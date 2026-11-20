Thông tin chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người lao động. Ảnh: Thu Hằng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về những thay đổi liên quan đến mức đóng tối thiểu và mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2027.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập do người tham gia lựa chọn. Trong đó, mức đóng thấp nhất tính trên mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn.

Mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng (mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở, hiện là 2.530.000 đồng).

Trong khi đó, theo Nghị định số 351/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 – 2030, từ ngày 1/1/2027, mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn được xác định là 2.200.000 đồng/người/tháng, tăng 700.000 đồng so với mức 1.500.000 đồng hiện nay.

Như vậy, từ ngày 1/1/2027, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất là 22% x 2.200.000 đồng, bằng 484.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, người tham gia sẽ không phải đóng toàn bộ số tiền này, vì Nhà nước có chính sách hỗ trợ tính trên chính mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất cho từng nhóm đối tượng. Nếu một người thuộc nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ, thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Cụ thể, người tham gia thuộc hộ nghèo và người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu, được Nhà nước hỗ trợ số tiền bằng 50% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất, tương đương 242.000 đồng/tháng. Do đó, sau khi trừ khoản hỗ trợ, số tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất người tham gia nhóm này cần đóng là 242.000 đồng/tháng.

Đối với người thuộc hộ cận nghèo, mức hỗ trợ là 40%, tương đương 193.600 đồng/tháng, nên số tiền người tham gia cần đóng sau hỗ trợ là 290.400 đồng/tháng.

Người tham gia là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 30%, tương đương 145.200 đồng/tháng, nên số tiền người tham gia cần đóng sau hỗ trợ là 338.800 đồng/tháng.

Đối với các đối tượng khác, mức hỗ trợ là 20%, tương đương 96.800 đồng/tháng, nên số tiền người tham gia cần đóng sau hỗ trợ là 387.200 đồng/tháng.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, hiện nay các địa phương có chính sách hỗ trợ thêm, nên số tiền cần đóng của từng nhóm đối tượng có thể còn thấp hơn nữa.

Như vậy, từ ngày 1/1/2027, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu trước hỗ trợ là 484.000 đồng/tháng. Tùy từng nhóm đối tượng, Nhà nước sẽ hỗ trợ từ 20% đến 50% theo mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu, cùng sự hỗ trợ của địa phương giúp giảm rất nhiều số tiền người tham gia phải tự đóng.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể lựa chọn phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần tùy theo khả năng tài chính. Đồng thời, họ cũng có thể đóng một lần cho nhiều năm về sau, nhưng không quá 5 năm (60 tháng). Đóng một lần cho thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, nhưng không quá 5 năm.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 5,49% lực lượng lao động trong độ tuổi, song việc mở rộng nhóm đối tượng này vẫn cần được quan tâm, nhất là tại khu vực lao động phi chính thức, người làm việc tự do và người có thu nhập không ổn định.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là tiếp tục gia tăng số người tham gia, mà còn phải bảo đảm người lao động được tiếp cận chính sách phù hợp với đặc điểm việc làm và thu nhập. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng, nếu chính sách chỉ tập trung vào những người có quan hệ lao động truyền thống, khoảng trống an sinh ở các nhóm lao động khác sẽ khó được khắc phục triệt để.

Việc tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu trước mắt, mà còn là quá trình tích lũy để bảo đảm thu nhập trong tương lai.