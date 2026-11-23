Sau 8 tiếng làm việc, một bộ phận Gen Z tiếp tục dành buổi tối cho các lớp pilates, câu lạc bộ sách, học ngoại ngữ, giải sudoku hoặc làm đồ thủ công. Nhiều người còn quay video ghi lại toàn bộ hoạt động để chia sẻ trên TikTok và Instagram. Theo CNN, xu hướng này được gọi là "hobbymaxxing" (tạm dịch: tối đa hóa sở thích), chỉ việc theo đuổi nhiều sở thích cùng lúc, tận dụng tối đa thời gian ngoài giờ học hoặc làm việc.

Trào lưu xuất hiện trong bối cảnh nhiều người trẻ muốn hạn chế "doomscrolling", thói quen liên tục lướt mạng xã hội và tiếp nhận những nội dung tiêu cực. Tuy nhiên, việc cố gắng lấp kín thời gian rảnh rỗi bằng sở thích cũng có thể gây thêm áp lực.

Lấp kín thời gian bằng sở thích

Bao Le (18 tuổi, Đức) cho biết cô đã quen với việc theo đuổi nhiều sở thích trước khi hobbymaxxing trở thành trào lưu trên mạng xã hội.

Là con một, Le được mẹ khuyến khích và hỗ trợ tài chính để thử những hoạt động yêu thích. Từ nhỏ, cô đã học violin, piano và bơi lội.

Hiện tại, dù vẫn đang đi học, danh sách sở thích của Le tiếp tục mở rộng, bao gồm giải sudoku, làm móng, tập thể thao, đọc sách, vẽ, DJ, dựng vlog cho YouTube và gần đây là múa cột.

Dù vẫn đang đi học, Bao Le duy trì lịch trình bận rộn với nhiều hoạt động sáng tạo, thể thao và giải trí. Ảnh: Bao Le.

Khi hobbymaxxing lan rộng trên TikTok, Le bắt đầu ghi lại lịch trình của mình, đăng tải những video cho thấy cách cô sắp xếp nhiều hoạt động trong một ngày.

Theo CNN, các video tương tự đang thu hút sự quan tâm của Gen Z. Sau giờ hành chính "9 to 5", nhiều người tiếp tục lấp đầy khoảng thời gian "5 to 9" bằng những hoạt động cá nhân.

Le cho biết việc theo đuổi nhiều sở thích giúp cô giảm thời gian sử dụng điện thoại. Dù vậy, mạng xã hội vẫn là nguồn động lực khi những video chia sẻ hoạt động thường ngày của cô truyền cảm hứng cho người khác thử các sở thích mới, như giải sudoku.

Áp lực phải tận dụng thời gian rảnh

Trong cuốn Hobbies: Leisure and the Culture of Work in America (tạm dịch: Sở thích: Thời gian rảnh và văn hóa lao động tại Mỹ), tác giả Steven M. Gelber phân tích rằng sở thích đã trở thành cầu nối giữa công việc và đời sống gia đình trong thế kỷ XIX.

Theo đó, các hoạt động giải trí không chỉ giúp thư giãn sau giờ làm mà còn mang lại cảm giác tiến bộ khi người tham gia cải thiện kỹ năng, đạt những mục tiêu cá nhân. Tuy nhiên, động lực xuất phát từ sở thích và sự tự nguyện, không chịu áp lực như công việc.

Jessica Bone, nghiên cứu viên chính về dịch tễ học và thống kê tại University College London (UCL), trường đại học nghiên cứu công lập ở Anh, cho biết sở thích có thể đáp ứng những nhu cầu mà công việc chưa mang lại, chẳng hạn cảm giác về mục đích sống, kết nối cộng đồng và sự hài lòng với cuộc sống.

Theo bà, một lịch trình sở thích hợp lý nên kết hợp 3 nhóm hoạt động gồm thể chất, sáng tạo và xã hội. Các hoạt động sáng tạo giúp xây dựng sự tự tin, rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề và sử dụng những kỹ năng ít được vận dụng trong công việc. Trong khi đó, hoạt động xã hội mở rộng các mối quan hệ, còn vận động hỗ trợ sức khỏe thể chất.

Sau giờ làm, nhiều người trẻ nỗ lực tận dụng tối đa thời gian và hoàn thiện bản thân. Ảnh minh họa: Lanna Apisukh/NYT.

Tuy nhiên, Bone cảnh báo việc theo đuổi quá nhiều sở thích có thể gây thêm căng thẳng. Khi cố gắng lấp kín thời gian sau giờ làm, người trẻ dễ cảm thấy áp lực phải hoàn thành các hoạt động vốn chỉ nhằm mục đích thư giãn.

Mức độ đầu tư cho từng sở thích cũng ảnh hưởng đến khả năng duy trì lịch trình. Chẳng hạn, luyện tập để tham gia marathon đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng hơn chạy bộ thông thường. Nếu đồng thời học nhạc cụ mới hoặc may vá cầu kỳ, người tham gia có thể kiệt sức.

Theo Bone, khi không còn đủ năng lượng tinh thần để tận hưởng, sở thích có thể trở thành gánh nặng, làm mất đi mục đích ban đầu.

Nghịch lý là người trẻ tìm đến các sở thích để giảm căng thẳng, nhưng việc cố gắng lấp kín thời gian rảnh lại có thể khiến họ thêm áp lực.

Le cho rằng những người mới tham gia trào lưu không cần đặt nặng việc phải giỏi ở tất cả hoạt động. Theo cô, điều quan trọng là lựa chọn những sở thích thực sự mang lại niềm vui, chấp nhận sự vụng về khi bắt đầu và tận hưởng quá trình tiến bộ.