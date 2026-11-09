Thấy gì khi CEO Nvidia xin lỗi vì ngoại tình?

CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình và bày tỏ sự hối hận với vợ con. Ảnh: Reuters.

"Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi khiến bà ấy và các con bị tổn thương. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm". Đây là lời thừa nhận của Jensen Huang, CEO Nvidia, trong thông điệp gửi nhân viên giữa lúc công ty tiến hành điều tra những thông tin liên quan đến đời tư của ông.

Huang cho biết ông rất hối hận, nhận trách nhiệm về hành động của mình và hợp tác với cuộc điều tra. Trong khi đó, hội đồng quản trị Nvidia thành lập một ủy ban độc lập để xem xét vụ việc. Những diễn biến này khiến lời xin lỗi của vị CEO trở thành một phần đáng chú ý trong câu chuyện, theo Bloomberg.

Nhưng trong một mối quan hệ bị tổn thương bởi ngoại tình, một lời xin lỗi có thể làm được gì? Nó có đủ để xoa dịu người bị phản bội, khôi phục lòng tin hay mở ra cơ hội hàn gắn? Các chuyên gia cho rằng lời xin lỗi có thể là điểm khởi đầu, nhưng điều quyết định nằm ở những gì người gây tổn thương làm sau đó.

Một lời xin lỗi không thể xóa đi tổn thương

Ngoại tình không chỉ phá vỡ thỏa thuận chung thủy giữa hai người. Với người bị phản bội, sự việc còn có thể làm lung lay cảm giác an toàn, niềm tin vào bạn đời và cả khả năng phán đoán của chính mình. Họ có thể liên tục tự hỏi điều gì là thật, liệu những kỷ niệm trước đây có còn ý nghĩa hay bản thân đã bỏ qua dấu hiệu nào.

Trong bài viết trên Psychology Today, nhà trị liệu Laura Copley cho rằng một lời xin lỗi thiếu chân thành hoặc chỉ nhằm nhanh chóng khép lại câu chuyện đôi khi khiến người bị tổn thương đau thêm.

Khi người gây ra sai lầm vội giải thích, biện minh hoặc yêu cầu đối phương tha thứ, họ có thể vô tình chuyển gánh nặng hàn gắn sang người đang chịu tổn thương.

Một lời xin lỗi có ý nghĩa cần bắt đầu bằng việc thừa nhận nỗi đau mà hành động của mình gây ra, nhận trách nhiệm mà không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bạn đời, đồng thời thể hiện cam kết thay đổi bằng hành động cụ thể.

Người nói lời xin lỗi cũng cần chấp nhận rằng đối phương có thể chưa sẵn sàng tha thứ, vẫn còn giận dữ hoặc cần thời gian để hiểu chuyện gì đã xảy ra.

CEO Nvidia Jensen Huang và vợ, bà Lori, đã kết hôn được hơn 40 năm. Ảnh: Oregon State University/Facebook.

Trong cuốn Nội tình của ngoại tình, nhà trị liệu tâm lý Esther Perel tiếp cận ngoại tình từ nhiều phía, thay vì chỉ nhìn sự việc qua ranh giới đúng - sai. Tác giả phân tích trải nghiệm của người phản bội, người bị phản bội và cả những động cơ, mâu thuẫn có thể tồn tại phía sau một mối quan hệ ngoài luồng.

Cách tiếp cận này không nhằm bào chữa cho hành vi ngoại tình. Perel nhấn mạnh rằng thấu hiểu không đồng nghĩa với tha thứ. Việc tìm hiểu nguyên nhân có thể giúp các bên nhìn rõ hơn điều đã xảy ra, nhưng không làm mất đi trách nhiệm của người phản bội hay phủ nhận tổn thương mà họ gây ra.

Điều này cũng cho thấy lời xin lỗi không nên được xem như một cách mặc cả để nhận lại sự tha thứ. Người bị phản bội có quyền đặt câu hỏi, yêu cầu sự minh bạch, cân nhắc tiếp tục mối quan hệ hoặc lựa chọn rời đi. Tha thứ, nếu có, cũng không đồng nghĩa với việc phải quên chuyện cũ hay lập tức trở lại như trước.

