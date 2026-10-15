Thay đổi thủ tục cấp phép đào tạo, cung ứng thuyền viên hàng hải từ 1/11

Bãi bỏ 2 thủ tục cấp lại giấy tờ trong lĩnh vực hàng hải

Bộ Xây dựng vừa công bố các thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11, trong đó bãi bỏ các TTHC trong cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải.

Các cơ sở đào tạo phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là một trong những điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải. (Ảnh minh họa).

Cạnh đó, sửa đổi các thủ tục trong hoạt động cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải.

Cụ thể, để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, các tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính/hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Cục hướng dẫn ngay cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (trường hợp nộp trực tiếp), hoặc chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ nếu nhận qua hệ thống bưu chính.

Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, chậm nhất 8 giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thông qua tài khoản của tổ chức trên hệ thống dịch vụ công.

Làm rõ điều kiện cấp phép cơ sở đào tạo thuyền viên hàng hải

Để thực hiện thủ tục, quyết định cũng nêu rõ những yêu cầu, điều kiện mà các tổ chức phải đáp ứng.

Trong đó, cơ sở đào tạo, huấn luyện phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành; có Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc ISO 21001 còn hiệu lực.

Đồng thời, phải có cơ sở dữ liệu quản lý công tác đào tạo, chứng chỉ nghiệp vụ của thuyền viên hàng hải để tra cứu theo quy định của Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW) và thực hiện kết nối vào cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải.

Đối với giảng viên, giảng viên dạy lý thuyết phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với môn học, chương trình đào tạo, huấn luyện được phân công giảng dạy.

Giảng viên dạy thực hành ngoài việc phải có Giấy chứng nhận Huấn luyện viên chính hoặc chứng chỉ do Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), đơn vị được IMO công nhận, còn phải có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn chức danh tối thiểu là Đại phó tàu từ 3000 GT trở lên hoặc Máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3000kW trở lên; Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của từng chương trình đào tạo, huấn luyện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đối với việc cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải, yêu cầu đặt ra là tổ chức phải có Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và đáp ứng Công ước Lao động hàng hải (MLC).