Thay động cơ mới, Isuzu D-Max đi được hơn 1.600km với một bình dầu

Paultan đưa tin, Isuzu D-Max 2026 vừa hoàn tất hành trình di chuyển từ Sandakan ở bang Sabah đến Kuching thuộc bang Sarawak (Malaysia) với chỉ một bình nhiên liệu. Quãng đường ghi nhận là 1.605km.

Hai chiếc Isuzu D-Max dùng động cơ 2.2L hoàn thành quãng đường 1.605km với chỉ một bình dầu. (Ảnh: Paultan).

Ở hành trình này, hai chiếc xe được sử dụng là Isuzu D-Max mới, gồm bản 2.2L 4x4 AT Premium và 2.2L 4x2 Auto Plus.

Cả hai đều sử dụng động cơ máy dầu tăng áp dung tích 2.2 lít. Động cơ này ra mắt vào tháng 3/2026, thay thế cho động cơ 1.9 lít cũ hiện cũng đang sử dụng trên xe tại Việt Nam.

Trong hành trình này, mẫu bán tải của Isuzu được thử thách khi di chuyển ở địa hình hiểm trở cùng độ cao chênh lệch lớn ở Đông Malaysia, bao gồm cả đoạn đường vượt qua dãy núi Crocker Range, gây ảnh hưởng rất lớn đến mức tiêu thụ nhiên liệu.

Theo Isuzu Malaysia, các chiếc xe bán tải bắt đầu hành trình từ showroom của hãng ở Sandakan trước khi hướng về Telupid, nơi công trình đường cao tốc Pan Borneo vẫn đang trong quá trình thi công.

Tiếp theo là đoạn dốc hướng lên Kundasang trên đường tới Kota Kinabalu, sau đó đoàn xe tiếp tục di chuyển về phía Sarawak thông qua Brunei.

Isuzu D-Max mới sử dụng động cơ 2.2L tăng áp thay vì loại 1.9L đang lắp trên xe bán tại Việt Nam. (Ảnh: Paultan).

Các điểm dừng chân tại Miri, Bintulu, Sarikei và Sibu cũng đã được lên kế hoạch, trong đó có một số chuyến ghé thăm các đại lý của Isuzu.

"Thật dễ dàng để tuyên bố một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu nếu chỉ lái nó trên một con đường cao tốc bằng phẳng và vắng vẻ. Nhưng đối với chúng tôi, sự vượt trội của Isuzu D-Max được thể hiện tốt nhất bằng cách giữ đúng thực tế trên những cung đường mà khách hàng của chúng tôi di chuyển hàng ngày.

Điều đó có nghĩa phải băng qua những con đường hẹp nghẽn tắc xe tải, những đoạn đường đang thi công và thậm chí là vượt qua dãy Crocker Range tại núi Kinabalu, ngọn núi cao nhất Malaysia" ông Kenichi Kudo, Giám đốc Vận hành (COO) mảng xe thương mại hạng nhẹ của Isuzu Malaysia cho biết.