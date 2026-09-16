Thấy gì khi Trường Giang hai lần xin lỗi, rút khỏi '2 ngày 1 đêm'

Vài tuần qua, Trường Giang trở thành “tâm điểm” bàn luận trên mạng xã hội. Ồn ào xuất phát từ việc nam nghệ sĩ bất ngờ bị dân mạng “đào” lại những lùm xùm trong quá khứ, bao gồm những hành xử, phát ngôn gây tranh cãi trên các game show, đến câu chuyện đời tư. Sự việc kể trên kéo dài nhiều ngày, thu hút hàng triệu bài đăng, bàn tán ở các nền tảng.

Đáng nói, nhiều đồng nghiệp khác cũng bị kéo vào câu chuyện, theo nhiều cách khác nhau, cả tiêu cực lẫn tích cực. Thậm chí, những thông tin (chưa kiểm chứng) về đời tư của Trường Giang trước khi bước vào showbiz, cũng được lan truyền trên các hội nhóm, fanpage, diễn đàn về giải trí.

"Lên tiếng là hợp lý, nghệ sĩ không thể cứ im lặng trước ồn ào"

Khoảng 10 ngày từ khi ồn ào nổ ra trên mạng xã hội, Trường Giang chọn cách im lặng.

Đến ngày 14/9, nghệ sĩ Trường Giang lần đầu trực diện phản hồi về làn sóng tranh luận xoay quanh mình. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Tri Thức - Znews, nam nghệ sĩ thừa nhận một số cách ứng xử trong quá khứ của bản thân “chưa tinh tế, chưa đủ tốt”. Anh lần lượt lên tiếng giải thích rõ ràng, cụ thể về các sự việc xảy ra trước đây: hành động được cho bạo lực với đồng nghiệp trong các game show; không thân thiện với người chuyển giới; lạm dụng tình dục bạn diễn, đồng nghiệp nữ và ngoại tình khi đang yêu Nhã Phương.

Trường Giang không né tránh bất kỳ câu hỏi nào. Anh cho biết: "Tôi muốn nhìn trực diện vào đó. Bởi vì chính điều đó làm mình lớn lên. Rõ ràng từ khi lấy vợ tới giờ, tôi chỉ biết công việc, gia đình và con cái. Nếu được quay lại, tôi sẽ tinh tế, ôn hòa hơn. Tôi sẽ đối diện với nghệ thuật và hành xử ở đời dịu dàng, biết trước sau hơn". Cuối cùng, nghệ sĩ gửi lời xin lỗi tới những người từng bị mình làm tổn thương.

Trường Giang lên tiếng xin lỗi trong buổi phỏng vấn độc quyền trên Tri Thức - Znews. Ảnh: Phương Lâm.

Ngay sau đó, anh có thêm bài đăng trên trang cá nhân, tiếp tục gửi lời xin lỗi thứ hai. Trường Giang cho biết: "Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Giang mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai. Giang cũng mong những anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng Giang trong những chương trình cũ không vì Giang mà bị gọi tên, suy diễn, chịu những ảnh hưởng".

Những động thái của Trường Giang kể trên tiếp tục thu hút sự quan tâm từ phía công chúng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông thương hiệu Lê Minh Tâm - Founder TGM Media - cho biết việc Trường Giang hai lần lên tiếng xin lỗi ở thời điểm này là một quyết định hợp lý về mặt xử lý truyền thông, quản trị hình ảnh. Động thái này chính là cách tạo ra một điểm tựa chính thống về thông tin, phần nào giúp cắt đứt chuỗi suy diễn của đám đông, ngăn chặn khủng hoảng leo thang, đồng thời làm dịu đi sự phẫn nộ của những khán giả trung lập, trong bối cảnh dân mạng liên tục "đào" lại quá khứ.

Việc Trường Giang dám thừa nhận cái sai trong quá khứ không làm giảm giá trị của một người nổi tiếng. Ngược lại, hành động đó thể hiện hình ảnh một nghệ sĩ trưởng thành, biết lắng nghe, cầu thị và có trách nhiệm với những ảnh hưởng của mình tới công chúng.

"Theo tôi, việc các nghệ sĩ không thể chọn cách im lặng gần như là hành động cần thiết và bắt buộc trong bối cảnh hiện nay. Đầu tiên, trong hệ quy chiếu của khán giả hiện đại, sự im lặng không còn được xem là "nhẫn nhịn" mà bị đánh đồng với sự trốn tránh trách nhiệm, thiếu tôn trọng công chúng, hoặc ngầm thừa nhận lỗi lầm. Nếu nghệ sĩ im lặng, một bộ phận khán giả có thể dùng mạng xã hội để đưa các thông tin tiêu cực lan rộng hơn, lập các group anti, gây sức ép trực tiếp lên các bên có liên quan. Lên tiếng là cách duy nhất để cho thấy thái độ cầu thị", chuyên gia nói.

Ông Tâm cho rằng việc nhanh chóng lên tiếng, khoanh vùng và dập tắt khủng hoảng là yêu cầu bắt buộc. Trong trường hợp nghệ sĩ giữ im lặng, mạng xã hội lập tức lấp đầy khoảng trống thông tin đó bằng hàng loạt tin giả, "thuyết âm mưu" và các luồng phân tích cắt ghép ác ý nhằm mục đích "câu view". Lên tiếng sớm và rõ ràng là cách để nghệ sĩ giành lại "quyền kể chuyện", điều hướng dư luận và không để luồng thông tin bị bóp méo đi quá xa.

Lý do Trường Giang rút khỏi "2 ngày 1 đêm"

Bên cạnh hai lần xin lỗi, Trường Giang còn thông báo tạm rút khỏi đợt ghi hình sắp tới của show 2 ngày 1 đêm. Nam nghệ sĩ cho biết muốn dành khoảng thời gian này để “lắng lại và học hỏi thêm”. Cuối bài viết, anh cảm ơn tình cảm của khán giả, đồng thời mong người xem tiếp tục đồng hành cùng chương trình.

Về động thái này, chuyên gia truyền thông Lê Minh Tâm đánh giá đây là hành động mang tính bắt buộc của Trường Giang ở thời điểm hiện tại, và chỉ ra 3 điểm.

Đầu tiên, hành động đó phần nào chứng minh cho sự nhất quán giữa "lời xin lỗi" và "hành động". Nếu nghệ sĩ vừa đăng đàn xin lỗi hôm trước, hôm sau đã lập tức xuất hiện cười nói, trêu đùa trên sóng truyền hình thì lời xin lỗi đó sẽ bị xem là giả tạo, mang tính đối phó.

Thứ hai, hành động này là cần thiết để bảo vệ chương trình, nhà sản xuất và thể hiện trách nhiệm với đối tác. Nếu Trường Giang cố chấp tiếp tục ghi hình giữa tâm bão, sẽ biến chương trình thành tâm điểm bị chú ý. Khán giả sẽ soi mói từng biểu cảm, từng câu đùa của anh thay vì theo dõi nội dung show, tệ hơn là có thể dẫn đến làn sóng tẩy chay chương trình và các nhãn hàng liên quan.

Cuối cùng, việc ngừng xuất hiện trên sóng ở thời điểm này là một cách để kiểm soát khủng hoảng truyền thông. Bản chất của các show truyền hình thực tế là sự tương tác tự nhiên, đùa giỡn, và đôi khi là những va chạm mang tính giải trí. Tạm ngưng xuất hiện là giải pháp triệt để nhất để cắt đứt các rủi ro phát sinh.

Chuyên gia cho rằng việc Trường Giang lên tiếng xin lỗi, trực diện với sai lầm trong quá khứ, sau đó rút khỏi "2 ngày 1 đêm" là động thái cho thấy sự thay đổi, cầu thị. Ảnh: FBNV.

"Trên phương diện truyền thông, tôi cho rằng Trường Giang đã có những thay đổi tích cực. Trước đây Trường Giang thường chọn cách im lặng để chờ các sự việc qua đi, thì hiện tại anh ấy đã chủ động hơn trong cách giải quyết. Ngoài ra, việc thẳng thắn nhận lỗi và chấp nhận rút khỏi chương trình, như đã phân tích đều là những động thái hợp lý của Trường Giang trong bối cảnh hiện tại", ông Tâm nói.

Chuyên gia trao đổi thêm: "Tuy nhiên, chuỗi hành động vừa qua của Trường Giang chỉ là điểm khởi đầu cho một quá trình tái định vị hình ảnh. Sự thay đổi thực sự, có tính thuyết phục nhất, không nằm ở một bài xin lỗi hay một lần xin rút khỏi show diễn. Nó phải được chứng minh bằng sự tinh tế, chuẩn mực và tiết chế trong mọi lần xuất hiện của Trường Giang ở chặng đường tương lai. Khán giả Việt vốn bao dung, họ sẽ mở lòng cho anh cơ hội sửa sai, nhưng chắc chắn, họ cũng sẽ giám sát anh khắt khe hơn gấp nhiều lần".