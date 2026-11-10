Thấy gì từ động thái mua USD giao ngay hàng tuần của NHNN?

Trong trường hợp nếu trùng vào ngày lễ, giao dịch sẽ được chuyển vào ngày làm việc tiếp theo. Tỷ giá mua được ấn định ở mức 25.500 đồng/USD.

Các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương đều được tham gia hoạt động này. Khối lượng bán tối đa USD tương ứng với mức cần thiết để đưa trạng thái ngoại tệ của tổ chức về cân bằng, căn cứ vào số liệu cuối ngày làm việc liền trước phiên giao dịch.

Các tổ chức tham gia cũng phải đăng ký trước khối lượng dự kiến và gửi đề nghị giao dịch tới NHNN.

Duy trì ổn định của VND

Tuần trước, NHNN vừa triển khai công cụ hoán đổi ngoại tệ USD/VND kỳ hạn 182 ngày với quy mô tối đa 2 tỷ USD với các tổ chức tín dụng. Đây là đợt bơm thanh khoản VND dài hạn cho hệ thống hơn hẳn các giao dịch ngắn hạn trước đó.

Ảnh minh họa

Như vậy, cùng động thái sẽ định kỳ mua USD từ các nhà băng hàng tuần như thông tin trên, NHNN đang cho thấy sự nỗ lực điều tiết thanh khoản có chọn lọc, vừa hỗ trợ thanh khoản VND, duy trì sự ổn định VND, kiểm soát áp lực tỷ giá. Trong bối cảnh cuối năm, khi nhu cầu vốn thường gia tăng do yếu tố thời vụ, các biện pháp này góp phần bổ sung nguồn thanh khoản, giúp ngân hàng chủ động hơn trong cân đối vốn.

Duy trì sự ổn định của VND là một mục tiêu điều hành quan trọng của NHNN từ đầu năm đến nay. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành nhịp nhàng, chủ động chính sách tiền tệ để ổn định giá trị đồng tiền, hướng tới mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực uu tiên.

Theo đánh giá của Maybank Investment Bank, tổ chức này kỳ vọng NHNN sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hai chiều. Một mặt, nhà điều hành có thể bơm VND qua hoán đổi ngoại tệ và mua USD giao ngay nhưng mặt khác lại đồng thời hút bớt VND qua nghiệp vụ thị trường mở, duy trì chênh lệch dương giữa lãi suất VND và USD trên thị trường liên ngân hàng.

Bên cạnh mục tiêu ổn định tỷ giá, các động thái này còn cho thấy nỗ lực của NHNN trong việc hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất theo định hướng của Chính phủ, Maybank Investment Bank cho biết.

Chứng khoán hưởng lợi?

Thống kê lịch sử cho thấy, các đợt NHNN mua USD thường đi kèm với phản ứng tích cực của thị trường chứng khoán, khi VN-Index có xu hướng tăng mạnh trong 1-3 tháng tiếp theo. Diễn biến này phần nào phản ánh kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư đối với tác động của các biện pháp hỗ trợ thanh khoản từ nhà điều hành.

Kết phiên giao dịch hôm nay, VN-Index đã tăng gần 28 điểm và thanh khoản vượt bậc so với phiên liền trước. Dòng tiền lan toả khiến nhiều cổ phiếu và nhóm ngành bật tăng.

Theo đánh giá của Maybank Investment Bank, tâm lý tích cực này có thể có trong ngắn hạn, tập trung vào nhóm chứng khoán, bất động sản..., nhóm ngành có mức độ nhạy cảm cao với chi phí vốn. Tuy nhiên, về dài hạn, tác động thông tin trên với thị trường được cho có phần trung tính đặc biệt trong bối cảnh hiện tại và với quy mô can thiệp dự kiến còn hạn chế.

NHNN đang nỗ lực tạo dư địa giảm lãi suất hỗ trợ nền kinh tế mà không đánh đổi sự ổn định tỷ giá. Đây cũng là bệ đỡ quan trọng để hỗ trợ thị trường, tuy nhiên mức độ hưởng lợi sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, từ diễn biến thanh khoản, dòng tiền thực tế đến tâm lý nhà đầu tư. Sự cẩn trọng và linh hoạt trong quyết định đầu tư là điều được các chuyên gia khuyến nghị.