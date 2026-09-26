Thấy gì khi Lisa phải giấu giếm chuyện yêu đương

Từ tin đồn hẹn hò của Lisa xôn xao gần đây, tờ Korea JoongAng Daily nhận định Kpop đã trở thành hiện tượng toàn cầu, nhưng chuyện tình cảm của thần tượng vẫn là chủ đề nhạy cảm. Những lệnh cấm hẹn hò được đề cập trong hợp đồng ký với công ty quản lý hay sự phản đối gay gắt của người hâm mộ vì thần tượng công khai yêu đương, tất cả cho thấy ranh giới giữa nghệ sĩ và fan vẫn chưa được xác lập rõ ràng.

Chuyện hẹn hò bị coi là 'bê bối'

Với thần tượng Kpop, tin đồn hẹn hò từ lâu được xem là một trong những dạng “bê bối” đặc trưng và nhạy cảm nhất của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Không ít nghệ sĩ từng phải đối mặt với phản ứng dữ dội, thậm chí chịu ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp sau khi đời tư bị phơi bày.

Đến năm 2026, khi Kpop đã vươn tới vị thế toàn cầu chưa từng có, việc thần tượng công khai nói về chuyện tình cảm vẫn tương đối hiếm. Những chia sẻ gần đây của Lisa (BlackPink) một lần nữa đưa vấn đề này trở lại trung tâm chú ý.

Theo Toronto Star, trong bộ phim tài liệu sắp phát hành Always Lalisa, Lisa nói về những khó khăn khi hẹn hò trong thời gian còn trẻ.

“Nếu bạn đang hẹn hò với ai đó và bị paparazzi bắt gặp, độ nổi tiếng của bạn sẽ giảm sút”, nữ ca sĩ chia sẻ. Cô cho biết từng có một vài mối quan hệ khi còn trẻ nhưng phải giữ kín vì không muốn chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến BlackPink.

Nhận định của Lisa có thể không còn hoàn toàn phù hợp với thực tế Kpop hiện tại, nhưng từng có thời điểm việc hẹn hò thực sự bị hạn chế bởi những điều khoản trong hợp đồng quản lý, tờ Korea JoongAng Daily nhận định.

Lisa gần đây liên tục vướng tin hẹn hò diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat, nhưng cả hai đều chưa lên tiếng chính thức.

Rosé, thành viên cùng nhóm với Lisa, cũng thẳng thắn nói về chuyện tình cảm hồi đầu năm. Trong chương trình Call Her Daddy hồi tháng 1, nữ ca sĩ cho biết cô đang “tìm kiếm tình yêu”, đồng thời thừa nhận không thoải mái khi liên tục bị hỏi về các mối quan hệ.

Rosé lo ngại đời sống tình cảm có thể trở thành yếu tố định nghĩa hình ảnh của cô trước công chúng. “Việc tôi từng là thành viên của một nhóm nhạc Kpop không có nghĩa tôi là một người khác biệt”, cô nói.

Những phát biểu như vậy vẫn chưa phải chuyện thường xuyên xảy ra trong Kpop. Điều đó đặt ra câu hỏi: sau quá trình toàn cầu hóa mạnh mẽ, ngành công nghiệp này đã thực sự cởi mở hơn với chuyện hẹn hò của thần tượng hay chưa?

Câu trả lời dường như phức tạp hơn nhiều.

Năm 1999, Kan Mi Youn, thành viên nhóm nhạc nữ thế hệ đầu Baby VOX, trở thành mục tiêu của những hành vi công kích nghiêm trọng sau tin đồn hẹn hò giữa cô với Moon Hee Jun, thành viên H.O.T nổ ra. Cả hai đều phủ nhận mối quan hệ. Kan Mi Youn khi đó phải đối mặt với nhiều hình thức quấy rối, từ ném trứng, xịt nước cho đến bị đe dọa.

Moon Hee Jun nói trên truyền hình vào năm 2014: “Tôi phản đối việc công khai bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi chưa bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì, nhưng những vụ bê bối đã đeo bám tôi suốt 18 năm”.

Năm 2001, Joon Park, thành viên nhóm nhạc nam g.o.d, cũng đứng trước nguy cơ mất vị trí trong nhóm sau khi mối quan hệ giữa anh với nữ diễn viên Han Go Eun bị công khai.

Sau đó, trong một cuộc họp báo, nam ca sĩ nói với phóng viên: “Tôi 32 tuổi rồi, được chứ?”. Câu nói sau đó trở thành một trong những phát ngôn đáng nhớ khi bàn về quyền hẹn hò của thần tượng Kpop.

Đến đầu những năm 2010, việc kiểm soát các hợp đồng giải trí và quyền lợi của nghệ sĩ ngày càng được quan tâm. Cơ quan chức năng Hàn Quốc can thiệp để yêu cầu sửa đổi một số điều khoản bị xem là bất công.

Một phán quyết của tòa án năm 2014 cũng tuyên bố quy định cấm nghệ sĩ hẹn hò của một công ty giải trí là không hợp lệ vì vi phạm “đạo đức tốt và trật tự xã hội”.

Tuy nhiên, việc không còn những điều khoản cấm chính thức không đồng nghĩa với việc áp lực hẹn hò biến mất. Nhiều thần tượng tiếp tục cho biết họ phải thận trọng với chuyện tình cảm vì phản ứng của công chúng và người hâm mộ.

Sau đó, việc các nghệ sĩ công khai mối quan hệ dần trở nên phổ biến hơn. Thế nhưng, không ít người vẫn bị người hâm mộ quay lưng sau khi lộ chuyện hẹn hò.

