Thấy gì khi du lịch Nha Trang liên tục có tên trên báo ngoại?

Vị thế của Nha Trang trên bản đồ du lịch quốc tế không chỉ được xác lập bởi cảnh quan biển đảo, mà còn thể hiện qua dữ liệu tìm kiếm, mức độ phục hồi của thị trường du lịch và khả năng kết nối với du khách nước ngoài.

Nếu những con số phản ánh sức hút của điểm đến, các giải thưởng quốc tế là một thước đo khác về mức độ nhận diện của loạt cơ sở lưu trú trong khu vực. Nhiều khu nghỉ dưỡng giành các giải thưởng uy tín ở châu Á và trên toàn thế giới trong thời gian gần đây.

Duy trì sức hút

Tháng 1/2025, theo dữ liệu từ hãng phân tích du lịch ForwardKeys, Nha Trang đứng thứ 3 trong nhóm điểm đến phục hồi tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào cuối năm 2024. Lượng khách đến thành phố tăng 80% so với cùng kỳ, xếp sau Bắc Kinh và Quảng Châu của Trung Quốc. Nha Trang vượt qua nhiều điểm đến quen thuộc trong khu vực như Thượng Hải, Hong Kong, Osaka, Kuala Lumpur, Tokyo và Phuket về tốc độ phục hồi sau đại dịch.

Sức hút của Nha Trang cũng được thể hiện qua nhu cầu tìm kiếm của du khách Hàn Quốc. Tháng 6/2025, theo dữ liệu Agoda do The Korea Times dẫn lại, Nha Trang đứng đầu danh sách điểm đến nước ngoài được khách Hàn Quốc tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ lưu trú tháng 6 và 7. Thành phố vượt Tokyo, Fukuoka và Osaka của Nhật Bản, trong khi Đà Nẵng xếp thứ năm.

Du khách quốc tế tham quan tháp Bà Ponagar Nha Trang, tháng 9. Ảnh: Đinh Hà.

Kết quả này cho thấy Nha Trang có sức cạnh tranh rõ rệt ở một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của du lịch Việt Nam. Thời gian bay khoảng 6-7 giờ, đường bay thẳng và chi phí tương đối hợp lý là những yếu tố khiến các thành phố biển Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn với khách Hàn Quốc. Xu hướng tìm kiếm cũng phản ánh vai trò của Nha Trang trong nhóm điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày, nơi du khách có thể kết hợp tắm biển, lưu trú tại resort và trải nghiệm dịch vụ mà không cần hành trình di chuyển quá dài.

Lợi thế cốt lõi của Nha Trang vẫn là cảnh quan tự nhiên. Đường bờ biển hình vòng cung, các đảo ngoài khơi và vùng vịnh tạo điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch biển, từ nghỉ dưỡng tại trung tâm thành phố đến tham quan đảo, lặn ngắm sinh vật biển và trải nghiệm tại các khu nghỉ dưỡng biệt lập.

Sự đa dạng này giúp khu vực phục vụ nhiều phân khúc khách, từ khách du lịch phổ thông đến nhóm khách tìm kiếm trải nghiệm cao cấp. Đặc biệt, với phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang, cảnh quan chỉ là điều kiện ban đầu. Khả năng kết nối quốc tế, chất lượng cơ sở lưu trú, dịch vụ và mức độ nhận diện của thương hiệu cũng là yếu tố quan trọng.

Dữ liệu du lịch Khánh Hòa cho thấy quy mô thị trường đang mở rộng. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, địa phương cho biết đón 16,4 triệu lượt khách trong năm 2025, với tổng doanh thu du lịch khoảng 66.700 tỷ đồng. Trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ năm 2026, Khánh Hòa tiếp tục đón hơn 1 triệu lượt khách. Riêng 6 ngày cao điểm, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh ghi nhận 774 chuyến bay cất, hạ cánh, gần 70% là chuyến quốc tế. Địa phương cũng đón tàu du lịch biển quốc tế Costa Serena với hơn 3.500 khách trong dịp Tết.

Các số liệu này được thống kê ở phạm vi Khánh Hòa, không phải riêng thành phố Nha Trang. Dù vậy, với vai trò trung tâm du lịch biển của khu vực, Nha Trang là một trong những hạt nhân quan trọng của hệ sinh thái điểm đến này.

