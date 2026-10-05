Thay đổi tư duy phát triển kinh tế nhờ các lớp học nghề cho người dân nghèo

Chủ động và tích cực học nghề

Ở tuổi 54, bà Nông Thị Táy người dân tộc Nùng sinh sống tại thôn Bản Héc (xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) vẫn luôn trăn trở làm thế nào để phát triển kinh tế địa phương. Có gần 20 năm đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ tiết kiệm trong thôn, từng là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bà Táy hiểu rõ những khó khăn mà người dân nơi đây đang đối mặt.

Nhiều năm qua, nguồn thu nhập chính của gia đình bà cùng nhiều hộ dân khác phụ thuộc vào công việc đồng áng và trồng rừng. Do địa hình đồi núi phức tạp, đường đất đi lại khó khăn; chi phí đầu tư cao nhưng người nông dân cần chờ nhiều năm mới có thể thu hồi vốn, hiệu quả kinh tế chưa thực sự ổn định. Nhưng phải trồng cây gì, nuôi con gì để có nguồn thu bền vững vẫn câu hỏi đau đáu.

Người dân được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả để tăng năng suất. Ảnh NTCC.

Bước ngoặt đến vào tháng 10/2024, khi Trung tâm GDNN – GDTX Cao Lộc (nay là Trung tâm GDNN - GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn) tới thôn Bản Héc tuyên truyền khóa học nghề 3 tháng về kỹ thuật và chăm sóc cây hạt dẻ, mở ra cơ hội làm giàu cho hàng chục hộ dân.

“Tôi được biết cây dẻ có khả năng thích nghi tốt với điều kiện đất đai, khí hậu mát mẻ ở Lạng Sơn. Khi trưởng thành, cây còn cho thu nhập khá cao và đều đặn hằng năm, là hướng đi tiềm năng giải quyết được nỗi lo kinh tế nên tôi chủ động đăng ký ngay”, bà Nông Thị Táy kể lại.

Tinh thần tiên phong của người cán bộ hội phụ nữ đã nhanh chóng lan tỏa, thôi thúc 40 người dân khác cùng tham gia.

Đều đặn mỗi trưa thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hằng tuần, sau khi thu xếp công việc, bà Nông Thị Táy lại hăm hở cầm bút, vở viết tới nghe giảng.

Lớp học diễn ra ngay tại nhà văn hóa thôn Bản Héc, chỉ với tấm bảng đen, vài bộ bàn ghế chia nhau ngồi, không có những trang thiết bị dạy học hiện đại như tivi, máy chiếu nhưng bà con ai nấy đều vô cùng hào hứng.

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, điểm thu hút nhất của lớp học là thời lượng thực hành cao. Giáo viên không chỉ giảng bằng lời mà còn trực tiếp cầm tay chỉ việc cho học viên tại 2 điểm vườn.

Đặc biệt, để tạo thêm động lực cho người dân an tâm tới lớp và sớm nắm vững tay nghề, cơ sở dạy nghề đã hỗ trợ toàn bộ dụng cụ, cấp 35 cây giống chất lượng làm mẫu thực hành.

“Nội dung học không phức tạp mà xoay quanh cách chọn giống, cắt tỉa cành lá, bón phân cho cây dẻ và nhận biết, chữa một số bệnh phổ biến như cháy lá, cháy rễ,... Học xong, cây giống mẫu lại được chia đều cho bà con mang về làm vốn”, bà Nông Thị Táy chia sẻ.

Người dân được trang bị kiến thức về lựa chọn giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây. Ảnh NTCC.

Hy vọng nảy trên đất rừng

Bà Nông Thị Táy cho biết, trước khi học nghề bà từng tự tìm hiểu và trồng 50 cây hạt dẻ; sau khóa học, bà mua thêm 30 – 35 cây. Dù chi phí đầu tư giống khá cao, dao động từ 70.000 đến 75.000 đồng/cây, bà Táy vẫn quyết tâm mở rộng diện tích.

Hằng ngày, bà Táy vẫn đều đặn ra thăm vườn dẻ, cắt cành, bón phân và kiểm tra từng búp lá non. Những kiến thức bài bản, khoa học từ lớp dạy nghề đã được bà áp dụng thuần thục trên gần 80 gốc cây, giúp nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh lên 80%, cây phát triển ổn định, giảm hao hụt trong những tháng khô hạn.

“Tùy vào diện tích đất canh tác mà mỗi hộ gia đình lại trồng số lượng cây khác nhau, trồng ở vườn nhà không hết thì đem cây lên rừng cuốc hố. Mai này cây vừa cho quả, cho hạt, vừa giữ đất, giữ rừng cho bà con”, bà Nông Thị Táy kể, mắt nhìn xa xăm về phía quả đồi.

Bên cạnh lớp dạy trồng và chăm sóc cây dẻ, hằng năm chính quyền xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở các khóa học nghề ngắn hạn khác như chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn, trồng khoai tây,... Sự kết hợp luân phiên giữa các giải pháp “lấy ngắn nuôi dài” giúp nền kinh tế địa phương khởi sắc.

Chia sẻ về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn nhận thấy học viên đã có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức và phương thức sản xuất. Người dân được trang bị kiến thức về lựa chọn giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

“Điều quan trọng là bà con không chỉ học lý thuyết mà còn được thực hành và áp dụng ngay vào sản xuất. Từ đó, nhiều hộ đã mạnh dạn thay đổi cách canh tác, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, giảm chi phí và tăng thu nhập. Đào tạo nghề vì vậy đã góp phần tạo sinh kế, cải thiện đời sống và hỗ trợ người dân từng bước giảm nghèo bền vững”, bà Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh.