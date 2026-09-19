Thấy gì trong danh sách của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026?

Ổn định để duy trì cách vận hành

Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách là sự hiện diện của phần lớn những cầu thủ đã tạo nên bộ khung của đội tuyển tại ASEAN Cup 2026.

Danh sách 23 cầu thủ của đội chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026

Những cái tên như Patrik Lê Giang, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc hay Nguyễn Xuân Son tiếp tục được trao cơ hội.

Việc giữ lại phần lớn lực lượng cũ mang ý nghĩa quan trọng về chuyên môn. Trong điều kiện tập trung ngắn ngày, HLV Kim Sang-sik không có nhiều thời gian để xây dựng lại hệ thống chiến thuật từ đầu.

Khi các cầu thủ đã quen với cách tổ chức, yêu cầu chiến thuật và cách phối hợp, Ban huấn luyện có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc điều chỉnh những chi tiết cụ thể, thay vì mất thời gian làm lại nền tảng.

Đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì bộ khung vừa vô địch ASEAN Cup 2026 để thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026

Đặc biệt, FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra liên tiếp trong thời gian ngắn, với ba trận đấu gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan. Vì vậy, sự ổn định về nhân sự có thể giúp đội tuyển nhanh chóng đạt trạng thái thi đấu tốt nhất.

Danh sách cũng ghi nhận sự trở lại của thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh. Những bổ sung này giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án xoay tua và tạo sự cạnh tranh ở các vị trí.

Hai tân binh và bài toán làm mới lực lượng

Sự xuất hiện của Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng là điểm mới đáng chú ý nhất. Đây đều là những cầu thủ lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nhưng ở những độ tuổi và vị trí khác nhau.

Nguyễn Adou Leygley Minh sinh năm 1997, đang khoác áo Công an Hà Nội, thi đấu ở vị trí trung vệ. Cầu thủ Việt kiều Pháp đã có kinh nghiệm tại V.League và được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam.

Sau chức vô địch sân chơi khu vực, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thành tích tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026

Sự góp mặt của anh trước hết tạo thêm một phương án nhân sự cho hàng phòng ngự, đồng thời mở rộng sự cạnh tranh ở vị trí trung vệ.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng mới 19 tuổi, đang thi đấu cho Công an TP.HCM. Với chiều cao 1m90 và những dấu ấn trong mùa giải đầu tiên tại V.League, cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Anh được xem là sự bổ sung có tính hướng tới tương lai.

Khả năng hai tân binh lập tức trở thành nhân tố chủ chốt vẫn cần được kiểm chứng qua tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, việc được triệu tập giúp họ làm quen với môi trường đội tuyển, tiếp cận yêu cầu chuyên môn ở cấp độ cao hơn và tạo thêm lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Philippines ngày 26.9, Thái Lan ngày 29.9 và Pakistan ngày 2.10.

Sau thành công tại ASEAN Cup 2026, mục tiêu của đội tuyển không chỉ là duy trì vị thế mà còn phải tiếp tục nâng chất lượng thi đấu.

Với bộ khung được giữ ổn định cùng những nhân tố mới, HLV Kim Sang-sik đang có sự cân bằng giữa tính kế thừa và yêu cầu làm mới lực lượng. Vấn đề còn lại là tận dụng quỹ thời gian ngắn để biến sự ổn định về nhân sự thành hiệu quả trên sân.