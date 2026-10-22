Thay đổi điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 1/11/2026
Theo thông báo của UBND tỉnh, kể từ ngày 1/11/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Hà Nam (tại phường Phủ Lý), Điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Nam Định (tại phường Nam Định).
Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện tại Trụ sở chính Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đường Nguyễn Bặc, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
Như vậy, từ ngày 1/11/2026, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm cần lưu ý địa điểm tiếp nhận và trả kết quả để chủ động sắp xếp thời gian, công việc và thực hiện các thủ tục theo đúng địa điểm được thông báo.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thay-doi-diem-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-giai-quyet-tthc-cua-trung-tam-phuc-vu-ha-261022162401980.html