Thấy gì khi khách Việt đi Nga tăng gần 70%?

Du khách check-in trước nhà thờ Kazan, Đông Bắc Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: TASS.

Hiệp hội các nhà điều hành tour Nga (ATOR) thống kê nước này đón khoảng 7.200 lượt khách Việt Nam trong nửa đầu năm, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các doanh nghiệp du lịch Nga dự báo lượng khách Việt có thể đạt 30.000-35.000 lượt trong cả năm nay. Trong khi ATOR kỳ vọng chính sách miễn thị thực (visa) thúc đẩy nhu cầu tăng thêm ít nhất 25-30%.

"Cơ chế miễn thị thực sẽ giúp Nga hấp dẫn hơn với khách Việt vốn trước đây sử dụng visa điện tử để nhập cảnh", đại diện ATOR nói trên hãng thông tấn TASS.

Nga tìm thêm khách từ châu Á

Ngày 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký Sắc lệnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam trong một năm, tính đến ngày 15/10/2027.

Theo đó, từ ngày 15/10, khách Việt có thể nhập cảnh Nga và lưu trú tối đa 30 ngày để du lịch, công tác và phục vụ các mục đích khác. Quy định cũng áp dụng với thành viên các đoàn công tác và người quá cảnh. Người đến Nga để sinh sống, làm việc hoặc học tập dài hạn vẫn phải xin visa.

Ngành du lịch Nga đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng cả về quy mô lẫn đặc điểm chi tiêu. Theo các chuyên gia thuộc ATOR, khách Việt thường chọn những chương trình tham quan có lịch trình dày, sẵn sàng chi trả để trải nghiệm các hoạt động tại điểm đến.

Ngoài 2 trung tâm du lịch lớn là Moscow và Saint Petersburg, khách Việt còn quan tâm đến vùng miền Bắc nước Nga nơi nổi tiếng với các tour "săn" cực quang.

Cực quang xuất hiện ngoạn mục giữa khung cảnh núi non, cây cối phủ đầy băng tuyết tại tỉnh Murmansk, miền Bắc nước Nga, năm 2022. Ảnh: Nico Rinaldi.

Chính sách mới được triển khai trong bối cảnh Nga tìm cách mở rộng nguồn khách quốc tế, khi lượng du khách từ châu Âu và Mỹ vẫn ở mức thấp. Theo Euronews, khách phương Tây gặp nhiều trở ngại khi đến Nga do thiếu đường bay thẳng, khó thanh toán bằng thẻ ngân hàng và chịu tác động từ các hạn chế liên quan.

Năm 2025, Nga đón khoảng 160.000 lượt khách từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Con số này thấp hơn nhiều so với hơn 5 triệu lượt khách quốc tế đến Nga năm 2019 (trước đại dịch Covid-19) và cuộc xung đột toàn diện tại Ukraine. Khi đó, du khách châu Âu chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng lượng khách quốc tế.

Trong nửa đầu năm nay, du lịch quốc tế đến Nga tiếp tục gặp khó khăn do trở ngại vận chuyển và tình hình địa chính trị. Dòng khách từ châu Á và Trung Đông góp phần duy trì lượng khách nước ngoài. Trong bối cảnh đó, quốc gia này xem chính sách miễn thị thực là một công cụ thu hút du khách và nguồn thu ngoại tệ.

Du khách quốc tế tham quan Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: Reuters.

Thúc đẩy dòng khách 2 chiều

Trong khi Nga tìm cách thu hút khách Việt, Việt Nam đã là điểm đến quen thuộc của du khách Nga. Việt Nam bắt đầu miễn thị thực cho công dân Nga từ năm 2009, với thời gian lưu trú tối đa 15 ngày. Đến năm 2023, thời hạn này được nâng lên 45 ngày.

Theo số liệu của Cơ quan Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), giai đoạn 2010-2026 ghi nhận 3,47 triệu lượt công dân Nga đến Việt Nam.

Lượng khách đạt đỉnh vào năm 2019, sau đó suy giảm trong giai đoạn 2020-2023 do đại dịch Covid-19 và việc đóng cửa biên giới. Nha Trang, Phú Quốc, Mũi Né và Phan Thiết là những điểm đến được khách Nga ưa chuộng.

Trong 9 tháng của năm nay, Việt Nam đón hơn 1,13 triệu lượt khách Nga, tăng 160,6% so với cùng kỳ năm trước. Nga là thị trường gửi khách lớn thứ 3, sau Trung Quốc với 3,95 triệu lượt và Hàn Quốc với 3,06 triệu lượt.

"Chính sách miễn thị thực của Nga dành cho công dân Việt Nam được kỳ vọng thúc đẩy dòng khách hai chiều, mở rộng giao lưu kinh doanh và củng cố quan hệ song phương. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng kết nối hàng không, sản phẩm du lịch và mức độ thuận tiện của hành trình giữa hai nước", hãng thông tấn Nga nhận định.

Nói với Tri Thức - Znews, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, nhận định chính sách miễn thị thực có thể xem là "cú hích" hoàn hảo, đặc biệt rơi vào đúng thời điểm du lịch thu vàng - giai đoạn đẹp nhất trong năm của nước Nga. Doanh nghiệp đánh giá đây là điểm tháo gỡ rào cản tâm lý lớn nhất của du khách.

Du khách đi bộ tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow, Nga, năm 2025. Ảnh: Reuters.

Thực tế, lượng khách liên hệ tìm hiểu và có nhu cầu đặt tour Nga tại doanh nghiệp trong tháng qua đã ghi nhận mức tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách trung niên, người nghỉ hưu từng học tập hoặc làm việc tại Liên Xô vẫn là nhóm chủ lực, chiếm 65-70%, trong khi khách trẻ và trung lưu chiếm khoảng 30%.

Theo bà Thu, mức giá 55-70 triệu đồng cho hành trình 8-9 ngày khiến tour Nga khó cạnh tranh về chi phí với các tuyến châu Á, nhưng điểm đến có sức hút riêng nhờ di sản kiến trúc, lịch sử, văn hóa và cảnh quan theo mùa. Đơn vị dự kiến tăng tần suất mở đoàn lên 1-2 đoàn mỗi tháng, phát triển thêm sản phẩm ngắm cực quang tại Murmansk và khám phá Siberia, hồ Baikal.

"Chúng tôi đặt mục tiêu tăng hơn 25% lượng khách đi Nga trong thời gian áp dụng chính sách miễn visa, kiến nghị duy trì cơ chế này ổn định sau năm 2027, bổ sung hướng dẫn nhập cảnh bằng tiếng Việt và mở rộng đường bay thẳng giữa hai nước", bà Thu nói.