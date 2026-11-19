Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang dự thảo thông tư mới thay thế Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT, với nhiều điều chỉnh trong tuyển sinh và tổ chức hoạt động của trường THPT chuyên. Điểm đáng chú ý là thay vì đăng ký dự thi theo từng môn chuyên như hiện nay, học sinh dự kiến sẽ đăng ký theo 3 khối: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ (riêng khối Ngoại ngữ đăng ký theo từng ngoại ngữ cụ thể).

Phần lớn các em học sinh lớp 9 có nguyện vọng vào trường chuyên đã xác định môn thi thế mạnh và xây dựng kế hoạch học tập từ sớm.

Theo đề xuất, chỉ tiêu tuyển sinh cũng được xác định theo từng khối thay vì phân bổ riêng cho từng môn chuyên. Phương thức đánh giá có thể chuyển sang bài thi tổ hợp hoặc đánh giá năng lực tổng quát, hướng tới khắc phục tình trạng học lệch, phát triển năng lực toàn diện cho học sinh. Theo lộ trình được đề xuất trong dự thảo, phương thức tuyển sinh mới dự kiến có thể áp dụng từ năm học 2027 - 2028 tại những trường đủ điều kiện. Nếu kế hoạch này được thông qua và triển khai đúng tiến độ, học sinh lớp 9 năm học 2026 - 2027 sẽ là lứa đầu tiên tham gia tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức mới.

Tại Trường THCS Can Lộc (xã Can Lộc), dự thảo mới đang là vấn đề được nhiều học sinh lớp 9 quan tâm. Trong số gần 100 em có nguyện vọng thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, phần lớn đã xác định môn chuyên và dành thời gian ôn luyện từ sớm. Vì vậy, những thay đổi trong phương thức tuyển sinh dự kiến khiến các em không khỏi băn khoăn về định hướng và kế hoạch học tập trong thời gian tới, nhất là khi cấu trúc và cách thức đánh giá của kỳ thi mới chưa được công bố chính thức.

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Học sinh lớp 9B2, Trường THCS Can Lộc (xã Can Lộc) tập trung ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Em Trần Châu Giang, học sinh lớp 9B2, Trường THCS Can Lộc cho biết: “Lâu nay, chúng em chủ yếu tập trung học chuyên sâu một môn thế mạnh để thi vào trường chuyên. Nếu chuyển sang thi theo khối, chúng em sẽ phải dành thêm thời gian ôn tập các môn khác. Kiến thức rộng hơn, áp lực học tập lớn hơn, trong khi thời gian chuẩn bị không còn nhiều nên em khá lo lắng, nhất là khi chưa biết cụ thể mình sẽ phải điều chỉnh cách học như thế nào”.

Cũng có nguyện vọng dự thi vào trường chuyên, em Nguyễn Nhật Tân, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen), quan tâm nhiều hơn đến thời điểm chốt phương án tuyển sinh. Tân bày tỏ: “Em mong Bộ GD&ĐT sớm có quyết định chính thức, công bố rõ cấu trúc bài thi và lộ trình áp dụng để chúng em chủ động ôn tập. Nếu có thay đổi, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý, bổ sung kiến thức các môn trong khối”.

Em Nguyễn Nhật Tân, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen), mong muốn Bộ GD&ĐT sớm công bố lộ trình áp dụng để chủ động điều chỉnh kế hoạch ôn tập.

Tại Trường THCS Lê Văn Thiêm, năm học 2026-2027 có 251 học sinh lớp 9, trong đó hơn 90% có nguyện vọng thi vào trường chuyên. Với số lượng học sinh định hướng dự thi khá lớn, những thay đổi trong tuyển sinh được nhà trường đặc biệt quan tâm để kịp thời định hướng, hỗ trợ các em.

Từ thực tế giảng dạy, nhiều giáo viên cho rằng, đổi mới phương thức tuyển sinh trường chuyên là chủ trương phù hợp với định hướng phát triển phẩm chất, năng lực và giáo dục toàn diện cho học sinh theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, để chủ trương đi vào thực tiễn, việc triển khai cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là về thời gian chuyển tiếp và phương án tổ chức ôn tập.

Thầy giáo Phan Công Hùng, Trường THCS Lê Văn Thiêm mong muốn phương thức mới chưa áp dụng ngay trong kỳ tuyển sinh năm nay để các em có thêm thời gian chuẩn bị

Thầy giáo Phan Công Hùng - Trường THCS Lê Văn Thiêm chia sẻ: “Việc sửa đổi thông tư là phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, tuy nhiên, thời điểm áp dụng cần được cân nhắc thấu đáo, bởi hiện đã gần kết thúc học kỳ I, học sinh lớp 9 cũng đã có quá trình ôn luyện theo định hướng cũ. Vì vậy, tôi mong muốn phương thức mới chưa áp dụng ngay trong kỳ tuyển sinh năm nay để các em có thêm thời gian chuẩn bị. Trường hợp thông tư sửa đổi được áp dụng ngay trong kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường sẽ chủ động rà soát năng lực học sinh, điều chỉnh kế hoạch ôn tập, bổ sung kiến thức và rèn luyện kỹ năng để các em kịp thích ứng với yêu cầu mới”.

Không chỉ học sinh và giáo viên, phụ huynh cũng đứng trước những tính toán mới khi phương thức tuyển sinh có thể thay đổi. Với nhiều gia đình, việc đầu tư cho con thi vào trường chuyên đã được chuẩn bị từ sớm, từ lựa chọn môn học thế mạnh đến bố trí thời gian, kinh phí học tập. Nếu phương thức tuyển sinh thay đổi, những kế hoạch này cũng cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu mới.

Đổi mới phương thức tuyển sinh trường chuyên đặt ra yêu cầu các nhà trường, giáo viên và học sinh chủ động thích ứng, đồng thời cần một lộ trình triển khai phù hợp.

Ông Nguyễn Anh Đức (thôn Minh Tân, xã Can Lộc) cho biết: “Để giúp con thực hiện ước mơ vào trường chuyên, gia đình đã dành nhiều thời gian và điều kiện để cháu tập trung ôn luyện chuyên sâu một môn học. Nếu chuyển sang phương thức thi theo khối, ngoài việc phát sinh thêm chi phí học tập, con sẽ phải bổ sung kiến thức ở nhiều môn, áp lực lớn, trong khi thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Vì vậy, chúng tôi mong Bộ GD&ĐT sớm công bố thông tin chính thức và lộ trình áp dụng cụ thể để phụ huynh, học sinh chủ động chuẩn bị, đồng hành cùng con trong quá trình ôn tập và tuyển sinh”.

Thực tế cho thấy, việc đổi mới tuyển sinh vào trường chuyên nhằm tạo điều kiện để phát hiện, lựa chọn những học sinh có năng lực và định hướng đào tạo phù hợp. Tuy nhiên, để phương án mới được triển khai thuận lợi, Bộ GD&ĐT cần sớm công bố quy định, hướng dẫn cụ thể và lộ trình thực hiện rõ ràng. Đây là cơ sở để các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, giáo viên điều chỉnh nội dung ôn tập, phụ huynh và học sinh có sự chuẩn bị phù hợp, hạn chế những xáo trộn trong quá trình chuyển đổi và tuyển sinh.