Muốn hàn gắn, lời xin lỗi phải đi cùng hành động

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Sex & Marital Therapy năm 2026, do Kathleen Nickerson và cộng sự thực hiện, khảo sát 3.429 người từng trải qua ngoại tình, bị phản bội.

Trong đó, 75,5% người thuộc nhóm từng ngoại tình cho biết họ đã chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng và hòa giải với bạn đời; 79% người thuộc nhóm bị phản bội vẫn ở bên người gây tổn thương.

Đáng chú ý, khoảng 70% người từng ngoại tình và 36% người bị phản bội tự đánh giá mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn sau biến cố. Tuy nhiên, đây là kết quả dựa trên cảm nhận của những người tham gia khảo sát, không có nghĩa ngoại tình giúp một mối quan hệ tốt lên.

Nhóm nghiên cứu cũng tuyển người tham gia thông qua các cộng đồng trên mạng xã hội có nội dung về phục hồi sau ngoại tình, do đó kết quả không đại diện cho tất cả các cặp đôi.

Nghiên cứu ghi nhận những hành động cụ thể có liên quan đến khả năng duy trì mối quan hệ. Người gây ra sai lầm cần trấn an bạn đời, công nhận cảm xúc của họ, thể hiện tình cảm, sẵn sàng trả lời những câu hỏi về chuyện đã xảy ra và chấm dứt liên lạc với người thứ ba.

Trong nhóm người đã kết hôn hoặc đính hôn, tỷ lệ tiếp tục ở bên nhau đạt 93% ở những trường hợp người ngoại tình trả lời câu hỏi của bạn đời và cắt đứt liên hệ với người thứ ba.

Những kết quả này gợi ý rằng lời xin lỗi chỉ có giá trị khi được nối tiếp bằng sự nhất quán. Người nói lời xin lỗi cần cho đối phương thấy họ thực sự hiểu điều gì đã bị phá vỡ và sẵn sàng làm những việc cần thiết để xây dựng lại lòng tin.

Cuốn Nội tình sau hôn nhân: Gắn bó hoặc tự do giúp những người bị phản bội nhìn nhận tổn thương, từng bước khôi phục lòng tin và cân nhắc nên tiếp tục hay khép lại mối quan hệ sau ngoại tình. Ảnh: Fahasa.

Cuốn Nội tình sau hôn nhân: Gắn bó hoặc tự do của hai tác giả Janis Abrahms Spring và Michael Spring đi sâu hơn vào giai đoạn này. Sách dành cho những người bị tổn thương vì ngoại tình nhưng vẫn cân nhắc ở lại, đồng thời đưa ra những gợi ý để hai bên đối diện với sai lầm, khôi phục lòng tin và xây dựng lại sự gần gũi trong tình cảm.

Một trong những hướng tiếp cận được đề cập trong quá trình hàn gắn là tạo không gian để người bị tổn thương được lắng nghe và bày tỏ cảm xúc. Thay vì lập tức phản bác hay giải thích, người gây ra sai lầm có thể thử diễn đạt lại điều mình nghe được để xác nhận rằng họ hiểu nỗi đau của đối phương.

Hai người cũng cần nhìn lại những nguyên tắc từng thống nhất, xác định ranh giới mới và cùng trao đổi về tương lai của mối quan hệ.

Dù vậy, không phải cặp đôi nào cũng có thể hoặc muốn đi tiếp sau ngoại tình. Việc ở lại cần xuất phát từ lựa chọn của cả hai, thay vì áp lực phải giữ gìn hôn nhân, con cái hay hình ảnh gia đình.

Với một số người, hàn gắn là cùng nhau xây dựng lại mối quan hệ; với người khác, đó có thể là quá trình đủ bình tĩnh để khép lại một cuộc tình đã mất lòng tin.