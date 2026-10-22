Thay đổi điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 1/11/2026

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình.

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện tại Trụ sở chính Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đường Nguyễn Bặc, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Như vậy, từ ngày 1/11/2026, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm cần lưu ý địa điểm tiếp nhận và trả kết quả để chủ động sắp xếp thời gian, công việc và thực hiện các thủ tục theo đúng địa điểm được thông báo.