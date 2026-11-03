Thay đổi thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2027

Ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức thông báo điều chỉnh lịch tổ chức VCK Asian Cup 2027.

Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, thay vì thời gian dự kiến ban đầu từ ngày 7/1 đến 5/2/2027.

Theo AFC, quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận và tham vấn với Ban tổ chức địa phương (LOC) cùng Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF).

AFC đưa ra thông báo dời lịch tổ chức Asian Cup 2027. Ảnh: Báo Công lý.

Việc thay đổi lịch thi đấu diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Saudi Arabia có những diễn biến phức tạp.

Trước đó, trong hai ngày 10 và 11/10, sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Theo thông tin từ Reuters, các vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Hoạt động hàng không tại Riyadh cũng chịu ảnh hưởng đáng kể, với nhiều chuyến bay phải hủy hoặc tạm dừng.

Không chỉ Asian Cup 2027, một số sự kiện thể thao quốc tế và châu lục dự kiến tổ chức tại Saudi Arabia cũng gặp khó khăn.

Trong đó, FIFAe Finals 2026 tại Jeddah và Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 tại Riyadh đều không thể diễn ra theo kế hoạch ban đầu.

Đối với đội tuyển Việt Nam, việc điều chỉnh lịch thi đấu chắc chắn tác động đến kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu.

Tuy nhiên, quãng thời gian được kéo dài cũng tạo thêm điều kiện để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện lối chơi.

Việc AFC dời lịch tổ chức ít nhiều ảnh hướng đến kế hoạch của ĐT Việt Nam. Ảnh: Phạm Đình.

Ban huấn luyện có thêm cơ hội cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho những trụ cột, đồng thời trao cơ hội cho các gương mặt mới và cầu thủ trẻ nhằm tăng chiều sâu đội hình.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8/11 để chuẩn bị tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Casper Cup 2026.

Giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), với sự góp mặt của hai đội khách mời là Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa.