Thấy gì khi các ngân hàng giảm gần 8.500 nhân viên trong 9 tháng đầu năm?

Sacombank - biến số lớn trong bức tranh nhân sự ngân hàng

Thống kê từ báo cáo tài chính quý III/2026 của 27 ngân hàng cho thấy 14 đơn vị ghi nhận sụt giảm nhân sự so với cuối năm 2025. Tổng số lao động giảm lên tới gần 8.500 người.

Sacombank là ngân hàng có mức giảm nhân sự lớn nhất. Tính đến ngày 30/9, ngân hàng và các công ty con có 12.553 nhân viên, giảm 4.263 người so với cuối năm 2025, tương đương 25,35% và chiếm khoảng 50,3% tổng mức giảm tại 14 ngân hàng.

Mức giảm tập trung chủ yếu trong nửa đầu năm. Riêng quý I, nhân sự Sacombank giảm 2.736 người, từ 16.816 xuống còn 14.080 người. Đến cuối quý II, số lao động còn 13.078 người và tiếp tục giảm thêm 525 người trong quý III. Mức giảm trong 9 tháng đầu năm 2026 cũng gấp hơn 3 lần con số khoảng 1.300 nhân sự mà ngân hàng giảm trong cả năm 2025.

Nếu loại Sacombank khỏi thống kê, tổng mức giảm tại 13 ngân hàng còn lại là 4.214 người. Điều đó cho thấy biến động nhân sự tại Sacombank ảnh hưởng đáng kể đến số liệu chung của nhóm ngân hàng thu hẹp lao động.

Xét trong dài hạn, quy mô nhân sự Sacombank cũng thu hẹp đáng kể. Trong giai đoạn 2017-2024, ngân hàng từng duy trì trên 18.000 nhân viên, đạt đỉnh khoảng 19.000 người vào năm 2019. Như vậy, quy mô lao động hiện tại đã giảm hơn 6.000 người so với thời kỳ đỉnh cao.

Quá trình này diễn ra cùng thời điểm Sacombank có nhiều thay đổi trong bộ máy lãnh đạo và mô hình hoạt động. Theo thống kê của VietTimes, từ đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận 32 lượt thay đổi nhân sự ở các vị trí cấp cao. Cùng với đó, Sacombank sắp xếp lại các khối nghiệp vụ, chuyển đổi mô hình quản lý theo ngành dọc và điều chỉnh cơ cấu nhân sự theo hướng tinh gọn bộ máy, tăng tỷ trọng lực lượng kinh doanh.

Những diễn biến trên cho thấy Sacombank đang điều chỉnh đáng kể cả quy mô lao động lẫn cơ cấu tổ chức. Tuy nhiên, chưa có đủ cơ sở để xác định toàn bộ mức giảm nhân sự đều xuất phát từ quá trình tái cơ cấu.

Có mức giảm nhân sự lớn thứ hai trong nhóm ngân hàng, Eximbank thu hẹp quy mô lao động khi cắt 783 người trong 9 tháng đầu năm 2026. Tính đến cuối tháng 9, ngân hàng có 5.358 nhân viên, giảm 12,75% so với cuối năm 2025.

Biến động này diễn ra trong bối cảnh Eximbank có nhiều thay đổi ở cấp quản trị, với sự xuất hiện của nhóm cổ đông mới, quá trình kiện toàn Hội đồng quản trị và thay đổi các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Ngân hàng đồng thời tiếp tục sắp xếp bộ máy và định hình chiến lược hoạt động cho giai đoạn tới.

Đồ hoạ: Nhật Minh

Bên cạnh những ngân hàng có mức giảm lao động lớn trong 9 tháng đầu năm, LPBank, VIB và TPBank cũng cho thấy xu hướng thu hẹp quy mô nhân sự nếu xét trong chu kỳ dài hơn. Số lượng nhân viên tại cả 3 nhà băng hiện đều thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Tại LPBank, đến ngày 30/9/2026, ngân hàng có 9.223 nhân viên, giảm 374 người so với cuối năm 2025, tương đương 3,9%. So với cuối năm 2022, thời điểm quy mô nhân sự vượt 12.200 người, lực lượng lao động của LPBank đã giảm gần 3.000 người, tương đương khoảng 24%.

