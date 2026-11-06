Thay đơn vị cung ứng thực phẩm tại trường Mầm non Phương Liệt

Trường Mầm non Phương Liệt đã được thay thế nhà cung cấp thực phẩm sau phản ánh thịt lợn có dấu hiệu bất thường.

Ngày 6-11, đoàn công tác của Sở GD-ĐT Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra một số khâu tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Phương Liệt. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại thời điểm làm việc, quy trình được triển khai đúng quy định, bảo đảm an toàn; có sự tham gia giám sát của các bên liên quan, trong đó có phụ huynh học sinh.

Được biết, trường Mầm non Phương Liệt đã tổ chức bán trú bình thường sáng 6-11 sau khi địa phương dừng hợp đồng với đơn vị cung ứng thực phẩm cũ và thay thế bằng đơn vị mới.

Trước đó, ngày 4 và 5-11, phụ huynh Trường Mầm non Phương Liệt phát hiện một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường, phần thịt nạc mềm nhũn, khi dùng tay ấn mạnh có cảm giác bở, nát. Ngay khi nhận được phản ánh, UBND phường Phương Liệt đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống làm việc với sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện Công ty Ngôi Sao Xanh và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Phụ huynh trường này đề nghị không tiếp tục sử dụng thực phẩm của đơn vị cung ứng hiện tại và lựa chọn đơn vị thay thế. Theo đó, UBND phường Phương Liệt họp với các đơn vị liên quan, thống nhất dừng hợp đồng cung ứng thực phẩm với đơn vị này.

Thời gian tới, UBND phường yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm; công khai thông tin về nguồn cung cấp thực phẩm, quy trình tổ chức bữa ăn; phát huy vai trò giám sát của phụ huynh và xử lý kịp thời các ý kiến phản ánh.

Các đơn vị chức năng của phường sẽ tăng cường kiểm tra quy trình giao nhận, nguồn gốc thực phẩm, điều kiện bảo quản, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú; kịp thời chấn chỉnh, xử lý tồn tại, vi phạm theo thẩm quyền.