Thay đổi điều kiện áp dụng chính sách với dự án BT chuyển tiếp

Ảnh minh họa: Thanh Xuân

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 7/4/2026 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Theo đó, tại Điều 3 Nghị quyết 16/2026/NĐ-CP quy định Dự án BT chuyển tiếp được áp dụng các quy định tại Nghị quyết này khi đáp ứng điều kiện: Đã được báo cáo, tổng hợp trên Hệ thống thông tin quốc gia về cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài (Hệ thống 751); Đã có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc đã có văn bản kết luận của cấp có thẩm quyền về việc không phải thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện dự án và nội dung hợp đồng dự án.

Quy định trước đây cũng giao các Bộ, UBND cấp tỉnh (cơ quan có thẩm quyền) xem xét, quyết định việc thực hiện thanh tra đối với dự án và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP, điều kiện áp dụng sửa đổi theo hướng bỏ yêu cầu dự án “Đã được báo cáo, tổng hợp trên Hệ thống 751”. Theo đó, Dự án BT chuyển tiếp áp dụng các quy định tại Nghị quyết này khi đã có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc đã có văn bản kết luận của cấp có thẩm quyền về việc không phải thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện dự án và nội dung hợp đồng dự án. Các bộ, UBND cấp tỉnh (cơ quan có thẩm quyền) tiếp tục được giao xem xét, quyết định việc thực hiện thanh tra đối với dự án và chịu trách nhiệm toàn diện với quyết định của mình.

Không chỉ điều chỉnh điều kiện áp dụng, Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP còn sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 1 Điều 13 Nghị quyết 16/2026/NĐ-CP về tổ chức thực hiện.

Cụ thể, tại điểm a khoản 1 Điều 13, quy định mới giao cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm chủ động rà soát, xác định dự án BT chuyển tiếp có khó khăn, vướng mắc đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị quyết này để áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết này; chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát, xác định, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, số liệu, thông tin của các dự án.

Đối với điểm k khoản 1 Điều 13, Nghị quyết sửa đổi trách nhiệm báo cáo của cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án BT chuyển tiếp trên Hệ thống thông tin quốc gia về cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài (Hệ thống 751) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin, số liệu cập nhật và bảo đảm thống nhất với số liệu báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP đã bổ sung điểm l vào sau điểm k khoản 1 Điều 13 về quy định đối với dự án có chứa bí mật nhà nước, không thực hiện báo cáo trên Hệ thống 751. Định kỳ 06 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo về tình hình và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến Bộ Tài chính. Việc lập, gửi văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý, vận hành Hệ thống 751, bảo đảm thông suốt, an toàn, công khai, minh bạch; hướng dẫn việc cập nhật thông tin dự án BT chuyển tiếp trên Hệ thống 751, bảo đảm đồng bộ với chế độ cập nhật, báo cáo đối với các dự án tồn đọng, kéo dài khác trên Hệ thống 751.

Về thời hạn thực hiện, Nghị quyết 16/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2027. Sau thời điểm này, trường hợp chưa hoàn thành việc xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp áp dụng Nghị quyết này, cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc chậm trễ xử lý và gửi Bộ Tài chính để đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.