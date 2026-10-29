Thay đổi sau 10 năm của cô bé khiếm thị vào Top 4 Vietnam Idol Kids

Nguyễn Đàm Minh Hiền (trái) tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, workshop của trường - Ảnh: NVCC

Nổi tiếng năm 9 tuổi và vết thương bị cô lập

Năm 2017, Nguyễn Đàm Minh Hiền, cô bé 9 tuổi đến từ Hà Nội, lần đầu xuất hiện tại Vietnam Idol Kids. Bị khiếm thị do bệnh võng mạc ở trẻ sinh non, Hiền chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu cảm xúc với câu chuyện cuộc đời xúc động và tiến sâu vào các vòng trong cuộc thi.

Tại đêm Gala 7, kết quả bình chọn gây tranh cãi khi Thảo Nguyên, thí sinh được đánh giá có kỹ thuật thanh nhạc tốt và phong độ ổn định, bất ngờ bị loại. Trong khi đó, Minh Hiền với ca khúc tiếng Anh "Somewhere over the rainbow" tiếp tục vào Top 4.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến hoài nghi năng lực của cô bé khiếm thị, cho rằng sự đồng cảm dành cho cô đã ảnh hưởng đến kết quả. Một số người cũng đặt câu hỏi về tính công bằng của hình thức bình chọn. Trước áp lực dư luận, mẹ Minh Hiền quyết định xin cho con dừng cuộc thi.

Nhớ lại chuyện cũ, Hiền kể mẹ đã rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ khi đọc những bình luận cay nghiệt. Bản thân cô bé khi ấy rất buồn, tiếc nuối vì phải trở về Hà Nội khi vẫn muốn tiếp tục cuộc thi. "Lúc ấy không có ai đứng ra bảo vệ hay nói đỡ cho mình cả, chỉ âm thầm rút lui vậy thôi", Hiền nhớ lại.

Nhưng tổn thương lớn hơn lại đến khi cô trở về cuộc sống thường nhật. Những hiểu lầm từ dư luận dường như lan sang cả môi trường học đường, khiến Hiền bị bạn bè xa lánh. Cô kể, có người chưa từng trò chuyện với mình đã dặn người khác: "Tránh xa nó ra vì tính nó kiêu căng, chảnh lắm". Kể cả mấy bạn thân của cô, một ngày bỗng không còn nói chuyện với cô nữa. Cô bé cảm thấy trống rỗng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi lên cấp hai, Hiền mới biết lý do: "Lúc đấy còn bé, với cả bố mẹ cứ dặn đừng chơi với cậu…". Chính những định kiến và nỗi lo của người lớn đã vô tình đẩy một đứa trẻ vào cảnh cô lập, bị khủng hoảng tâm lý nhẹ.

Hành trình trưởng thành cùng cây đàn bầu

Minh Hiền bắt đầu học đàn bầu khi lên lớp Một. Ban đầu, Hiền không hề thích hay chủ động chọn đàn bầu. Cô bé kể lại, mình từng khóc lóc phản đối, "chiến tranh lạnh" với mẹ suốt 2 tháng chỉ vì muốn theo học piano. Sau một thời gian ngắn chuyển sang piano, mẹ lại thuyết phục và định hướng cô quay về với đàn bầu. Nhưng niềm đam mê, sự thôi thúc học đàn bầu chỉ lớn dần trong cô khi Hiền được học đàn và tập đàn cùng cô giáo ThS.NSƯT Ngô Trà My - Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngay buổi gặp đầu tiên, Hiền đã vô cùng ấn tượng với cô giáo của mình:

"Bình thường các giáo viên khác sẽ hay trao đổi với bố mẹ trước, nhưng cô Mynói chuyện thẳng với mình luôn. Cô bảo: "Trước giờ cô chưa bao giờ dạy người như con, cho nên là cô cũng bỡ ngỡ như con thôi. Nói chung là có gì cô trò mình cùng cố gắng". Lần đầu tiên có người ứng xử với mình bình đẳng như thế, mình thấy vui lắm".

