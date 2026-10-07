Thay đổi ý thức của học sinh trong chấp hành văn hóa giao thông
Tại các khu vực trường học, đặc biệt vào giờ cao điểm tình hình an toàn giao thông luôn được nhiều phụ huynh quan tâm. Trước thực tế này, Công an thành phố Hà Nội đã ra quân, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và phối hợp với các nhà trường xây dựng nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thay-doi-y-thuc-cua-hoc-sinh-trong-chap-hanh-van-hoa-giao-thong-421158.htm