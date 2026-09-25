Thay đổi mới nhất liên quan đến kỳ thi IELTS tại Việt Nam, thí sinh cần biết

Tính năng này được giới thiệu từ giữa năm 2026, thời điểm triển khai tùy thuộc vào từng quốc gia. Tại Việt Nam, lựa chọn này được triển khai từ tháng 10/2026. Với kỹ năng Đọc, Nghe, thí sinh vẫn làm bài qua máy tính như hiện tại; còn phần thi Nói sẽ thi trực tiếp với giám khảo.

Các dạng bài, cách chấm điểm và thời gian làm bài phần Viết không thay đổi giữa hai hình thức. Điểm khác biệt duy nhất là thí sinh viết câu trả lời bằng tay trên giấy.

Theo Znews, thí sinh chọn thi kỹ năng viết trên giấy vẫn nhận kết quả trong 1-5 ngày. Phiếu kết quả IELTS không ghi rõ thí sinh làm phần Viết trên giấy. Nếu dùng tính năng Thi lại một kỹ năng (One Skill Retake), họ phải làm bài theo cùng hình thức đã chọn ban đầu.

Theo IDP, việc triển khai tính năng thi mới là một phần trong quá trình liên tục đổi mới của IELTS để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thí sinh về sự linh hoạt và đa dạng lựa chọn.

IELTS cho phép thi Viết trên giấy từ tháng 10 năm nay. Ảnh minh họa: SHUTTERSTOCK

"IELTS luôn nỗ lực tạo điều kiện để mỗi thí sinh thể hiện tốt nhất năng lực tiếng Anh của mình. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu không có cách tiếp cận duy nhất phù hợp với tất cả mọi người vì với một số thí sinh, việc làm bài thi viết bằng bút và giấy có thể giúp giảm căng thẳng để trình bày rõ ràng ý tưởng", ông Simon Emmett, Giám đốc quan hệ đối tác toàn cầu của IDP, chia sẻ.

Ông cho biết thêm, khả năng thể hiện tốt trong kỳ thi không chỉ phụ thuộc vào năng lực ngôn ngữ, mà còn gắn với sự tự tin và thoải mái của thí sinh trong môi trường thi.

Việc chọn viết trên giấy cũng không thay đổi bản chất hay giá trị của bài thi IELTS, bởi nghiên cứu cho thấy kết quả giữa các hình thức thi hoàn toàn có thể so sánh với nhau và theo cùng một chuẩn điểm. Dù thi hình thức nào, thí sinh vẫn được đánh giá trên cùng các kỹ năng tiếng Anh, với cấu trúc, thời lượng và tiêu chí chấm điểm thống nhất, ông Emmett nhấn mạnh.

Trao đổi với Thanh Niên, Hội đồng Anh và IDP cho biết tính năng thi viết trên giấy hiện chưa được triển khai rộng rãi tại các trung tâm khảo thí mà chỉ mới áp dụng ở một số địa điểm nhất định. Cụ thể, IDP sẽ tổ chức tính năng này ở 3 điểm, lần lượt tại Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng; trong khi Hội đồng Anh sẽ tổ chức tại 2 điểm ở Hà Nội và Tp.HCM.

Hội đồng Anh cho biết thêm, tính năng thi viết trên giấy không áp dụng cho bài thi IELTS được thiết kế cho mục đích xin visa Anh (IELTS for UKVI).

IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới dành cho mục đích giáo dục đại học và di trú quốc tế. Kỳ thi được tổ chức tại hơn 4.000 địa điểm ở hơn 140 quốc gia và được hơn 13.500 tổ chức trên toàn cầu công nhận. Theo thống kê, mỗi năm có hàng triệu thí sinh thi IELTS.