Thay đơn vị cung ứng thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt

Phường Phương Liệt đã thay thế đơn vị cung ứng thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt từ ngày 6-11. Ảnh: CTV

Cùng ngày, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trực tiếp kiểm tra một số khâu tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Phương Liệt. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại thời điểm làm việc, quy trình được triển khai đúng quy định, bảo đảm an toàn; có sự tham gia giám sát của các bên liên quan, trong đó có phụ huynh học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị địa phương và nhà trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu tổ chức bữa ăn, kịp thời phát hiện sơ suất (nếu có) để điều chỉnh. Việc kịp thời thay thế đơn vị cung ứng thực phẩm giúp hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ không bị gián đoạn.

Giám sát khâu giao nhận thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt ngày 6-11. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 4-11, đại diện phụ huynh phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường trong quá trình giao nhận thực phẩm tại trường và phản ánh với chính quyền địa phương. Sáng 5-11, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của trường tiếp tục phát hiện thịt lợn do đơn vị cung ứng đưa tới có dấu hiệu bất thường qua quan sát trực quan. Nhà trường không tiếp nhận, không đưa số thực phẩm này vào chế biến.

Theo UBND phường Phương Liệt, đơn vị cung ứng đã thay thế bằng thực phẩm mới ngay đầu giờ sáng 5-11 nên bữa ăn bán trú trong ngày vẫn diễn ra bình thường.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Phụ huynh đề nghị không tiếp tục sử dụng thực phẩm của đơn vị cung ứng hiện tại và lựa chọn đơn vị thay thế.

Chiều 5-11, UBND phường Phương Liệt họp với các đơn vị liên quan, thống nhất dừng hợp đồng cung ứng thực phẩm với đơn vị hiện tại.

Thời gian tới, UBND phường yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm; công khai thông tin về nguồn cung cấp thực phẩm, quy trình tổ chức bữa ăn; phát huy vai trò giám sát của phụ huynh và xử lý kịp thời các ý kiến phản ánh.

Các đơn vị chức năng của phường sẽ tăng cường kiểm tra quy trình giao nhận, nguồn gốc thực phẩm, điều kiện bảo quản, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú; kịp thời chấn chỉnh, xử lý tồn tại, vi phạm theo thẩm quyền.