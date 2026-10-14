Thay đổi tên gọi loạt ngành từ mùa tuyển sinh đại học năm 2027

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Văn bản này áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027, quy định việc phân loại, sắp xếp chương trình và cập nhật danh mục ngành. Các thay đổi căn cứ trên nội dung, khối lượng kiến thức cơ sở và kỹ năng chuyên môn cốt lõi.

Trong lĩnh vực sức khỏe, các chương trình khoa học y sinh được sắp xếp vào ngành y khoa. Các chuyên ngành dược lý và dược lâm sàng, dược liệu cùng dược học cổ truyền, kiểm nghiệm thuốc và độc chất, tổ chức quản lý dược được quy về tên ngành chung là dược học.

Bên cạnh đó, phẫu thuật hàm mặt và chỉnh hình răng mặt được gộp vào ngành răng - hàm - mặt. Các ngành vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, dụng cụ chỉnh hình chân tay giả chuyển sang ngành kỹ thuật phục hồi chức năng. Quản lý bệnh viện cùng tổ chức và quản lý y tế được sắp xếp vào ngành quản lý y tế.

Thí sinh tìm hiểu ngành đào tạo đại học tại một ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học. Ảnh: HB

Tại lĩnh vực kinh doanh và quản lý, ngành quản trị thương hiệu, quản trị doanh nghiệp và công nghệ, quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp gộp vào ngành quản trị kinh doanh. Ngành digital marketing và marketing và truyền thông được xếp vào ngành marketing.

Ngành kinh tế tài chính chuyển sang ngành tài chính - ngân hàng. Các ngành kinh doanh thời trang và dệt may, kinh doanh xuất bản phẩm, kinh doanh nông nghiệp, kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn chuyển vào ngành kinh doanh thương mại.

Đối với máy tính và công nghệ thông tin, ngành khoa học và kỹ thuật máy tính cùng khoa học máy tính và thông tin được đưa vào ngành khoa học máy tính. Ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo xếp vào ngành trí tuệ nhân tạo.

Ngành quản lý hệ thống thông tin chuyển vào hệ thống thông tin. Ngành kỹ thuật phần mềm ô tô xếp vào kỹ thuật phần mềm, trong khi hệ thống nhúng và IoT chuyển sang ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, các ngành sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Nga, sư phạm tiếng Pháp, sư phạm tiếng Trung Quốc, sư phạm tiếng Đức, sư phạm tiếng Nhật và sư phạm tiếng Hàn Quốc được sắp xếp chung vào ngành sư phạm tiếng nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2026. Đối với các khóa tuyển sinh trước ngày 1/1/2027, cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức đào tạo theo thông tin tuyển sinh đã công bố.

Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm rà soát, phân loại chương trình đào tạo theo danh mục mới và công khai thông tin dữ liệu theo quy định. Thí sinh cần theo dõi đề án tuyển sinh chính thức của các trường từ năm 2027 để nắm rõ thông tin về tên ngành và mã ngành mới.