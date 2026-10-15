Thấy gì từ gần 11.000 đơn đặt cọc VinFast VF Wild trong 2 tuần?

Gần đây, VinFast thông qua fanpage chính thức cho biết mẫu bán tải VinFast VF Wild đã nhận được tổng cộng 10.997 đơn đặt cọc từ khách hàng Việt Nam. Tính từ thời điểm bắt đầu nhận cọc vào ngày 25/9, mẫu bán tải REEV của thương hiệu Việt chỉ mất khoảng 2 tuần để thu về gần 11.000 đơn đặt cọc.

Bán 2 tuần hơn đối thủ bán cả năm?

Trước thông tin này, nhiều ý kiến cho rằng VinFast VF Wild vừa ra mắt đã trở thành bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam, nhận định mẫu bán tải REEV chỉ cần 2 tuần để vượt thành tích bán hàng cả năm của các đối thủ cùng phân khúc.

Quan điểm này dựa trên những so sánh giữa số liệu gần 11.000 đơn cọc VF Wild trong 2 tuần đầu tiên với doanh số thực tế mà Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max ghi nhận tại thị trường Việt Nam giai đoạn đã qua.

Nếu chỉ so sánh đơn thuần về mặt số liệu, VF Wild dường như có thể đủ khả năng vượt qua Ford Ranger để trở thành "vua bán tải" mới trong năm nay. Từ đầu năm, báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số Ford Ranger đạt 9.835 xe, trong khi lượng tiêu thụ của Toyota Hilux, Mitsubishi Triton lần lượt đạt 5.687 xe và 3.524 xe.

Thậm chí nếu đặt cạnh doanh số năm ngoái, lượng đơn đặt cọc gần 11.000 xe VF Wild trong 2 tuần đầu tiên còn cao hơn tổng doanh số 12 tháng của Mitsubishi Triton (4.303 xe trong năm 2025), Toyota Hilux (3.501 xe) và Isuzu D-Max (597 xe) cộng lại.

Gần 11.000 đơn đặt cọc VinFast VF Wild ghi nhận trong 2 tuần đầu. Ảnh: Phong Vân.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng con số gần 11.000 mà VinFast công bố chỉ là lượng đặt cọc, không tương đương doanh số thực tế của mẫu bán tải REEV. Số xe VF Wild được trưng bày cũng chỉ là bản tiền thương mại, chưa sẵn sàng để bàn giao đến tay khách hàng tại thời điểm này.

Doanh số chính thức của từng mẫu xe chỉ được xác nhận bằng lượng bàn giao thực tế các bản thương mại đến tay khách hàng. Số này còn phụ thuộc vào năng lực sản xuất của nhà máy tại từng thời điểm và tốc độ bàn giao của đại lý. Việc một số khách hàng "quay xe" rút cọc cũng có tác động không nhỏ, khiến doanh số thực tế thường không tương đương số lượng đơn đặt hàng mà hãng công bố nhận được.

Bản thân VinFast cũng chỉ công bố con số gần 11.000 dưới dạng số lượng đơn đặt hàng, không gọi đây là doanh số. Do vậy, những kết luận về việc VF Wild đã vượt mặt Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux... về doanh số tháng hay lượng tiêu thụ cả năm là có phần vội vàng.

VinFast VF Wild có đủ sức soán ngôi Ford Ranger?

Dẫu vậy, việc mẫu bán tải điện đầu tiên của VinFast ghi nhận gần 11.000 đơn đặt hàng trong 2 tuần đầu tiên cũng là thông tin khá đáng chú ý.

Lượng người đặt cọc VF Wild khá lớn có thể đến từ sự mới mẻ ở hệ truyền động REEV, hoặc chỉ đơn giản do ưu đãi 61 triệu đồng trong giai đoạn đặt cọc tiên phong. Dù với bất kỳ nguyên nhân nào, không thể phủ nhận thực tế rằng VF Wild đang nhận được sự quan tâm không nhỏ từ khách hàng Việt Nam.

VinFast VF Wild thu hút sự quan tâm của khách Việt. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Thông tin từ VinFast chỉ đề cập đến lượng đơn đặt cọc VF Wild trong giai đoạn từ ngày 25/9 đến ngày 8/10, do vậy số lượng thực tế có thể còn cao hơn con số gần 11.000 đơn cọc. Chưa rõ VinFast sẽ "trả" lượng đơn cọc này nhanh thế nào với hiệu suất ra sao, nhưng có thể tin rằng phân khúc bán tải ở Việt Nam đang chuẩn bị có sự biến động không nhỏ trong thời gian tới.

Lấy ví dụ trường hợp VinFast VF 8 All-new, mẫu SUV thuần điện của thương hiệu Việt ghi nhận doanh số 1.494 xe tại kỳ báo cáo tháng 9 - một trong những tháng bàn giao đầu tiên. Trước đó, hãng xe Việt thông báo đã nhận hơn 12.700 đơn cọc VF 8 thế hệ mới chỉ trong 8 ngày đầu mở bán.

Nếu VF Wild có thể tái lập thành tích tương tự khi chính thức bước vào giai đoạn bàn giao, doanh số xấp xỉ 1.500 xe/tháng nhiều khả năng đưa mẫu bán tải điện của thương hiệu Việt lên nhóm bán chạy hàng đầu phân khúc.

Ưu đãi có thể là nguyên nhân giúp VF Wild nhận được gần 11.000 đơn đặt cọc trong 2 tuần đầu. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong trường hợp giả định đó, VinFast VF Wild sẽ có thể so kè Ford Ranger ở vị trí dẫn đầu, đồng thời sở hữu lượng tiêu thụ tốt hơn hẳn các đối thủ Nhật Bản như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max.

Quay trở lại với nhóm bán tải động cơ đốt trong truyền thống, báo cáo của VAMA cho thấy trong tháng 9, Ford Ranger đã thành công đòi lại ngôi đầu phân khúc nhờ doanh số 1.147 xe.

Sau 3 quý, mẫu bán tải Mỹ ghi nhận lượng tiêu thụ 9.835 xe tại Việt Nam. Vẫn dẫn đầu, Ford Ranger tuy vậy không còn cho thấy sức áp đảo nhóm bán tải Nhật Bản như giai đoạn trước.

Toyota Hilux tạm thời đứng thứ nhì phân khúc nhờ doanh số lũy kế sau 3 quý đạt 5.867 xe, nhưng doanh số từng kỳ đã giảm liên tục kể từ tháng 6. Mitsubishi Triton bán được 3.524 xe cho khách Việt từ đầu năm, còn doanh số cùng kỳ của Isuzu D-Max là 508 xe.

Nếu loạt bán tải Nhật Bản không thể duy trì sức bán tốt trong giai đoạn 3 tháng cuối năm, Ford Ranger nhiều khả năng vẫn giữ được vị trí dẫn đầu doanh số nhóm bán tải động cơ đốt trong.

Tuy nhiên, thời điểm chính thức bàn giao VF Wild cũng như tốc độ "trả đơn" của đại lý có thể đẩy Ford Ranger ra khỏi danh hiệu "vua bán tải" ở Việt Nam khi năm 2026 khép lại.

Còn nhớ hồi năm ngoái, VinFast Limo Green chỉ mất 5 tháng để tích lũy lượng doanh số đủ để vượt mặt Mitsubishi Xpander, trở thành MPV bán chạy nhất Việt Nam. Còn khá sớm để kết luận, nhưng có lý do để tin rằng VF Wild có thể làm được điều tương tự, khiến cuộc chơi ở thị trường bán tải Việt thay đổi hoàn toàn trong tương lai.