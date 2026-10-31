Thấy gì khi khách Việt đến Campuchia đông nhất thế giới?

Du khách tham quan quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: SCMP.

Ngày 29/10, Bộ Du lịch Campuchia công bố nước này đón khoảng 2,46 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng, giảm 43,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam vượt Trung Quốc, trở thành thị trường gửi khách lớn nhất với 651.486 lượt.

Việt Nam và Trung Quốc lần lượt chiếm 26,4% và 26,1% tổng lượng khách đến Campuchia từ các thị trường hàng đầu. Dù giữ hai vị trí dẫn đầu, lượng khách từ Việt Nam giảm 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Trung Quốc giảm 27,6%.

Khách Việt dẫn đầu nhưng chưa thoát đà giảm

Khoảng cách hơn 8.000 lượt khách giúp Việt Nam vượt Trung Quốc, song chưa thể xem đây là dấu hiệu tăng trưởng của thị trường, tờ Phnompenh Post nhận định. Thứ hạng thay đổi chủ yếu trong bối cảnh lượng khách từ cả 2 quốc gia nói riêng và tổng lượng khách quốc tế đến Campuchia cùng suy giảm mạnh.

"Khách Việt vẫn là một trong những nguồn khách ổn định của Campuchia. Nhu cầu có thể biến động trong ngắn hạn, nhưng thị trường này vẫn có sức hút, đặc biệt với các hành trình đường bộ", bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, nói với Tri Thức - Znews.

Tại doanh nghiệp, tour Phnom Penh - Siem Reap tiếp tục là sản phẩm chủ lực, thu hút khách gia đình và doanh nghiệp, nhất là vào các dịp lễ. Xu hướng du lịch tự túc tăng ở nhóm khách trẻ và những người từng đến Campuchia.

Trong khi đó, tour trọn gói vẫn được khách lần đầu và các gia đình lựa chọn nhờ sự thuận tiện, an toàn và có hướng dẫn viên đồng hành.

Campuchia có lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và hệ thống di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, nổi bật là quần thể Angkor. Ngoài Phnom Penh và Siem Reap, các điểm đến ven biển như Koh Rong, Kep và Kampot cũng dần thu hút sự quan tâm của du khách Việt Nam.

Bà Thu cho hay khách Việt thường ưu tiên những chuyến đi kết hợp tham quan di sản, trải nghiệm văn hóa và du lịch tâm linh. Nghỉ dưỡng biển, khám phá đời sống địa phương cũng là những xu hướng đang tăng.

Doanh nghiệp hướng đến phát triển sản phẩm có chiều sâu, chú trọng giới thiệu câu chuyện và giá trị riêng của từng điểm đến thay vì chỉ tổ chức các hoạt động tham quan.

Du khách đi bộ bên trong sân bay quốc tế Techo tại tỉnh Kandal, Campuchia, ngày 9/9/2025. Ảnh: Reuters.

Chiều ngược lại, hơn 688.000 lượt khách Campuchia đến Việt Nam trong 9 tháng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện Vietluxtour đánh giá lợi thế về địa lý, văn hóa và thương mại giúp duy trì dòng khách du lịch 2 chiều. Dư địa phát triển của thị trường nằm ở khả năng gia tăng giá trị mỗi chuyến đi, cải thiện chất lượng dịch vụ và thu hút khách quay trở lại.

"Chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm và tăng tỷ lệ khách quay lại. Các chuyến đi cũng được thiết kế theo hướng kết hợp nhiều loại hình du lịch, thay vì chỉ phục vụ một mục đích", bà Thu nói.

Một số sản phẩm được doanh nghiệp quan tâm gồm du lịch y tế, MICE (du lịch kết hợp hội thảo), du lịch giáo dục và trải nghiệm văn hóa. Đơn vị dự định cải thiện chất lượng vận hành, kiểm soát dịch vụ và điều chỉnh sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách ở cả 2 thị trường.

Nhóm du khách Campuchia đến Hà Nội xem concert BigBang ngày 24/10. Ảnh: Đinh Hà.

Du lịch Campuchia vẫn gặp khó

Thourn Sinan, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) chi nhánh Campuchia, nhận định các số liệu về lượng khách quốc tế phản ánh thách thức của ngành du lịch nước này. Hoạt động lừa đảo trực tuyến và xung đột biên giới kéo dài với Thái Lan đã làm tổn hại hình ảnh quốc gia khiến du khách quốc tế e ngại.

Ông nhận thấy du khách quốc tế ngày càng tìm đến những điểm ngoài tỉnh Siem Reap, trong đó có đảo Koh Rong và các khu vực Đông Bắc Campuchia. Xu hướng này góp phần khiến lượng khách đến quần thể Angkor sụt giảm, khi một bộ phận du khách chuyển hướng sang các tỉnh Đông Bắc, khu vực sông Mekong, hồ Tonle Sap và vùng duyên hải.

Chuyên gia nêu 2 thách thức lớn đối với du lịch Campuchia gồm: tổn hại hình ảnh do các hoạt động lừa đảo trực tuyến và xung đột biên giới với Thái Lan. Trong đó, ông cho rằng các hoạt động lừa đảo do những đối tượng từ nước ngoài đến Campuchia thực hiện là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến danh tiếng quốc gia.

Du khách tham quan quần thể Angkor Wat tại tỉnh Siem Reap, Campuchia, năm 2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ông đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến và khôi phục hình ảnh đất nước, song cho rằng quá trình lấy lại niềm tin quốc tế cần thời gian.

"Nếu những tội phạm như vậy không tái diễn, tôi tin hình ảnh Campuchia sẽ dần được cải thiện", ông nói.

Theo số liệu của Bộ Du lịch Campuchia, thị trường Thái Lan có biến động mạnh nhất khi lượng khách gần như sụt giảm hoàn toàn (94,7%) sau khi các cửa khẩu biên giới bị đóng. Từ một trong những thị trường khách lớn nhất, Thái Lan tụt xuống vị trí thứ 10, chiếm 2,1% tổng lượng khách quốc tế.

Các thị trường khác cũng "đi xuống", nhưng mức độ sụt giảm ít nghiêm trọng hơn. Mỹ đứng thứ ba với 140.276 lượt, giảm 5,6%; tiếp đến là Pháp với 84.209 lượt, giảm 14,8%; Anh đạt 81.906 lượt, giảm 13,8%.

Bên ngoài khu phức hợp Won-gu, được cho là một trong những trung tâm lừa đảo qua điện thoại, ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 15/10/2025. Ảnh: Chosun.

Để thu hút khách quốc tế, Campuchia đã thử nghiệm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc từ ngày 15/6 đến 15/10, cho phép lưu trú tối đa 14 ngày mỗi lần nhập cảnh.

Ngành du lịch nước này cũng đẩy mạnh quảng bá, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và nâng chất lượng dịch vụ. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh các điểm đến nổi tiếng như quần thể đền Angkor và nhiều khu du lịch ven biển cần thu hút thêm du khách.

Trong khi lượng khách quốc tế sụt giảm, du lịch nội địa Campuchia ghi nhận 27 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 46% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sự gia tăng của khách nội địa chưa thể bù đắp được mức giảm từ thị trường quốc tế.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng cảnh báo căng thẳng địa chính trị kéo dài và tình trạng đóng cửa biên giới đường bộ Campuchia - Thái Lan gây thêm sức ép lên các lĩnh vực liên quan đến du lịch, gồm vận tải, lưu trú và thương mại.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, du lịch vẫn là một trong những trụ cột của nền kinh tế Campuchia. Số liệu của Bộ Du lịch cho thấy nước này đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, doanh thu du lịch đạt 3,88 tỷ USD, tăng 6,6%.

Du khách xếp hàng tham quan khu di tích Angkor Wat, Campuchia, năm 2023. Ảnh: Reuters.