Các khu nghỉ dưỡng liên tiếp được vinh danh

Bên cạnh số liệu, hàng loạt giải thưởng được trao cho các khu nghỉ dưỡng trong khu vực cũng phần nào minh chứng chất lượng lưu trú tại đây. Ở Nha Trang và vùng biển lân cận thuộc Khánh Hòa, nhiều khu nghỉ dưỡng xuất hiện trong bảng xếp hạng của các tạp chí du lịch quốc tế, từ bình chọn của độc giả đến các giải thưởng chuyên ngành.

Mới nhất, ngày 6/10, Condé Nast Traveler công bố danh sách Top Resorts in Asia trong khuôn khổ Readers’ Choice Awards 2026. Đây là giải thưởng thường niên dựa trên bình chọn của độc giả, ghi nhận các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch được yêu thích trên toàn thế giới.

Một resort 6 sao bên vịnh Ninh Vân, Khánh Hòa. Ảnh: Phương Lâm.

Việt Nam có 7 đại diện trong bảng xếp hạng năm nay. Trong đó, 3 khu nghỉ dưỡng thuộc khu vực Khánh Hòa góp mặt, với The Westin Resort & Spa Cam Ranh đứng thứ 9 với 97,52 điểm, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay xếp thứ 11 với 97,51 điểm và Six Senses Ninh Van Bay đứng thứ 14 với 97,27 điểm.

Ba đại diện nằm ở những khu vực khác nhau, phản ánh sự đa dạng của sản phẩm nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa. The Westin Resort & Spa Cam Ranh nằm ở khu vực Cam Ranh, trong khi An Lâm Retreats Ninh Vân Bay và Six Senses Ninh Van Bay cùng khai thác lợi thế cảnh quan tại vịnh Ninh Vân. Việc các cơ sở lưu trú cùng xuất hiện trong một bảng xếp hạng châu Á cho thấy khu vực không chỉ có lợi thế về thiên nhiên, mà còn cung cấp các sản phẩm thu hút sự chú ý của nhóm du khách quốc tế quan tâm đến nghỉ dưỡng cao cấp.

Tại vịnh Ninh Vân, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay là một ví dụ tiêu biểu cho hướng tiếp cận lấy không gian tự nhiên và tính riêng tư làm trọng tâm. Nằm trên bán đảo Hòn Hèo, khu nghỉ dưỡng có 37 villa với hồ bơi riêng, được bao quanh bởi biển và núi rừng. Thay vì dựa vào nhịp sống đô thị, trải nghiệm tại đây tập trung vào sự tách biệt, cảnh quan và không gian lưu trú gần gũi thiên nhiên.

Nhiều resort tại Khánh Hòa được vinh danh trên các bảng xếp hạng quốc tế thời gian gần đây. Ảnh: ĐVCC.

Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp resort được Condé Nast Traveler ghi nhận tại Readers’ Choice Awards. Việc tiếp tục góp mặt trong danh sách năm 2026 tạo thêm dấu mốc cho thương hiệu nghỉ dưỡng Việt Nam trên bức tranh nghỉ dưỡng quốc tế.

Bên cạnh Condé Nast Traveler, World Travel Awards cũng ghi nhận một đại diện khác tại khu vực. Nha Trang Marriott Resort & Spa, Hon Tre Island được trao danh hiệu Asia’s Leading Beach Resort 2026 - Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu châu Á năm 2026. Giải thưởng này đặt trọng tâm vào phân khúc nghỉ dưỡng biển, qua đó bổ sung một dấu mốc khác cho hệ sinh thái lưu trú trên đảo Hòn Tre.

Trước đó, Villa Le Corail, a Gran Meliá Hotel tại Nha Trang cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng World’s Best Awards 2025 của Travel + Leisure. Khu nghỉ dưỡng đứng thứ 12 trong danh sách các khu nghỉ dưỡng châu Á và Đông Nam Á được độc giả yêu thích, với 97,87 điểm. Khi xét riêng danh sách Đông Nam Á, cơ sở này đứng thứ 4.

Ở góc độ thị trường, các danh hiệu không chỉ mang ý nghĩa quảng bá cho từng khu nghỉ dưỡng. Chúng còn góp phần mở rộng mức độ nhận diện của điểm đến, đặc biệt với nhóm khách quốc tế thường tham khảo đánh giá độc lập trước khi lựa chọn nơi lưu trú. Khi một địa phương có nhiều cơ sở được vinh danh, du khách có thêm lựa chọn theo nhu cầu, từ resort quy mô lớn, nghỉ dưỡng trên đảo đến những khu biệt lập chú trọng sự riêng tư.