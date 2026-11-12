Thay đổi chất lượng tăng trưởng của ngành nông nghiệp

Khu vực trung tâm của tỉnh tập trung phát triển rau, hoa, dược liệu gắn với du lịch canh nông

Duy trì đà tăng trưởng các ngành hàng chủ lực

Ước tính năm 2026, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 1.066.264 ha, vượt 0,2% kế hoạch và tăng 1,7% so với năm 2025. Trong đó, ngành hàng có lợi thế về điều kiện khí hậu, trình độ thâm canh và khả năng ứng dụng công nghệ cao tiếp tục khẳng định vị thế trong cơ cấu sản xuất, tạo nguồn cung nông sản hàng hóa lớn cho thị trường trong nước và xuất khẩu gồm rau 96.600 ha (3,05 triệu tấn/năm), hoa 12.610 ha (5,18 tỷ cành/năm), tăng lần lượt 3,6% và 15,8% so với năm 2025.

Phát triển dược liệu chất lượng cao thuộc khu vực trung tâm tỉnh

Đáng kể, sản lượng ngành hàng chủ lực trong năm 2026 tiếp tục giữ vai trò trụ cột như cà phê 1.083.600 tấn, cao su 115.077 tấn, hồ tiêu 95.230 tấn, tăng so với năm 2025 với tỷ lệ tương ứng 5,4%, 2,7% và 6%. Ngoài ra, với diện tích 47.325 ha, sản lượng năm 2026 ước đạt 360.939 tấn, ngành hàng sầu riêng tiếp tục nổi bật có mức tăng trưởng vượt 17,5% kế hoạch và tăng 18,7% so với năm 2025.

Vùng rau công nghệ cao năm 2026 đạt mức tăng trưởng khá so với năm 2025

Đơn cử tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, Hợp tác xã (HTX) Rau sạch Nguyễn Minh đã xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ ngành hàng rau chủ lực đạt tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP liên tục trong 3 năm vừa qua. Cụ thể, từ 19 ha với 20 nông hộ tham gia đến nay đã mở rộng lên 40 ha với hơn 40 nông hộ tham gia trồng rau VietGAP bước đầu thâm nhập thị trường châu Âu.

Chuỗi có bước đột phá khi liên kết với doanh nghiệp CT Farm cùng địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt phát triển vùng nguyên liệu rau thương phẩm hữu cơ 7 ha tại xã Nam Ban Lâm Hà và xã Đức Trọng, hằng tháng thu hoạch, cung ứng cho thị trường 8 - 9 tấn rau các loại. Chủ trì chuỗi liên kết Nguyễn Văn Cương chia sẻ rằng, để duy trì đà tăng trưởng, chuỗi liên kết phát huy vai trò doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt, kết nối sản xuất với thị trường. HTX giữ vị trí đầu mối chuyển giao quy trình kỹ thuật, giám sát chất lượng và điều phối sản lượng theo đơn đặt hàng. Nông hộ thành viên thay đổi sản xuất theo kế hoạch, đơn hàng và tiêu chuẩn thị trường.

Rau hữu cơ được khuyến khích phát triển tại các vùng sinh thái phù hợp

2 đột phá chiến lược

Mục tiêu chiến lược ngành nông nghiệp đến năm 2035 tập trung tổ chức lại không gian phát triển phù hợp với lợi thế sinh thái, thổ nhưỡng và điều kiện sản xuất của từng khu vực. Theo đó, hình thành các tiểu vùng kinh tế nông nghiệp đặc thù cao nguyên ôn đới gồm khu vực trung tâm của tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, sản xuất rau, hoa, dược liệu và cà phê chất lượng cao gắn với du lịch canh nông. Đối với tiểu vùng cao nguyên nhiệt đới và bán sơn địa, định hướng phát triển kinh tế rừng, cây công nghiệp lâu năm và các loại cây ăn quả chủ lực theo quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu. Không gian duyên hải tiếp tục phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp đặc trưng, kết hợp kinh tế biển, chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ngành hàng cà phê trong năm 2026 tiếp tục giữ vai trò trụ cột với sản lượng tăng 5,4%, so với năm 2025

Theo ông Trần Quang Duy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, để thay đổi chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn tới, ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường 2 nhóm giải pháp đột phá chiến lược, tập trung vào hạ tầng chế biến sâu, logistics nông sản và chuyển đổi số trong quản trị sản xuất.

Trước hết, tỉnh cần ưu tiên hình thành các tổ hợp trung tâm logistics và chế biến sâu nông sản cấp vùng tại những khu vực có lợi thế kết nối giao thông. Các trung tâm này tích hợp kho lạnh thông minh, sơ chế, đóng gói, kiểm định chất lượng và chiếu xạ phục vụ xuất khẩu. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030, giảm tổn thất sau thu hoạch xuống dưới 8%; nâng tỷ lệ nông sản chế biến sâu lên hơn 40%; giảm 15 - 20% chi phí vận chuyển, logistics và bảo đảm đầu ra ổn định cho 60 - 65% sản lượng nông sản thông qua chuỗi liên kết.

Toàn tỉnh tiếp tục phát triển các tiểu vùng kinh tế nông nghiệp đặc thù

Đột phá thứ hai là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số về bản đồ nông nghiệp, thổ nhưỡng, nguồn nước và vùng sản xuất; việc cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở sản xuất được thực hiện trên nền tảng GIS, gắn với truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và công nghệ Blockchain.

Khi dữ liệu sản xuất được quản lý thống nhất, cơ quan chức năng tăng cường giám sát vùng nguyên liệu, doanh nghiệp chủ động kế hoạch thu mua, còn người sản xuất có điều kiện chứng minh nguồn gốc và chất lượng nông sản, kết nối cung - cầu và nâng cao năng lực dự báo thị trường…