Thay đổi cách tính giá điện, doanh nghiệp phải tính lại phương án sản xuất

Bộ Công thương đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, nhằm sớm áp dụng biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc. Cùng với đó, bộ đang xem xét sửa đổi Thông tư 60/2025/TT-BCT để triển khai khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới theo Quyết định số 963/QĐ-BCT. Những thay đổi này dự kiến tác động khác nhau đến tiền điện của các hộ gia đình và chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi phí điện có thể tăng ở một số ngành sản xuất

Ông Nguyễn Văn Long, chủ một cơ sở may mặc xuất khẩu ở xã Thạch Thất (TP Hà Nội), phản ánh, việc điều chỉnh khung giờ tính giá điện có thể khiến doanh nghiệp phải bố trí lại lao động, ca kíp để hạn chế chi phí điện vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, việc thay đổi lịch sản xuất không đơn giản, do còn phụ thuộc vào khả năng bố trí lao động và yêu cầu vận hành của từng cơ sở.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Vina Kyoei, cho biết, doanh nghiệp đang tính toán chuyển các công đoạn sử dụng máy móc công suất lớn sang ban ngày, hạn chế vận hành thiết bị tiêu thụ nhiều điện vào buổi tối. Doanh nghiệp cũng cân nhắc đầu tư hệ thống lưu trữ điện để chủ động hơn trong sử dụng năng lượng.

Theo Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22-4-2026, khung giờ cao điểm mới được xác định từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30, từ thứ hai đến thứ bảy; giờ thấp điểm từ 0 giờ đến 6 giờ hàng ngày. Trong khi đó, khung giờ cao điểm đang áp dụng gồm 2 khoảng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 17 giờ đến 20 giờ; giờ thấp điểm từ 22 giờ đến 4 giờ hôm sau.

Theo đánh giá sơ bộ của Bộ Công thương, nếu chỉ xét tác động của khung giờ mới, tiền điện của nhóm sản xuất sắt, thép có thể tăng bình quân dưới 9%; nhóm trồng thanh long và cơ sở lưu trú du lịch tăng dưới 6%; các trạm sạc xe điện tăng gần 3%.

Bộ Công thương cho rằng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể điều chỉnh thời gian vận hành để hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, nếu điều kiện cho phép.

Chẳng hạn, hộ trồng thanh long có thể chuyển thời gian chiếu sáng từ 19 giờ đến 5 giờ hôm sau sang 20 giờ đến 6 giờ hôm sau. Việc điều chỉnh này giúp giảm thời gian sử dụng điện vào giờ cao điểm và tăng thời gian sử dụng điện vào giờ thấp điểm, qua đó có thể tiết kiệm chi phí.

Đề xuất sớm áp dụng biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương), cho biết, bộ đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29-5-2025 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, sớm áp dụng biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc, thay cho 6 bậc hiện nay.

Đối với khung giờ tính giá điện mới, trước mắt, Bộ Công thương kiến nghị áp dụng cho khách hàng sử dụng điện lớn và khách hàng sản xuất, chưa áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt. Việc triển khai khung giờ mới còn liên quan đến Thông tư số 60/2025/TT-BCT về thực hiện giá bán điện.

Bộ Công thương đang nghiên cứu sửa đổi thông tư này nhằm tháo gỡ quy định phải chờ đến lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo mới được áp dụng khung giờ mới.

Đối với điện sinh hoạt, Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg đã quy định cơ cấu biểu giá 5 bậc, nhưng các hộ gia đình hiện vẫn áp dụng biểu giá 6 bậc do có điều khoản chuyển tiếp cho phép duy trì cơ cấu cũ đến lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo. Bộ Công thương đề xuất bỏ quy định chuyển tiếp này để sớm triển khai cơ cấu 5 bậc sau khi quyết định sửa đổi có hiệu lực.

Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công thương, khoảng 94% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, chiếm 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt, có thể được giảm tiền điện khi áp dụng cơ cấu 5 bậc. Trong khi đó, các hộ sử dụng nhiều điện có thể phải trả tiền điện cao hơn. Chẳng hạn, hộ có mức tiêu thụ bình quân 1.182kWh/tháng dự kiến tăng gần 190.000 đồng/tháng so với hiện hành.