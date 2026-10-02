Thấy gì trong cuộc tình vụng trộm giữa nữ tiếp viên hàng không và cơ trưởng sau một chuyến bay?

Theo Le Monde, Nina là một nữ tiếp viên hàng không, còn Stéphane là cơ trưởng. Nina đã có người yêu được 5 năm, trong khi Stéphane đã kết hôn và có ba con. Mối quan hệ bí mật giữa hai người bắt đầu sau một chuyến bay tới Lisbon.

Trước đó, họ thường gặp nhau trong những lần quá cảnh. Nina kể rằng các tiếp viên và tiếp viên nam trong phi hành đoàn thường tụ tập trong phòng của Stéphane để uống rượu khai vị. Nhưng trong một chuyến bay, hai người không quen nhiều thành viên khác trong tổ bay nên tình cờ có khoảng thời gian riêng trên sân thượng.

Nina mô tả đó là một khoảng thời gian rất vui. Khi trở về nhà, Stéphane nhắn tin rằng anh cảm thấy bối rối trước những cảm xúc dành cho cô. Nina cho biết cô cũng có cảm giác tương tự. Vài ngày sau, trong một lần quá cảnh tại Morocco, cả hai quyết định tiến xa hơn.

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Để tránh bị phát hiện, Nina và Stéphane nghĩ ra một cách liên lạc riêng trên WhatsApp. Họ thống nhất sử dụng cùng một biểu tượng cảm xúc như một tín hiệu để biết đối phương có đang sẵn sàng nói chuyện hay không. Theo Nina, cách liên lạc này khiến họ có cảm giác giống như những đứa trẻ đang chơi một trò bí mật. Mối quan hệ giữa hai đồng nghiệp không phải trường hợp hiếm gặp.

Le Monde dẫn một khảo sát của IFOP công bố năm 2018, cho biết 1/4 người Pháp được hỏi từng có hành vi tán tỉnh một đồng nghiệp trong thời gian đang có quan hệ tình cảm.

Vì sao xảy ra các mối tình vụng trộm ở nơi công sở?

Theo Ludivine Adla, giảng viên khoa học quản lý tại Đại học Grenoble Alpes, nơi làm việc ngày càng trở thành một không gian giao tiếp xã hội quan trọng. Người trưởng thành dành rất nhiều thời gian tại nơi làm việc, thường xuyên tiếp xúc với đồng nghiệp, cùng theo đuổi mục tiêu và trải qua những tình huống giàu cảm xúc như căng thẳng, thành công hay phối hợp công việc. Những yếu tố này có thể tạo điều kiện hình thành sự gắn kết.

Với Nina và Stéphane, môi trường làm việc còn có một yếu tố đặc biệt khác: cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong bộ đồng phục hàng không.

Nina chia sẻ rằng có một cảm giác vừa kích thích vừa hồi hộp khi hai người cùng làm việc nhưng phải giấu mối quan hệ. Trong môi trường hàng không, mọi người luôn phải ăn mặc chỉn chu, và việc nhìn thấy nhau trong đồng phục khiến họ càng cảm thấy đối phương hấp dẫn.

Nhà tâm lý học lâm sàng Johanna Rozenblum cho rằng môi trường công sở có thể tạo ra một hoàn cảnh thuận lợi cho sự quyến rũ chính bởi đây vốn không phải nơi được xem là không gian dành cho những cuộc gặp gỡ tình cảm.

Theo bà, môi trường nghề nghiệp có những quy tắc và cách ứng xử riêng. Con người khi đi làm có thể thể hiện một phiên bản khác của bản thân so với khi ở bên người thân. Khi phiên bản ấy nhận được sự chú ý, động viên hoặc khích lệ từ người khác, nó có thể trở thành nền tảng cho sự hấp dẫn.

Nina và Stéphane tiếp tục duy trì mối quan hệ trong những chuyến công tác xa nhà. Hai người trao đổi lịch làm việc, tìm cách được xếp cùng chuyến bay và thường gặp nhau tại khách sạn trong những lần quá cảnh, trong đó có nhiều chuyến tới Tunisia.

Sau khi qua đêm tại phòng khách sạn của Stéphane, Nina phải lặng lẽ trở về phòng mình vào sáng sớm để tránh bị đồng nghiệp phát hiện.

Có lần, trong bữa sáng cùng phi hành đoàn, Nina phải nhắn tin nhắc Stéphane đừng nhìn cô quá nhiều. Cô lo rằng ánh mắt của anh có thể khiến những người xung quanh nhận ra mối quan hệ giữa hai người.

Những mối quan hệ tình cảm tại nơi làm việc có thể kéo theo nhiều rủi ro

Câu chuyện của Nina và Stéphane cho thấy môi trường công việc không chỉ tạo ra cơ hội để con người gặp gỡ mà đôi khi còn hình thành những mối quan hệ phải được giữ kín. Sự gần gũi, những chuyến đi cùng nhau và những khoảng thời gian xa nhà có thể khiến ranh giới giữa đồng nghiệp và người tình trở nên mong manh hơn.

Tuy nhiên, Le Monde cũng lưu ý rằng những mối quan hệ tình cảm tại nơi làm việc có thể kéo theo nhiều rủi ro. Một nghiên cứu do Technologia phối hợp với Đại học Paris-I Panthéon-Sorbonne thực hiện từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024 cho thấy những người được khảo sát đặc biệt lo ngại về tin đồn, những hành động tiêu cực sau khi chia tay, sự thiếu công bằng và việc các mối quan hệ công việc bị ảnh hưởng.

Tại Pháp, quan hệ tình cảm giữa đồng nghiệp, dù có yếu tố ngoại tình hay không, về nguyên tắc không được xem là lỗi nghề nghiệp trừ khi nó ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Le Monde dẫn một phán quyết năm 2024 của Tòa Phá án Pháp, trong đó tòa giữ nguyên quyết định sa thải một giám đốc nhân sự vì người này che giấu mối quan hệ với một đại diện công đoàn thuộc quyền quản lý của mình, qua đó bị xác định là vi phạm nghĩa vụ trung thành với người sử dụng lao động.

(Theo Le Monde)