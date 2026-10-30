Thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07) thông báo việc thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử như sau:

Tên miền cũ: https://www.canhsatpccc.gov.vn

Tên miền mới: https://canhsatpccc.bocongan.gov.vn

Để bảo đảm việc truy cập, khai thác thông tin được thông suốt, thuận tiện, C07 thông báo để các đơn vị biết, cập nhật tên miền mới trong quá trình truy cập, khai thác thông tin và rà soát, điều chỉnh các đường dẫn liên kết đến Trang thông tin điện tử của C07 trên trang thông tin điện tử, các kênh thông tin chính thức của đơn vị (nếu có).

C07 thông báo để các đơn vị biết, phối hợp thực hiện.