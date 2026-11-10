Thấy gì từ giá bán lẻ mới cao nhất hơn 4.200 đồng/kWh cho sạc xe điện?

Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện cho sạc xe điện chính thức áp dụng biểu giá mới, theo nội dung Quyết định 2892 của Bộ Công Thương.

Cụ thể, Phụ lục Giá bán điện ban hành kèm theo Quyết định nói trên đã có phần dành riêng cho mục đích sạc xe điện. Tại Mục 3.2 của Phụ lục Giá bán điện, mức giá bán lẻ điện cho sạc xe điện dao động 1.534-4.212 đồng/kWh, tùy cấp điện áp và khung giờ.

Cao nhất hơn 4.200 đồng/kWh

Ở cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 1 kV), mức giá bán lẻ điện cho sạc xe điện rẻ nhất 1.534 đồng/kWh ở khung giờ thấp điểm. Khi cao điểm, mức này tăng lên thành 3.758 đồng/kWh, còn giờ bình thường điện bán lẻ cho sạc xe điện có giá 2.549 đồng/kWh.

Với cấp điện hạ áp đến 1 kV, mức giá bán lẻ dao động 1.620-4.212 đồng/kWh tùy khung giờ. Chi tiết về giá bán lẻ theo từng cấp điện áp và khung giờ như bảng dưới đây.

Theo Quyết định 963 của Bộ Công Thương, khung giờ thấp điểm được xác định là 0-6h mỗi ngày. Khung giờ cao điểm là khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30 từ thứ hai đến thứ bảy, riêng chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Ngoài các khung giờ này được xác định là giờ bình thường.

Sự khác biệt về giá điện giữa 2 nhóm ở bảng nói trên chủ yếu nằm ở cấp điện áp tại điểm đấu nối của trạm sạc.

Với những trạm sạc có nhu cầu sử dụng điện lớn, phương án đấu nối trung áp có thể đòi hỏi đầu tư thêm trạm biến áp và hạ tầng điện đi kèm. Đây có thể là lý do giá bán lẻ điện cho sạc xe điện với cấp điện áp từ trung áp trở lên sẽ rẻ hơn, thấp nhất chỉ 1.534 đồng/kWh như nội dung bảng trên.

Giá bán lẻ điện cho sạc xe điện thay đổi tùy vào khung giờ và cấp điện áp. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Ngược lại, các điểm sạc quy mô nhỏ lại có thể chỉ cần đấu nối trực tiếp lưới điện hạ áp, tận dụng hạ tầng biến áp có sẵn từ điện lực. Nhóm này do vậy được áp giá bán lẻ điện cao hơn, tối đa 4.212 đồng/kWh như trong Phụ lục Giá bán điện ban hành kèm theo Quyết định 2892 của Bộ Công Thương.

Người dùng ôtô điện có hưởng lợi?

Trước khi biểu giá bán lẻ điện cho sạc xe điện chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11 cùng với Quyết định 2892, các đơn vị vận hành trạm sạc công cộng phải mua điện theo giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh.

Khung giá này dao động từ 1.609 đồng/kWh đến cao nhất 5.422 đồng/kWh, tùy cấp điện áp và khung giờ bán điện. Trường hợp người dùng tự cắm sạc tại nhà sẽ tính gộp vào giá điện sinh hoạt bậc thang.

Xét trên toàn biểu giá, mức cao nhất trước đây là 5.422 đồng/kWh, nay giảm còn 4.212 đồng/kWh. Mức thấp nhất cũng được điều chỉnh từ 1.609 đồng/kWh xuống 1.534 đồng/kWh.

Tuy nhiên, cần lưu ý biểu giá cũ chia thành ba cấp điện áp, còn biểu giá mới kèm theo Quyết định 2892 của Bộ Công Thương chỉ gồm 2 nhóm, nên không thể đối chiếu trực tiếp từng nhóm giá giữa hai biểu giá.

Áp dụng biểu giá bán lẻ điện mới cho sạc xe điện có thể tác động đến chi phí sử dụng của người dùng xe điện. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Nhìn từ góc độ người dùng, những điều chỉnh này có thể sẽ dẫn đến chi phí sạc điện tại trạm công cộng có sự điều chỉnh diện rộng trong tương lai.

Khi giá bán lẻ điện cho sạc điện thấp đi, các đơn vị vận hành trạm sạc công cộng cũng sẽ xem xét điều chỉnh đơn giá sạc thấp đi cho khách hàng. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh còn phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh và chi phí vận hành của từng đơn vị.

Nếu giá sạc xe điện được điều chỉnh theo hướng giảm, khách hàng sẽ là bên hưởng lợi trực tiếp. Chi phí sạc điện nhìn chung không cao bằng chi phí đổ xăng, nhưng vẫn chiếm một khoản lớn trong tổng chi phí sử dụng xe.

Nếu chỉ tính trên giá bán lẻ điện, lượng điện tiêu thụ 60 kWh để sạc đầy một bộ pin trong giờ cao điểm trước đây phải chịu giá cao nhất hơn 325.000 đồng. Trong khi đó, đơn giá bán lẻ cao nhất sau điều chỉnh đang là 4.212 đồng/kWh, tương đương sạc đầy bộ pin 60 kWh sẽ mất gần 253.000 đồng.

Ngoài ra, giá bán lẻ điện áp dụng theo khung giờ tiếp tục là cơ sở để các đơn vị vận hành trạm sạc triển khai ưu đãi cho khách hàng chọn sạc xe vào giờ thấp điểm.

Khung giờ thấp điểm 0-6h mỗi ngày có giá bán lẻ điện cho sạc xe điện thấp nhất. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Chẳng hạn, Charge+ Việt Nam công bố ưu đãi 20% cho khách hàng sạc nhanh DC vào ban đêm tại một số trạm nhất định. Cụ thể, mức giá sạc nhanh DC từ 22h đêm hôm trước đến 9h sáng hôm sau là 6.400 đồng/kWh, trong khi giá tiêu chuẩn ở mức 8.000 đồng/kWh.

Biểu giá mới có thể giúp các đơn vị vận hành trạm sạc giảm một phần chi phí đầu vào, qua đó cải thiện hiệu quả kinh doanh. Đây cũng có thể là yếu tố hỗ trợ hoạt động đầu tư, mở rộng mạng lưới trạm sạc công cộng trong bối cảnh thị trường xe điện tại Việt Nam đang phát triển với tốc độ khá cao.

Khi quy mô thị trường xe điện và lượng người dùng xe điện tại Việt Nam ngày càng tăng cao, việc mở rộng mạng lưới trạm sạc công cộng không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng mà còn tăng hiệu quả cho các bên thứ ba phát triển trạm sạc.