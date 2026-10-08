Thấy gì sau màn ra mắt của mẫu xe điện Jaguar Type 01?

Jaguar đã giới thiệu Type 01 tại New York (Mỹ), đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch tái định vị thương hiệu và chuyển toàn bộ danh mục sản phẩm sang xe điện.

Jaguar Type 01 sẽ chinh phục được khách hàng Mỹ?

Là mẫu GT 4 cửa thuần điện, Jaguar Type 01 sở hữu thiết kế với phần đầu xe kéo dài đặc trưng, cửa sổ phía sau được loại bỏ và tích hợp nhiều công nghệ. Xe được giới thiệu với các tông màu tương đối trầm và tối giản, trong khi giá khởi điểm lên tới 130.500 USD. Theo thương hiệu này, Type 01 là "sự khởi đầu của một thế hệ xe Jaguar mới và một kỷ nguyên mang tính chuyển đổi".

Với mức giá hơn 130.000 USD, Jaguar Type 01 không còn được định vị như cũ, mà thay vào đó sẽ cạnh tranh với các thương hiệu hạng sang khác như Porsche, Maserati hay Bentley.

Thiết kế của Type 01 lấy cảm hứng từ Jaguar E-Type, dòng xe thể thao ra mắt từ những năm 1960 và hiện vẫn được các nhà sưu tầm đánh giá cao. Đây cũng là bước phát triển tiếp theo sau Type 00, mẫu concept mang thiết kế cực đoan được Jaguar giới thiệu vào năm 2024 với màu hồng nổi bật, mở màn cho chiến lược tái định vị thương hiệu.

Mức giá cao của Type 01 cho thấy Jaguar đang đặt cược đáng kể vào nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ, đặc biệt là những người có xu hướng quan tâm đến công nghệ và các sản phẩm khác biệt. Tuy nhiên, đây cũng là một canh bạc không nhỏ khi sức hút của xe điện tại Mỹ thời gian qua thấp hơn châu Âu.

Mặc dù được lấy cảm hứng từ Type E - mẫu xe cổ điển biểu tượng của thương hiệu, Type 01 gần như lược bỏ những đặc điểm nhận dạng của Jaguar, từ logo đến thiết kế, đồng thời ra mắt với màn "drama" không hồi kết vào năm 2024.

Ngay cả màn tái định vị thương hiệu của Jaguar cũng từng vấp phải phản ứng trái chiều. Type 00 và chiến lược hình ảnh mới của hãng đã nhận nhiều chỉ trích từ giới đam mê xe cũng như một số chính trị gia.

Khó khăn bủa vây JLR

Jaguar Land Rover (JLR), thuộc tập đoàn Tata Motors của Ấn Độ, vẫn muốn tăng cường tập trung vào khách hàng Mỹ trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô châu Âu chịu nhiều sức ép. Các hãng xe tại lục địa này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những mẫu xe Trung Quốc có giá thấp, chi phí thuế quan gia tăng và những gián đoạn thương mại liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Tập đoàn mẹ Jaguar Land Rover (JLR) đang đối mặt với nhiều thách thức về cắt giảm chi phí, bộ máy sản xuất, các đối thủ xe điện giá rẻ đến từ Trung Quốc cùng nhu cầu xe điện toàn cầu đang đi xuống.

Việc ra mắt Jaguar Type 01 diễn ra trong thời điểm JLR đang nỗ lực phục hồi sau một cuộc tấn công mạng khiến hoạt động sản xuất bị đình trệ và chuỗi cung ứng bị gián đoạn trong năm ngoái. Trong kế hoạch tái cơ cấu, JLR cho biết sẽ cắt giảm gần 10% lực lượng lao động trong vòng 2 năm tới thông qua chương trình nghỉ việc tự nguyện.

Hãng đồng thời cam kết chuyển toàn bộ danh mục sản phẩm Jaguar sang xe điện. Tuy nhiên, chiến lược này diễn ra trong bối cảnh một số lãnh đạo ngành ôtô vẫn hoài nghi liệu nhóm khách hàng giàu có có thực sự muốn chuyển từ động cơ đốt trong sang xe điện hay không.

Chiến lược điện hóa của các thương hiệu hạng sang

Jaguar đang theo đuổi con đường điện hóa mạnh mẽ hơn nhiều đối thủ trong phân khúc xe sang. Đầu năm nay, mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, một phần do thiết kế khác biệt đáng kể so với những mẫu xe sử dụng động cơ xăng truyền thống của hãng. Ngược lại, Bentley tháng trước cũng giới thiệu mẫu BEV đầu tiên, nhưng định vị sản phẩm ở mức giá thấp nhất trong danh mục của thương hiệu.

Nhiều thương hiệu hạng sang như Porsche, Aston Martin, Bentley, Lamborghini... đã điều chỉnh chiến lược EV để phù hợp với thực tế thị trường, trong khi Jaguar vẫn "quyết tâm" trở thành một thương hiệu xe điện hoàn toàn.

Lamborghini đã loại trừ khả năng tung ra một mẫu xe thuần điện trước cuối thập kỷ. McLaren cũng cho biết rằng hãng chưa có kế hoạch chuyển sang xe điện, do khách hàng hiện vẫn chưa thể hiện sự quan tâm đến việc từ bỏ những mẫu xe sử dụng động cơ xăng.

Type 01 không chỉ là một mẫu xe điện mới của Jaguar mà còn là phép thử quan trọng đối với chiến lược tái định vị toàn diện của thương hiệu. Với thiết kế khác biệt, giá bán cao và định hướng thuần điện, mẫu GT 4 cửa này cho thấy Jaguar đang hướng tới một nhóm khách hàng mới, thay vì đơn thuần điện hóa những dòng xe hiện tại.