Thay đổi lớn với người dùng Gemini miễn phí từ 9/10

Các mô hình người dùng Gemini được sử dụng từ 9/10. Ảnh chụp màn hình

Theo tài liệu hỗ trợ cập nhật tuần này, bắt đầu từ ngày 9/10, người dùng Gemini miễn phí sẽ không còn truy cập được (3.6) Flash hoặc (3.1) Pro.

Trong khi đó, người đăng ký AI Plus sẽ bị giới hạn ở Flash-Lite và Flash, còn Pro sẽ không còn khả dụng. Họ sẽ nhận được “email giải thích khi nào các thay đổi này sẽ có hiệu lực".

Thuê bao AI Pro và AI Ultra không có thay đổi. Khách hàng đang dùng gói 19.99 USD/tháng sẽ được truy cập vào tùy chọn Deep Think để có khả năng suy luận song song tối đa, vốn chỉ có trên các gói 99.99 USD và 199.99 USD/tháng.

Trong tháng này, ứng dụng Gemini cũng dự kiến bổ sung các mức suy luận "thấp", "trung bình" và "cao" mới cho mỗi mô hình.

Điều này sẽ tăng khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mô hình và cung cấp câu trả lời chi tiết hơn cho các câu hỏi, nhưng cũng sẽ làm tăng mức sử dụng hạn mức của bạn.

Hiện tại, bạn chỉ cần bật "Tư duy mở rộng: Giải quyết vấn đề phức tạp." Ba cấp độ nỗ lực/tư duy mới sẽ tương đương với những gì có trong Google AI Studio và Antigravity.