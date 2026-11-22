Dòng vốn quốc tế hướng đến danh mục bất động sản quy mô lớn

Tập đoàn CTP, một trong những nhà phát triển và vận hành bất động sản công nghiệp, logistics niêm yết lớn nhất châu Âu, vừa đạt thỏa thuận mua lại toàn bộ danh mục tài sản và nền tảng vận hành của South-East Asia Logistics Partners (SLP) tại Việt Nam. SLP là đơn vị phát triển và vận hành cơ sở hạ tầng công nghiệp, logistics hiện đại.

Theo thỏa thuận, CTP dự kiến tiếp nhận 7 tài sản đang hoạt động với tổng diện tích cho thuê thuần khoảng 504.000 m², cùng 6 quỹ đất phát triển có tiềm năng cung cấp thêm khoảng 585.000 m² diện tích cho thuê. Khi hoàn thiện phát triển, tổng quy mô danh mục dự kiến đạt khoảng 1,1 triệu m²

Không chỉ sở hữu các tài sản hiện hữu, thương vụ còn giúp CTP tiếp cận nền tảng vận hành đã được thiết lập tại Việt Nam, bao gồm đội ngũ có kinh nghiệm trong phát triển, cho thuê và quản lý tài sản. Đây là lợi thế giúp nhà đầu tư nhanh chóng mở rộng quy mô, tiếp cận mạng lưới khách thuê sẵn có và khai thác các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.

Theo giới chuyên gia, thương vụ phản ánh xu hướng chuyển dịch trong hoạt động đầu tư bất động sản công nghiệp. Thay vì chỉ phát triển nhà máy, nhà kho và cơ sở logistics riêng lẻ, các nhà đầu tư quốc tế ngày càng quan tâm đến việc mua lại những danh mục tài sản đã đi vào vận hành, có quy mô và khả năng tạo dòng tiền ổn định.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong báo cáo Capital Signals quý IV/2026 của Savills. Theo đó, tổng giá trị đầu tư bất động sản tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt gần 200 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Thương vụ 500 triệu USD giữa Tập đoàn CTP của Hà Lan và nền tảng vận hành của SLP tại Việt Nam thu hút sự chú ý của giới chuyên gia.

Trong nửa đầu năm 2026, 25 nhà đầu tư lớn nhất khu vực chiếm 47% tổng giá trị giao dịch, mức cao nhất kể từ ít nhất năm 2016. Các giao dịch trị giá trên 500 triệu USD đóng vai trò quan trọng trong xu hướng tập trung vốn này, đặc biệt tại Singapore, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cấu trúc đầu tư cũng có sự thay đổi rõ nét. Trong năm 2026 tính đến thời điểm báo cáo, các bất động sản gắn với hoạt động vận hành như trung tâm dữ liệu, khách sạn, cơ sở y tế và nhà ở chiếm 79% tổng giá trị các thương vụ đầu tư vào nền tảng tại châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Trung Quốc đại lục. Các quỹ đầu tư tư nhân và đơn vị quản lý đầu tư thay thế chiếm 65% giá trị nhóm giao dịch này.

Ông Neil Brookes - Giám đốc Điều hành cấp cao, Thị trường Vốn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Savills nhận định, các giao dịch quy mô lớn đang ngày càng định hình hoạt động đầu tư bất động sản trong khu vực. Thay vì phát triển từng tài sản riêng lẻ, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm những danh mục đã đi vào vận hành để nhanh chóng tiếp cận quy mô, nguồn thu và năng lực khai thác tại thị trường địa phương.

Với nền tảng sản xuất mở rộng và nhu cầu ngày càng cao đối với bất động sản công nghiệp, logistics hiện đại, Việt Nam có cơ hội đón dòng vốn này. Tuy nhiên, chất lượng tài sản, tính ổn định của dòng tiền và năng lực vận hành sẽ là những yếu tố quyết định.

Năng lực vận hành trở thành lợi thế thu hút vốn

Trong nhiều năm qua, Việt Nam thu hút dòng vốn quốc tế nhờ vị thế ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoạt động sản xuất mở rộng cùng chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng theo mô hình Trung Quốc +1 tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với nhà kho hiện đại, trung tâm phân phối và cơ sở công nghiệp.

Theo CTP, khoảng 59% danh mục tài sản của SLP nằm tại miền Bắc, tạo điều kiện tiếp cận các cụm sản xuất quanh Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng. 41% còn lại tập trung tại miền Nam, kết nối với các thị trường công nghiệp và tiêu dùng trọng điểm quanh TP Hồ Chí Minh.

Việc sở hữu danh mục phân bổ tại hai vùng công nghiệp chủ lực giúp CTP tiếp cận mạng lưới sản xuất, logistics và tiêu dùng rộng lớn, đồng thời kết hợp khai thác tài sản đang hoạt động với tiềm năng phát triển từ các quỹ đất hiện hữu.

Bà Nguyễn Lê Dung - Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội đánh giá, thương vụ CTP - SLP cho thấy sự thay đổi trong cách nhà đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Việc mua lại một nền tảng hiện hữu giúp nhà đầu tư gia nhập thị trường nhanh hơn, tận dụng mạng lưới khách thuê và kinh nghiệm vận hành tại địa phương.

Tuy nhiên, giá trị của một danh mục không chỉ nằm ở quy mô tài sản mà còn ở khả năng tạo dòng tiền và tăng trưởng sau giao dịch. Bên cạnh chất lượng khách thuê, hiệu quả vận hành hiện tại, nhà đầu tư còn quan tâm đến khả năng mở rộng danh mục, tối ưu hóa hoạt động và khai thác các cơ hội phát triển mới.

Theo bà Dung, điều này mở ra cơ hội để doanh nghiệp bất động sản công nghiệp Việt Nam thu hút vốn quốc tế không chỉ thông qua việc sở hữu quỹ đất và tài sản, mà còn bằng năng lực vận hành và khả năng xây dựng những nền tảng đầu tư có giá trị dài hạn.

Trên thực tế, bên cạnh vị trí và khả năng kết nối với các cụm sản xuất, nhà đầu tư ngày càng chú trọng các tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, cấu trúc hợp đồng thuê, mức độ đa dạng của khách thuê, tỷ lệ lấp đầy và chi phí vận hành. Với những danh mục có quỹ đất phát triển, tính sẵn sàng về pháp lý và khả năng triển khai dự án cũng là những yếu tố quan trọng.

Do đó, để nâng cao sức hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, các chủ sở hữu và nhà phát triển bất động sản công nghiệp trong nước cần chú trọng chất lượng quản lý tài sản, minh bạch thông tin vận hành và xây dựng danh mục có khả năng tạo nguồn thu bền vững.

Ở góc độ thị trường vốn, sự hình thành của những nền tảng công nghiệp và logistics quy mô lớn có thể thúc đẩy thêm các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A), tạo thêm phương thức để nhà đầu tư quốc tế tham gia thị trường Việt Nam.

Khi Việt Nam tiếp tục mở rộng vai trò trong mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng khu vực, cơ hội thu hút đầu tư không chỉ đến từ việc phát triển thêm các cơ sở sản xuất mới mà còn từ khả năng hình thành những danh mục bất động sản đạt tiêu chuẩn đầu tư tổ chức, đi cùng nền tảng vận hành chuyên nghiệp và năng lực tạo giá trị dài hạn.