Minh Hiền trong Lễ tốt nghiệp Trung cấp Khoa Âm nhạc truyền thống - Ảnh: NVCC

Hai cô trò thống nhất phương pháp truyền dạy riêng bằng thính giác: "Mình nói cô đánh đàn rồi ghi âm lại cho mình nghe để mình đánh theo. Cô rất kiên nhẫn ngồi ghi âm bài đàn, chỉ cho mình từng nốt một. Học bằng cách nghe ghi âm cũng nhanh. Tuy nhiên, áp lực cũng bắt đầu dày lên vì một tuần phải lên lớp trả bài 2 buổi, không thuộc bài là không thể đánh được",Hiền chia sẻ.

Sự cố gắng của Minh Hiền được đền đáp bằng kết quả cô tốt nghiệp hệ Trung cấp loại Giỏi và đỗ tiếp lên hệ Đại học Chuyên ngành Đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Những đồng tiền tự lập đầu tiên nhờ tiếng đàn

Hơn 2 năm qua, hình ảnh thiếu nữ ôm cây đàn bầu biểu diễn cùng ban nhạc tại số 62 Tràng Tiền trên phố đi bộ Hà Nội vào mỗi tối thứ Bảy dần trở nên quen thuộc. Hiền biểu diễn vị trí vocal và đàn. Cô gái nhỏ nhắn bên cây đàn bầu, cất lên giọng hát trầm bổng, da diết để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng du khách.

Trong lúc đi hát cùng band, có những người trong cộng đồng khuyết tật nói với Hiền: "Làm nhạc là xướng ca vô loài, không bền đâu! Đi đấm bóp, tẩm quất còn ra tiền hơn". Hiền không tự ái thừa nhận: "Đi làm rồi mới vỡ mộng, phải cạnh tranh, vất vả, khóc lóc vật vã...".Thế nhưng, cảm xúc khi cầm những đồng tiền đầu tiên do chính ngón đàn của mình làm ra hạnh phúc khôn xiết: "Tự tay cầm tiền do mình làm ra để tự đóng học phí, thích mua gì thì mua, không phải xin mẹ nữa, cảm giác nó hãnh diện, tự hào lắm!".

Minh Hiền còn nhận dạy Nhạc lý cho một em nhỏ khiếm thị khóa dưới kém cô 5 tuổi và dạy đàn bầu cơ bản cho một chú sáng mắt. Hiền chia sẻ, cô nhìn thấy trọn vẹn hình ảnh bất lực của chính cô năm xưa. Vì vậy, Hiền nhận kèm em như một người chị đi trước. Không có bản nhạc chữ nổi, Hiền kiên nhẫn dùng thính giác và ngôn từ diễn giải tỉ mỉ cho học sinh.

Khi nhận hướng dẫn đàn bầu cơ bản cho chú học viên sáng mắt, cô gái trẻ bối rối và áp lực: "Chú là người lớn rồi, mình nhỏ tuổi nên nhiều khi mình phải lựa lời nói cho hợp lý. Khó nữa là mình không nhìn được tay chú xem là có đúng sai gì để uốn",Minh Hiền bộc bạch.

Sự nhẫn nại của Minh Hiền nhận được đền đáp khi em nhỏ khiếm thị rạng rỡ khoe bài thi giữa kỳ đạt kết quả tốt, còn ngón đàn của chú học viên lớn tuổi ngày càng chuẩn xác.

Tiếng đàn bầu giờ đây là điểm tựa giúp Minh Hiền tự tin hơn, bước đầu tự chủ về tài chính và cuộc sống. Không còn thu mình trước định kiến, cô gái 18 tuổi lặng lẽ khẳng định bản lĩnh bằng sự tự lập và trưởng thành mỗi ngày.