạo nên sự khác biệt của hàng cao cấp.