Theo đó, ngân hàng này đã có sự thay đổi quan trọng trong Ban điều hành. Cụ thể, ông Vũ Quốc Khánh không còn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/11/2026. Sau khi miễn nhiệm, ông Khánh còn nắm giữ chức vụ Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị và không còn là người nội bộ công ty.

Cùng ngày, LPBank bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương, Phó Tổng giám đốc giữ chức Quyền Tổng Giám đốc.

Bà Vũ Nam Hương, Quyền Tổng Giám đốc LPBank

Bà Vũ Nam Hương sinh năm 1983, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà được giới thiệu có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thị trường vốn.

LPBank cho biết, việc kiện toàn Ban Điều hành giúp LPBank bảo đảm tính kế thừa trong điều hành và tiếp tục triển khai các ưu tiên đã đề ra. Ngân hàng bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng dài hạn, cùng với việc mở rộng các giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Trong một diễn biến khác, trên thị trường chứng khoán cổ phiếu LPB mới đây liên tục xuất hiện giao dịch thỏa thuận khủng. Chỉ trong 10 phiên, từ 3/11, đã có hơn 680 triệu cổ phiếu LPB được thỏa thuận mua – bán, tương đương gần 23% số cổ phiếu phổ thông lưu hành.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 10.421 tỷ đồng, hoàn thành 70% kế hoạch năm. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.