VIB cũng ghi nhận biến động đáng kể sau giai đoạn mở rộng nhân sự. Từ hơn 7.100 người năm 2019, số lượng nhân viên tăng lên khoảng 12.200 người vào cuối năm 2023. Đến ngày 30/9/2026, con số này còn khoảng 9.600 người, thấp hơn khoảng 22% so với mức đỉnh.

Riêng 9 tháng đầu năm nay, VIB giảm 678 nhân sự, tương đương 6,6%. Trước đó, năm 2025, ngân hàng từng công bố kế hoạch tuyển dụng 1.200 nhân sự bán hàng, trong khi số lao động thực tế vẫn có thời điểm sụt giảm. Diễn biến này cho thấy hoạt động tuyển dụng và điều chỉnh nhân sự có thể diễn ra song song ở các bộ phận khác nhau, tùy theo nhu cầu hoạt động.

Với TPBank, mức giảm trong 9 tháng đầu năm 2026 thấp hơn, ở mức 104 người, tương đương 1,31%, đưa tổng số nhân viên xuống còn 7.855 người. Tuy nhiên, so với mức đỉnh vào giữa năm 2022, quy mô lao động của ngân hàng hiện đã giảm khoảng 12%.

Trong nhóm ngân hàng còn lại, KienlongBank có tỷ lệ giảm nhân sự cao. Tính đến ngày 30/9/2026, ngân hàng có 2.596 nhân viên, giảm 629 người so với cuối năm 2025, tương đương 19,5%. Xét về số lượng tuyệt đối, mức giảm này đứng thứ tư trong nhóm ngân hàng thu hẹp quy mô lao động.

Ở nhóm ngân hàng có quy mô nhân sự lớn, mức điều chỉnh thấp hơn đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm 2026, BIDV giảm 504 nhân viên, VietinBank giảm 306 người, Vietcombank giảm 197 người và MB giảm 161 người. Tỷ lệ giảm tương ứng là 1,72%, 1,25%, 0,84% và 0,85%.

Các ngân hàng MSB, SeABank, OCB và NCB cũng ghi nhận sụt giảm nhân sự, song mức giảm chỉ từ 37 đến 212 người, với tỷ lệ đều dưới 3,2%.

Nhóm ngân hàng tăng nhân sự: VPBank, HDBank dẫn đầu

Ở chiều ngược lại, có 13/27 ngân hàng ghi nhận tăng nhân sự trong 9 tháng đầu năm 2026, với tổng số lao động tăng thêm 5.064 người. Tuy nhiên, mức tăng chủ yếu tập trung tại một số nhà băng, trong đó VPBank, HDBank và Techcombank đóng góp gần 77% tổng lượng nhân sự tăng thêm.

Đồ hoạ: Nhật Minh

VPBank dẫn đầu với 1.956 nhân viên tăng thêm so với cuối năm 2025, đưa tổng số lao động lên 30.724 người vào ngày 30/9/2026. HDBank đứng thứ hai khi tăng 1.335 nhân sự, nâng quy mô lao động lên 19.608 người.

Riêng hai ngân hàng này đóng góp 3.291 lao động, tương đương khoảng 65% tổng mức tăng của cả nhóm. Khoảng cách với các nhà băng phía sau khá lớn khi Techcombank đứng thứ ba với 591 nhân viên tăng thêm, đưa tổng số lao động lên 13.296 người.

Ở nhóm tiếp theo, SHB tăng 263 nhân sự, ABBank tăng 247 người và ACB tăng 237 người. Các ngân hàng Nam A Bank, PVcomBank, PGBank, BVBank, VietABank, VietBank và Saigonbank có mức tăng thấp hơn, dao động từ 6 đến 197 người.

Nhìn tổng thể, dù có 13 ngân hàng tăng nhân sự, mức tăng vẫn tập trung chủ yếu ở một số ít đơn vị, phần còn lại chỉ ghi nhận biến động ở mức vài chục đến vài trăm lao động.

Đáng chú ý, tổng số nhân sự tăng thêm tại nhóm 13 ngân hàng vẫn chưa bù đắp được lượng lao động sụt giảm ở nhóm còn lại. Cụ thể, 5.064 người tăng thêm mới tương đương khoảng 59,7% mức giảm 8.477 người tại 14 ngân hàng. Tính chung 27 nhà băng được thống kê, quy mô nhân sự giảm ròng 3.413 người trong 9 tháng đầu năm 2026.