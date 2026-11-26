Ê-kíp phẫu thuật thay đồng thời hai khớp gối cho bệnh nhân người nước ngoài. Ảnh: BVCC

Sau khi tìm hiểu về các phương pháp điều trị và đội ngũ bác sĩ tại nhiều quốc gia, ông O.S. quyết định vượt hơn 6.000km đến Việt Nam, tìm cơ hội điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Khi nhập viện, hai khớp gối của bệnh nhân đã biến dạng vẹo trong, hạn chế nghiêm trọng khả năng gấp, duỗi. Theo PGS-TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, với tổn thương nặng ở cả hai bên, nếu phẫu thuật thay lần lượt từng khớp ở hai thời điểm khác nhau, khớp gối chưa được thay vẫn đau và biến dạng, ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, phục hồi chức năng. Vì vậy, sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thay đồng thời cả hai khớp bị tổn thương trong một lần phẫu thuật, giúp người bệnh tránh phải nhập viện và trải qua phẫu thuật nhiều lần.

PGS-TS Nguyễn Mạnh Khánh hướng dẫn người bệnh tập vận động sau mổ. Video: NGỌC DUNG

Ca mổ gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân bị co rút phần mềm, bao hoạt dịch viêm dính sau thời gian dài mắc bệnh và điều trị trước đó. Bệnh nhân nặng hơn 100kg, làm tăng yêu cầu kiểm soát các nguy cơ trong phẫu thuật.

Sau khoảng 1 giờ phẫu thuật, hai chân bệnh nhân được duỗi thẳng, trục chi được điều chỉnh. Sau 4 ngày, bệnh nhân đã gập gối khoảng 90 độ, có thể tự đứng dậy và đi lại bằng khung trợ đỡ mà không cần người hỗ trợ. Kết quả X-quang sau mổ cho thấy trục và độ cân bằng hai khớp gối được phục hồi.

Theo PGS-TS Nguyễn Mạnh Khánh, người bệnh cần tiếp tục tập phục hồi chức năng, chăm sóc vết mổ và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý để hỗ trợ hồi phục, duy trì kết quả phẫu thuật và sớm trở lại sinh hoạt thường ngày.