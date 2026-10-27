Thấy gì qua hội nghị an ninh khu vực do Iran tổ chức có Ả Rập Xê Út tham gia?

Ả Rập Xê Út và các đồng minh đã cử những quan chức an ninh cấp cao tới Iran để đàm phán vào ngày 26/10 trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về một cuộc tấn công mới từ Mỹ và Israel.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan - ông Asim Munir, và người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ - ông Ibrahim Kalin, đã cùng bộ trưởng quốc phòng Ả Rập Xê Út - hoàng tử Khalid bin Salman đã có mặt tại Tehran để gặp gỡ các quan chức cấp cao của Iran, bao gồm người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Mohsen Rezaei và tổng thống Masoud Pezeshkian.

Bộ ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết chuyến thăm của hoàng tử Khalid cùng đại diện các quốc gia thuộc hiệp định quốc phòng chung Mecca là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay, thúc đẩy đối thoại và các giải pháp ngoại giao, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực hòa giải từ phía Qatar và Pakistan.

Bộ này khẳng định vương quốc mong muốn có sự “tham gia tích cực và thiết thực” từ các bên liên quan. Phía Ả Rập Xê Út nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở các kênh đàm phán nhằm ngăn chặn sự leo thang quân sự trong khu vực, đồng thời tạo tiền đề cho một thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng, hướng tới an ninh và hòa bình.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út - Hoàng tử Khalid bin Salman, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan - Asim Munir và Giám đốc cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ - Ibrahim Kalin tham dự các cuộc thảo luận do Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chủ trì vào ngày 26/10 - Văn phòng Tổng thống Iran - Ảnh: EPA

Cuộc gặp tại Tehran diễn ra trong thời điểm Trung Đông đang trải qua giai đoạn căng thẳng, với những đồn đoán rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tuần tới. Đây cũng là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Iran và Ả Rập Xê Út kể từ khi lực lượng Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn gia tăng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Ả Rập Xê Út vào tháng trước.

Một tuyên bố từ truyền thông nhà nước Iran cho biết cả bốn quốc gia đã nhất trí tiếp tục đối thoại và tăng cường hợp tác nhằm duy trì an ninh và hòa bình trong khu vực.

Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan là các thành viên của liên minh Mecca – một liên minh mới được thành lập giữa ba cường quốc lớn nhất khu vực. Hiệp định này quy định rằng một cuộc tấn công nhắm vào bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng được coi là cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh. Sự kết hợp này thu hút nhiều sự chú ý khi quy tụ Pakistan – quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, Thổ Nhĩ Kỳ – quốc gia có sức mạnh quân sự đáng kể, và Ả Rập Xê Út – quốc gia nắm giữ nguồn lực tài chính dồi dào.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2, Pakistan đã đóng vai trò là bên trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran.

Hamidreza Azizi, một chuyên gia cấp cao về Iran tại tổ chức tư vấn International Crisis Group (ICG), chia sẻ với CNN rằng: “Tầm quan trọng của cuộc gặp này nằm ở thời điểm diễn ra và các quan chức tham gia. Nó diễn ra trong bối cảnh nguy cơ bùng phát một vòng xung đột mới giữa Iran và Mỹ đang gia tăng, đồng thời ba thành viên của hiệp ước Mecca đều có những lợi ích an ninh trực tiếp bị đe dọa”.

Chuyến thăm của Khalid bin Salman — một thành viên hoàng gia Ả Rập Xê Út và là em trai của thái tử Mohammed bin Salman, nhà lãnh đạo thực tế của vương quốc này đã gây bất ngờ cho các nhà quan sát. Iran và Ả Rập Xê Út đại diện cho các hệ tư tưởng tôn giáo đối lập, đã rơi vào cuộc cạnh tranh khu vực suốt nhiều thập kỷ qua. Tình trạng này lên đến đỉnh điểm bằng một cuộc đối đầu trực diện vào đầu năm nay, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống lại cộng hòa hồi giáo Iran.

Iran đã tấn công các đồng minh khu vực của Mỹ, bao gồm cả Ả Rập Xê Út, sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran vào cuối tháng 2. Các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của Iran, bao gồm cả Iraq và Yemen, cũng đã tấn công các cơ sở dầu mỏ và cơ sở hạ tầng dân sự của Ả Rập Xê Út, gây áp lực chưa từng có lên vương quốc này. Các nước ở Trung Đông lo ngại rằng một cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran sẽ khiến Iran gia tăng trả đũa sau 8 tháng bất ổn ở Trung Đông.