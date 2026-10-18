Thay đổi diện mạo vùng nông thôn ở Cà Mau, tạo điều kiện cho kinh tế-xã hội phát triển

Ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau (đứng giữa) tham gia nghi thức Lễ khởi công xây dựng tuyến lộ Kênh Giữa, xã Khánh An. (Nguồn: Tỉnh uỷ Cà Mau)

Tập trung phát triển hệ thống giao thông nông thôn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh như vậy tại Lễ ra quân và khởi công công trình xây dựng tuyến lộ giao thông nông thôn kênh Giữa (ấp 3) diễn ra mới đây.

19 công trình được tỉnh Cà Mau tổ chức đồng loạt tại 19 xã, phường trên địa bàn nhằm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2026-2030.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau nhấn mạnh, các công trình thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong việc tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Để công trình được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và phát huy hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đề nghị chính quyền địa phương cấp xã tổ chức triển khai giám sát thi công chặt chẽ, khoa học; chủ đầu tư, các nhà thầu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình thi công.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau mong muốn người dân đồng hành cùng chính quyền địa phương hiến đất hoa màu, vật kiến trúc cùng với chính quyền địa phương thực hiện xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp.

Theo lãnh đạo UBND xã Khánh An, công trình xây dựng tuyến lộ Kênh Giữa (ấp 3) xã Khánh An là dự án nhóm C, công trình giao thông cấp IV.

Quy mô công trình chiều dài 1.080 m, ngang 2,5m, lề đường mỗi bên rộng 0,5 mét. Kết cấu công trình: Mặt đường bê tông cốt thép, kết hợp lớp cấp phối đá dăm và xây dựng hệ thống kè cừ gia cố, chống sạt lở bờ sông. Với tổng kinh phí đầu tư 2 tỷ 888 triệu đồng từ ngân sách xã Khánh An.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Khánh An nhấn mạnh, công trình được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 26/8/2026 của Tỉnh ủy Cà Mau về xây dựng giao thông nông thôn; đồng thời là cơ hội để địa phương từng bước khắc phục khó khăn về hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đời sống, phục vụ phát triển kinh tế của người dân địa phương.

“Mỗi công trình giao thông được triển khai không chỉ mang ý nghĩa về đồng bộ cơ sở hạ tầng mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với người dân.

Do đó, địa phương xác định việc tổ chức thực hiện công trình phải bảo đảm nghiêm túc, đảm bảo chất lượng lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân địa phương”, ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Khánh An khẳng định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công đường giao thông nông thôn tại xã Đầm Dơi. (Ảnh: Nguyễn Nguyên)

Thay đổi diện mạo giao thông nông thôn

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau về xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030.

Đề án được chia làm 2 giai đoạn, với tổng nguồn vốn khoảng 14.048 tỷ đồng trong đó ngân sách hỗ trợ khoảng 12.397 tỷ đồng, vận động xã hội hóa xây dựng cầu khoảng 1.421 tỷ đồng và nhân dân đóng góp làm cống khoảng 230 tỷ đồng.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2027 thực hiện cứng hóa mặt đường 1.251 tuyến đường đã hoàn thành nền đường đất đen, tổng chiều dài khoảng 2.160 km và tiến hành xã hội hóa xây dựng mới và sửa chữa 738 cầu.

Giai đoạn 2028-2030 nâng cấp mặt đường hư hỏng 538 tuyến, tiến hành xã hội hóa sửa chữa và nâng cấp 264 cầu kinh phí khoảng 132 tỷ đồng. Đồng thời, nâng cấp và mở rộng mặt đường 1.485 tuyến, tổng chiều dài khoảng 3.801 km và triển khai cứng hóa mặt đường 815 tuyến tổng chiều dài khoảng 1.437 km.

Quy mô đầu tư lớn, thời gian thực hiện kéo dài trong nhiều năm, trong khi điều kiện địa hình và khả năng cân đối nguồn lực còn hạn chế, đòi hỏi tỉnh phải có cách làm phù hợp, xác định rõ trọng tâm, lộ trình và trách nhiệm tổ chức thực hiện ở từng địa phương.

Ông Lê Thành Huấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau thông tin, lễ ra quân thực hiện xây dựng giao thông nông thôn được tổ chức đồng loạt tại các xã phường, với 19 công trình được khởi công, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2026.

Hoạt động này nhằm cổ vũ tinh thần cho các nhà thầu, đơn vị thi công, tạo thêm khí thế sôi nổi, tạo sự lan tỏa và đồng thuận của nhân dân cùng chính quyền địa phương tham gia hiến đất, di dời vật kiến trúc bàn giao mặt bằng, đóng góp ngày công, kinh phí.

“Khi đề án hoàn thành vào năm 2030 thì hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ đạt chuẩn về tiêu chí nông thôn mới. Từ đó, tạo cho diện mạo vùng nông thôn ở Cà Mau thêm khởi sắc, giải quyết cho vấn đề đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển du lịch”, ông Lê Thành Huấn thông tin.