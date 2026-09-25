Thay đổi mới nhất thi IELTS tại Việt Nam

IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Ảnh: IELTS.

Sáng 25/9, IDP - một trong hai đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam - công bố tính năng mới cho hình thức thi trên máy tính. Theo đó, thí sinh có thể lựa chọn viết câu trả lời trên giấy đối với phần thi Writing (kỹ năng Viết).

Tính năng này được giới thiệu từ giữa năm 2026, thời điểm triển khai tùy thuộc vào từng quốc gia. Tại Việt Nam, lựa chọn này được triển khai từ tháng 10/2026. Với kỹ năng Đọc, Nghe, thí sinh vẫn làm bài qua máy tính như hiện tại; còn phần thi Nói sẽ thi trực tiếp với giám khảo.

Các dạng bài, cách chấm điểm và thời gian làm bài phần Viết không thay đổi giữa hai hình thức. Điểm khác biệt duy nhất là thí sinh viết câu trả lời bằng tay trên giấy.

Thí sinh chọn viết phần Viết trên giấy vẫn nhận kết quả trong 1-5 ngày. Phiếu kết quả IELTS không ghi rõ thí sinh làm phần Viết trên giấy. Nếu dùng tính năng Thi lại một kỹ năng (One Skill Retake), họ phải làm bài theo cùng hình thức đã chọn ban đầu.

Theo IDP, việc triển khai tính năng thi mới là một phần trong quá trình liên tục đổi mới của IELTS để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thí sinh về sự linh hoạt và đa dạng lựa chọn.

"IELTS luôn nỗ lực tạo điều kiện để mỗi thí sinh thể hiện tốt nhất năng lực tiếng Anh của mình. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu không có cách tiếp cận duy nhất phù hợp với tất cả. Với một số thí sinh, việc thực hiện phần thi viết bằng bút và giấy có thể giúp giảm bớt căng thẳng, từ đó tập trung trình bày ý tưởng một cách rõ ràng", ông Simon Emmett, Giám đốc quan hệ đối tác toàn cầu của IDP, chia sẻ.

Ông cho biết khả năng thể hiện tốt trong kỳ thi không chỉ phụ thuộc vào năng lực ngôn ngữ, mà còn gắn với sự tự tin và thoải mái của thí sinh trong môi trường thi.

Lựa chọn thi Viết trên giấy không làm thay đổi bản chất hay giá trị của bài thi IELTS. Nghiên cứu cho thấy kết quả giữa các hình thức hoàn toàn có thể so sánh với nhau và theo cùng một chuẩn điểm. Lựa chọn hình thức nào, thí sinh vẫn được đánh giá trên cùng các kỹ năng tiếng Anh, với cấu trúc bài thi, thời lượng và tiêu chí chấm điểm thống nhất.

IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới dành cho mục đích giáo dục đại học và di trú quốc tế. Kỳ thi được tổ chức tại hơn 4.000 địa điểm ở hơn 140 quốc gia và được hơn 13.500 tổ chức trên toàn cầu công nhận. Theo thống kê, mỗi năm có hàng triệu thí sinh thi IELTS.