Thay đổi mới nhất bài thi IELTS tại Việt Nam áp dụng từ tháng 10

IDP - một trong hai đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam vừa công bố tính năng mới cho hình thức thi trên máy tính. Theo đó, thí sinh có thể lựa chọn viết câu trả lời trên giấy đối với phần thi Writing (kỹ năng Viết). Tính năng này được giới thiệu từ giữa năm 2026, thời điểm triển khai tùy thuộc vào từng quốc gia và áp dụng tại Việt Nam từ tháng 10/2026.

Với kỹ năng Đọc, Nghe, thí sinh vẫn làm bài qua máy tính như hiện tại, còn phần thi Nói sẽ thi trực tiếp với giám khảo. Việc bổ sung tính năng mới cho phép thí sinh kết hợp ưu điểm của hình thức thi trên máy tính với việc viết tay ở phần Writing.

Lần đầu tiên, thí sinh thi IELTS trên máy tính có thể vừa nhận kết quả nhanh, trải nghiệm quy trình thi hiện đại, vừa lựa chọn thực hiện phần thi Writing bằng hình thức viết tay quen thuộc, phù hợp với sở thích cá nhân.

IELTS cho phép thi Viết trên giấy từ tháng 10 năm nay. Ảnh: IDP

Các dạng bài, cách chấm điểm và thời gian làm bài phần Viết không thay đổi giữa hai hình thức. Thí sinh chọn viết phần Viết trên giấy vẫn nhận kết quả trong một đến năm ngày và phiếu kết quả IELTS không ghi rõ thí sinh làm phần Viết trên giấy hay trên máy. Nếu dùng tính năng Thi lại một kỹ năng (One Skill Retake), người dự thi phải làm bài theo cùng hình thức đã chọn ban đầu.

Đánh giá về bước điều chỉnh này, ông Simon Emmett, Giám đốc quan hệ đối tác toàn cầu của IDP cho biết, khả năng thể hiện tốt trong kỳ thi không chỉ phụ thuộc vào năng lực ngôn ngữ mà còn gắn với sự tự tin và thoải mái của thí sinh trong môi trường thi. Việc thực hiện phần thi viết bằng bút và giấy có thể giúp một số thí sinh giảm bớt căng thẳng, từ đó tập trung trình bày ý tưởng một cách rõ ràng.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thanh Sang, Tổng giám đốc Khu vực Việt Nam và Philippines của IDP, nhận định lựa chọn mới giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thí sinh về sự linh hoạt và đa dạng lựa chọn. Sự bổ sung này không làm thay đổi bản chất hay giá trị của bài thi IELTS, nghiên cứu cho thấy kết quả giữa các hình thức hoàn toàn có thể so sánh với nhau và theo cùng một chuẩn điểm.

Bên cạnh tùy chọn mới, IELTS tiếp tục duy trì các phương án hỗ trợ dự thi như đề thi in chữ lớn và định dạng chữ nổi Braille nhằm tăng khả năng tiếp cận kỳ thi cho mọi đối tượng. Thí sinh có nhu cầu cần theo dõi thông tin cụ thể về lịch thi, địa điểm và điều kiện áp dụng trên trang chính thức của IELTS IDP Việt Nam.

IELTS hiện là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới dành cho mục đích giáo dục đại học và di trú quốc tế, được tổ chức tại hơn 4.000 địa điểm ở hơn 140 quốc gia và được hơn 13.500 tổ chức trên toàn cầu công nhận, trong đó có hơn 3.400 cơ sở giáo dục tại Mỹ.