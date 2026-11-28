Ca thay đồng thời hai khớp gối cho bệnh nhân Turkmenistan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Bệnh cảnh khớp gối phức tạp

Người bệnh là ông O.S (63 tuổi, quốc tịch Turkmenistan), bị thoái hóa khớp gối hai bên suốt hơn 10 năm. Khi vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tổn thương đã tiến triển tới độ IV ở cả hai khớp gối, làm hai chân biến dạng vẹo trong và hạn chế nặng biên độ gấp, duỗi.

Trước khi điều trị, ông O.S đã tìm hiểu thông tin về cơ sở y tế, phương pháp điều trị và đội ngũ chuyên gia ở nhiều quốc gia. Biết đến chuyên môn của PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam cùng thế mạnh ngoại khoa của bệnh viện, người bệnh đã từ Turkmenistan tới Hà Nội điều trị.

Cơ sở lâm sàng của chỉ định thay đồng thời hai khớp gối

Tổn thương thoái hóa độ IV ở cả hai khớp gối đặt ra chỉ định thay khớp nhân tạo cho người bệnh. Ê-kíp điều trị phải so sánh hai phương án: thay từng khớp theo hai giai đoạn hoặc thay đồng thời cả hai khớp gối trong một lần mổ.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, nếu thay từng bên, người bệnh phải trải qua hai lần phẫu thuật, hai đợt nhập viện và xét nghiệm, dẫn tới kéo dài thời gian điều trị và tăng chi phí. Trong thời gian chờ mổ bên còn lại, khớp chưa được can thiệp vẫn gây đau và biến dạng trục chi, làm bất lợi cho quá trình tập phục hồi chức năng sau mổ. Sau khi hội chẩn và đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, các bác sĩ thống nhất thay đồng thời hai khớp gối trong một lần mổ.

Ca phẫu thuật có nhiều yếu tố cần kiểm soát: phần mềm quanh khớp co rút, bao hoạt dịch viêm dính nhiều do bệnh kéo dài và tiền sử điều trị trước đó; cân nặng trên 100kg cũng đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ gây mê hồi sức và biến chứng trong mổ. Nhờ phối hợp giữa chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và gây mê hồi sức, ca mổ diễn ra thuận lợi, hoàn tất trong khoảng 1 giờ cho cả hai khớp gối.

Kết quả hậu phẫu và dữ liệu nghiên cứu

Ngay sau mổ, trục chi của người bệnh được điều chỉnh cân bằng, hai chân duỗi thẳng tối đa, khắc phục tình trạng biến dạng vẹo trong trước đó. Sau 3 - 4 ngày hậu phẫu, vết mổ khô, hai khớp gối không sưng nề, biên độ gấp gối đạt khoảng 90 độ; phim X-quang cho thấy trục và sự cân bằng hai khớp được phục hồi.

Người bệnh đã tự đứng dậy và tập đi với khung trợ đỡ mà không cần người hỗ trợ, tiếp tục tập phục hồi chức năng, chăm sóc vết mổ và bảo đảm dinh dưỡng để trở lại sinh hoạt bình thường.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: PV

Diễn biến của ca bệnh phù hợp với nghiên cứu của nhóm bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đăng trên tạp chí Orthopedic Reviews năm 2026. Nghiên cứu trên 38 người bệnh cho thấy, so với thay từng khớp theo hai giai đoạn, thay đồng thời hai khớp gối rút ngắn thời gian nằm viện trung bình từ khoảng 15 ngày xuống khoảng 9 ngày và giảm chi phí điều trị từ khoảng 70 triệu đồng xuống khoảng 51 triệu đồng.

Nhóm tác giả cũng nêu rõ phương pháp này cần được chỉ định trên cơ sở đánh giá toàn diện người bệnh và thực hiện tại cơ sở chuyên khoa có phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm cùng phối hợp đa chuyên khoa.

Từ thực tiễn điều trị ca bệnh người Turkmenistan, việc chuẩn hóa đánh giá trước mổ, làm chủ kỹ thuật chuyên sâu và phối hợp đa chuyên khoa giúp các cơ sở y tế tuyến cuối tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người bệnh nước ngoài, đồng thời thúc đẩy giao lưu và hợp tác y tế quốc tế.