Năm 2014, YoonA và Sooyoung của SNSD lần lượt xác nhận chuyện tình cảm với Lee Seung Gi và Jung Kyung Ho. Cũng trong năm đó, Baekhyun (EXO) lên tiếng xin lỗi sau khi mối quan hệ với Taeyeon SNSD được công khai.

“Tôi xin lỗi những người hâm mộ có thể đã thất vọng và tổn thương vì tôi”, Baekhyun viết.

Phản ứng của công chúng thời điểm đó rất tiêu cực. Một phần vì fan cho rằng Baekhyun và Taeyeon đã cố để lộ dấu hiệu hẹn hò trên tài khoản Instagram. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng các hành động kể trên đồng nghĩa với việc họ “lừa dối” fan.

Taeyeon và Baekhyun từng bị chỉ trích dữ dội vì chuyện tình cảm. Ảnh: Top Star News, Star News.

Hơn 20 năm sau, điều gì thực sự thay đổi?

Năm 2018, HyunA và Dawn trở thành một trong những trường hợp gây chú ý nhất Kpop. Cả hai chủ động công khai chuyện tình cảm.

Ban đầu, công ty quản lý phủ nhận tin đồn họ hẹn hò. Nhưng chỉ một ngày sau, HyunA xác nhận cô và Dawn đã bên nhau khoảng hai năm. Sau đó, Dawn rời Pentagon. Hai người tiếp tục mối quan hệ trong một thời gian trước khi chia tay vào 2022.

Năm 2020, Chen (EXO) cũng gây chấn động khi thông báo kết hôn với một người ngoài ngành giải trí. Một bộ phận người hâm mộ phản ứng gay gắt và yêu cầu anh rời nhóm vì cho rằng họ bị phản bội.

Những trường hợp này cho thấy chuyện hẹn hò của thần tượng không đơn thuần là vấn đề đời tư. Trong một ngành công nghiệp xây dựng hình ảnh dựa nhiều vào sự gắn kết giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, một mối quan hệ tình cảm đôi khi có thể tác động trực tiếp đến cách một bộ phận khán giả nhìn nhận thần tượng.

Jennie của BlackPink là một trong những thần tượng liên tục vướng tin đồn tình cảm trong sự nghiệp. Năm 2019, cô được xác nhận hẹn hò Kai (EXO). Khoảng một tháng sau, SM Entertainment thông báo cả hai đã chia tay.

Đến 2022, Jennie tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò V (BTS). Cả YG Entertainment lẫn HYBE đều không xác nhận hoặc phủ nhận thông tin. Những đồn đoán về việc hai người chia tay sau đó cũng không được các công ty chính thức xác nhận.

Mối quan hệ được đồn đoán giữa hai ngôi sao hàng đầu Kpop cuối cùng trôi qua mà không có câu trả lời chính thức. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa áp lực dành cho những thần tượng khi họ hẹn hò đã biến mất.

Năm 2024, Karina của aespa đối mặt với phản ứng mạnh sau khi mối quan hệ với diễn viên Lee Jae Wook được công khai. Một số người hâm mộ thậm chí tổ chức biểu tình bằng xe tải trước trụ sở công ty quản lý.

Karina bị gửi xe tải biểu tình sau khi lộ chuyện hẹn hò. Ảnh: TWIG.

Karina sau đó đăng thư tay xin lỗi người hâm mộ. “Tôi biết những người hâm mộ đã ủng hộ tôi cho đến nay hẳn cảm thấy thất vọng và buồn bã như thế nào trước tin tức này”, cô viết trong bức thư được đăng vào tháng 3/2024.

Hơn hai thập kỷ sau câu nói “Tôi 32 tuổi rồi” của Joon Park, nhận thức về quyền riêng tư và quyền hẹn hò của nghệ sĩ đã thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, tranh cãi xung quanh chuyện tình cảm của thần tượng vẫn chưa biến mất.

Một trong những nguyên nhân có thể nằm ở chính cách Kpop ngày càng khai thác mối quan hệ cá nhân giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Các nền tảng như Weverse hay Bubble cho phép thần tượng giao tiếp trực tiếp và thường xuyên hơn với fan. Điều này tạo ra mức độ gắn kết chưa từng có, nhưng đồng thời cũng có thể khiến một bộ phận người hâm mộ hình thành những kỳ vọng lớn hơn đối với đời tư của nghệ sĩ.

Trong một bài viết, nhà xã hội học Yeon Hye Won, đồng tác giả cuốn Queer Ideology, phân tích phản ứng công chúng dành cho chuyện hẹn hò của thần tượng. Chuyên gia cho rằng phản ứng tiêu cực xuất phát từ mong muốn nhận lại tình yêu từ thần tượng của fan tương xứng với tình cảm họ đã dành cho nghệ sĩ.

Theo Yeon Hye Won, sự trao đổi tưởng tượng này được củng cố bởi những nền tảng giao tiếp trực tiếp giữa fan và thần tượng như Weverse hay Bubble. Bà nhận định với một bộ phận người hâm mộ, việc thần tượng hẹn hò là xâm phạm đến những quyền mà họ tin rằng mình đáng được hưởng.

Nhà xã hội học đồng thời nhấn mạnh thần tượng cần được nhìn nhận là những người lao động cung cấp sức lao động và cá nhân có đời sống riêng.

Vì thế, dù Kpop đã đi xa hơn rất nhiều so với thời kỳ những thần tượng có thể bị đe dọa chỉ vì một tin đồn tình cảm, chuyện hẹn hò vẫn là một phép thử đối với ranh giới giữa hình tượng được xây dựng cho công chúng và quyền sống như một con người bình thường của nghệ sĩ.