Thay đổi trong sản xuất vụ Đông ở Xuân Đài

Sau sáp nhập, Xuân Đài có lợi thế là có vùng thung lũng rộng lớn thuộc xã Kim Thượng (cũ), địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho sản xuất 3 vụ trong năm. Đây là điều kiện thuận lợi để Xuân Đài mở rộng diện tích sản xuất vụ Đông.

Theo kế hoạch, vụ Đông năm nay, Xuân Đài dự kiến gieo trồng khoảng 35 ha ngô và 30 ha rau xanh các loại. Nhằm khai thác hiệu quả diện tích đất sản xuất sau vụ Mùa, xã Xuân Đài triển khai trồng ngô ngọt vụ Đông tại các thôn Nâu, Mu, Dụ, Chiềng, Quyền và Xuân.

Người dân xã Xuân Đài chuẩn bị ngô bầu gieo trồng vụ Đông.

Ông Phùng Trọng Thắng – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã cho biết: UBND xã đã giao cho Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công là đơn vị chủ đầu tư, thực hiện hỗ trợ cung cấp giống ngô ngọt và phân bón cho bà con tham gia sản xuất. Đây là điều kiện thuận lợi giúp người dân giảm bớt chi phí đầu vào, đồng thời được tiếp cận giống và vật tư phục vụ sản xuất ngay từ đầu vụ. Ngô ngọt là cây có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ đối với thị trường trong và ngoài xã, nhất là đối với các nhà hàng, bếp ăn hoặc doanh nghiệp chế biến nông sản.

Trước khi triển khai mô hình, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể về cách trồng và chăm sóc cây ngô ngọt vụ Đông. Đồng thời, xúc tiến việc tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp bà con yên tâm đầu tư sản xuất.

Việc triển khai tại 6 thôn Nâu, Mu, Dụ, Chiềng, Quyền và Xuân góp phần tận dụng diện tích đất sau vụ Mùa, hạn chế tình trạng bỏ ruộng, bỏ vụ, hình thành tập quán sản xuất vụ Đông, đồng thời từng bước đưa cây trồng có giá trị kinh tế vào sản xuất, tạo thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân.

Chị Bàn Thị Xuân ở thôn Chiềng chia sẻ: Trước đây, sau khi thu hoạch xong vụ Mùa, hầu hết người dân trong khu đều bỏ hoang ruộng đợi đến vụ Xuân mới tiếp tục gieo cấy. Nhưng được sự tư vấn của tổ khuyến nông xã, chúng tôi mạnh dạn gieo trồng ngô ngọt và một số loại rau xanh. Ngoài việc thu hoạch bán ngô bắp và rau củ thì các loại phụ phẩm còn lại có thể bán cho các hộ chăn nuôi làm thức ăn, tăng thêm thu nhập.

Bà con nông dân xã Xuân Đài khử khuẩn cho đất trước khi xuống giống gieo trồng vụ Đông.

Bên cạnh cây ngô ngọt, nghề chăn nuôi đại gia súc cũng phát triển mạnh với hơn 4.500 con trâu bò. Vì vậy, xã khuyến khích bà con nông dân mở rộng diện tích trồng ngô sinh khối với mật độ dày để làm thức ăn cho gia súc, đặc biệt là trong những ngày trời đông giá rét không thể chăn thả tự nhiên.

Thay đổi trong sản xuất vụ Đông ở Xuân Đài là tín hiệu tích cực cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của bà con nơi đây, nhất là đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đây chính là những bước đi đầu tiên để diện tích vụ Đông ở Xuân Đài tiếp tục được nhân rộng, đa dạng hóa các giống cây trồng, vật nuôi hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, xây dựng sản phẩm OCOP gắn với phát triển vùng du lịch vườn Quốc gia Xuân Sơn và khu vực phụ cận, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.