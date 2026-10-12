Thấy gì khi người trẻ Mỹ, Hàn Quốc chi tiền xem tarot, cầu may?

Tương lai càng bất định, người trẻ càng tìm đến tarot, chiêm tinh và cầu may. Ảnh minh họa: Red Note.

Mùa hè năm nay, khi mưa lớn đe dọa đám cưới ngoài trời tại Mỹ, một cô dâu quyết định thuê “phù thủy” trên sàn thương mại điện tử Etsy làm phép cầu trời quang.

“Tôi không biết còn cách nào khác. Hy vọng nó hiệu quả”, cô nói với phù dâu Brooke Bekoff (29 tuổi, Mỹ). Dự báo khi đó vẫn báo mưa. Tuy nhiên, ngay trước buổi lễ, trời bất ngờ hửng nắng và chỉ mưa trở lại sau khi sự kiện kết thúc.

Câu chuyện khiến Bekoff chú ý bởi trong số 8 phù dâu, 5-6 người cho biết cũng từng thuê “phù thủy Etsy” cho những nhu cầu riêng. Họ sống ở nhiều nơi trên nước Mỹ, độ tuổi đa dạng, cả Gen Z (sinh năm 1997-2012) lẫn Millennials (sinh năm 1980-1996).

“Tôi nhận ra có điều gì đó đang diễn ra về mặt văn hóa”, Bekoff, cựu quản lý sản phẩm tại nền tảng việc làm TaskRabbit và ứng dụng đầu tư Robinhood, kể với Fortune.

Không riêng Bekoff và cô dâu kể trên, ngày càng nhiều người sẵn sàng chi tiền cho các dịch vụ tâm linh, dù tarot, tử vi hay chiêm tinh có sẵn miễn phí trên mạng xã hội. Xu hướng này được ghi nhận ở một số quốc gia từ Mỹ đến Trung Quốc, Hàn Quốc, dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng thường xoay quanh những mối quan tâm như tình yêu, công việc, tiền bạc và tương lai.

Càng bất an, càng chi tiền cho tâm linh

Theo công ty nghiên cứu thị trường IBISWorld, ngành dịch vụ ngoại cảm tại Mỹ đạt 2,3 tỷ USD năm 2025, tăng trung bình 5,5%/năm trong 5 năm. Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center cũng cho biết gần một nửa phụ nữ Mỹ 18-49 tuổi xem chiêm tinh hoặc tử vi ít nhất mỗi năm một lần.

Theo Kaidong Yu, nhà nghiên cứu marketing tại Đại học Thành phố Macau (Trung Quốc), giữa lượng nội dung huyền học miễn phí trên Internet, khách hàng trả tiền không hẳn để mua thông tin mà để nhận lời giải dành riêng cho hoàn cảnh của mình. Giá trị của dịch vụ có thể nằm ở cảm giác được lắng nghe, giảm bối rối và dễ đối diện với bất định hơn, ngay cả khi người dùng không hoàn toàn tin vào tarot hay phong thủy.

Nhìn thấy nhu cầu này, Bekoff thành lập Divina, nền tảng cung cấp tarot, chiêm tinh, Reiki và làm phép. Từ vài người ban đầu, nền tảng đã có hơn 100 người cung cấp với hơn 200 dịch vụ. Theo Bekoff, khách hàng chủ yếu tìm lời khuyên về tình yêu, công việc, tiền bạc và mang thai.

Nếu tại Mỹ nhu cầu này thể hiện qua các dịch vụ tarot, chiêm tinh hay làm phép, tại Trung Quốc, nhiều người trẻ lại tìm đến những hình thức tín ngưỡng như đi chùa, thắp hương và mua vật phẩm cầu may.

Tara Ciccone, người cung cấp dịch vụ trên Divina, đang xem bài tarot cho khách tại sự kiện ra mắt Divina. Ảnh: Brooke Bekoff.

Kacie Kang (26 tuổi, Trung Quốc) đến chùa Long Hoa ở Thượng Hải (Trung Quốc) để cầu thuận lợi cho công việc mới tại một công ty kinh doanh hóa chất. Cô vẫn trong thời gian thử việc và lo lắng về khả năng tìm khách hàng. Ở công việc trước, khối lượng nhiệm vụ tăng nhưng lương không đổi. Khi chuyển việc, Kang thậm chí chấp nhận mức thu nhập thấp hơn.

“Cơ hội việc làm ngày càng ít, thu nhập dường như không tăng và mọi người không còn lạc quan như trước”, cô nói với Wall Street Journal.

Tại chùa Long Hoa, nhiều người trẻ thắp hương, mua vòng hạt, bùa hộ mệnh hoặc viết điều ước lên những dải ruy băng đỏ. Li Yongqing (23 tuổi, Trung Quốc), quản lý kênh livestream bán mỹ phẩm, bắt đầu thường xuyên đến chùa sau khi đi làm. Dai Yuanyuan (24 tuổi, Trung Quốc), nhân viên phòng thí nghiệm sinh học, cũng tìm đến đây khi muốn có công việc với mức lương và cơ hội phát triển tốt hơn.

Xu hướng này còn tạo ra nhu cầu đối với vòng cầu may, pha lê và các vật phẩm tâm linh. Thậm chí, những ứng dụng mô phỏng “mõ gỗ kỹ thuật số” cũng xuất hiện, cho phép người dùng gõ mõ trên điện thoại để thư giãn.

Tại Hàn Quốc, nhiều người trẻ cũng tìm đến xem vận, saju (luận giải vận mệnh dựa trên ngày giờ sinh) hay tarot khi lo lắng về công việc và tương lai, theo Seoul Economic Daily.

Khảo sát năm 2026 của công ty nghiên cứu thị trường Embrain Trend Monitor, được Seoul Economic Daily dẫn lại, cho thấy 70% người Hàn ở độ tuổi 20 và 72% ở độ tuổi 30 từng sử dụng dịch vụ xem vận. Đáng chú ý, lý do phổ biến nhất là giảm lo âu (54,2%), cao hơn tìm định hướng (33,8%) và tò mò (32,1%).

Mua điểm tựa tinh thần

Dù khác biệt về văn hóa, xu hướng tìm đến tâm linh của người trẻ ở các quốc gia đều cho thấy nhu cầu tìm điểm tựa khi tương lai khó đoán.

Dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường The Harris Poll cho thấy 57% Gen Z được khảo sát tại Mỹ từng tìm đến tâm linh để cảm thấy có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với tương lai. Một nửa cho biết họ tập trung suy nghĩ (manifest), hành động hoặc dùng bảng hình ảnh để hình dung những mục tiêu mong muốn, trong khi khoảng 30% tìm đến chiêm tinh hoặc tarot.

Libby Rodney, Giám đốc chiến lược của The Harris Poll, gọi cách kết hợp nhiều niềm tin này là “Faith Stack” (tạm dịch: tổ hợp niềm tin). Một người có thể vừa theo tôn giáo, vừa thực hành hình dung và tập trung vào điều mình mong muốn, đồng thời xem tarot hay chiêm tinh.

Khách thập phương thắp hương tại chùa Long Hoa. Ảnh: VCG.

Yu gọi thứ được bán là "trải nghiệm có cấu trúc về hy vọng và cảm giác kiểm soát”. Tuy nhiên, ông cảnh báo sự trấn an có thể trở nên có hại nếu tâm linh bắt đầu thay thế khả năng tự đưa ra quyết định. Tại Trung Quốc, xu hướng người trẻ đi chùa cầu việc làm cũng từng gây tranh luận, với ý kiến cho rằng họ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào cầu nguyện thay vì cải thiện hoàn cảnh thực tế.

Trong khi đó, Tian Wenzhi, cây bút của Beijing Daily, cho rằng không nên vội xem xu hướng này là mê tín. Theo ông, việc người trẻ tìm đến tâm linh phần nào phản ánh những áp lực họ đang chịu về công việc, hôn nhân và gia đình.

Trở lại với đám cưới đã khiến Bekoff nảy ra ý tưởng xây dựng Divina, không ai biết “phù thủy Etsy” có thực sự khiến trời ngừng mưa hay cô dâu chỉ gặp may. Nhưng trong lúc không thể kiểm soát thời tiết, việc thuê một người làm phép ít nhất khiến cô cảm thấy mình đã làm thêm một điều cho ngày trọng đại.

“Ai biết được có phải nhờ phù thủy Etsy hay không?. Có lẽ đó chính là niềm tin”, Bekoff nói.